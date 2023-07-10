Путешествие в Бэйдайхэ: индивидуальная экскурсия из Владивостока на автобусе
Приглашаю Вас в Бэйдайхэ — город Желтого моря, живописных бухт и пляжей. Китайский курорт давно набирает популярность у туристов со всего мира, в том числе и из России. Добраться до него мы сможем прямо из Владивостока, на автобусе и скоростном поезде.
Пара дней в пути — и перед Вами раскинутся лучшие места для отдыха! А если захотите познакомиться с историей и культурой Китая, наш гид с радостью проведет Вам экскурсии по главным местам Бэйдайхэ, где можно соприкоснуться с древней империей.
Пара дней в пути — и перед Вами раскинутся лучшие места для отдыха! А если захотите познакомиться с историей и культурой Китая, наш гид с радостью проведет Вам экскурсии по главным местам Бэйдайхэ, где можно соприкоснуться с древней империей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бэйдайхэ
- Владивосток
- Хуньчунь (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов.
Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди.
Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать!
Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (2625+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней
Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней
Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней
Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней
Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней
Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание:
- Билеты на автобус «Владивосток — Хуньчунь — Владивосток»
- Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь — Бэйдайхэ — Хуньчунь»
- Страховка
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Организация экскурсий на месте отдыха
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Трансфер до отеля и обратно
- Что не входит
- Питание (кроме завтраков)
- Личные расходы туриста
- Доплата за проживание в других отелях
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 июля 2023
Собрались за один день в Байдайхе. Все успели, все, как и хотели. Без проволочек. Переводчик Максим заботливый и внимательный. Мариночка вообще супер- умничка. Хоть и не наш руководитель, но заботливая и обстоятельная Спасибо. Процветания, успехов.
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