В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)

Путешествие в Бэйдайхэ: индивидуальная экскурсия из Владивостока на автобусе

5
1 отзыв
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Приглашаю Вас в Бэйдайхэ — город Желтого моря, живописных бухт и пляжей. Китайский курорт давно набирает популярность у туристов со всего мира, в том числе и из России. Добраться до него мы сможем прямо из Владивостока, на автобусе и скоростном поезде.

Пара дней в пути — и перед Вами раскинутся лучшие места для отдыха! А если захотите познакомиться с историей и культурой Китая, наш гид с радостью проведет Вам экскурсии по главным местам Бэйдайхэ, где можно соприкоснуться с древней империей.
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
В гости к Поднебесной: тур в Бэйдайхэ из Владивостока (15 дней)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бэйдайхэ
  • Владивосток
  • Хуньчунь (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов.
Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди.
Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать!
Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
  • ПЦР не требуется.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (2625+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней

Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней
Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней
Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней
Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней

Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание:
  • Билеты на автобус «Владивосток — Хуньчунь — Владивосток»
  • Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь — Бэйдайхэ — Хуньчунь»
  • Страховка
  • Услуги гида-переводчика
  • Встречи и проводы
  • Организация экскурсий на месте отдыха
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Трансфер до отеля и обратно
Что не входит
  • Питание (кроме завтраков)
  • Личные расходы туриста
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
  • Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 июля 2023
Собрались за один день в Байдайхе. Все успели, все, как и хотели. Без проволочек. Переводчик Максим заботливый и внимательный. Мариночка вообще супер- умничка. Хоть и не наш руководитель, но заботливая и обстоятельная Спасибо. Процветания, успехов.

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