Обзорные экскурсии по Владивостоку

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Морская жизнь Владивостока

Вы побываете в «колыбели Владивостока» — на Корабельной набережной, откуда начинался город. Заглянете в знаменитый музей «Подводная лодка С-56», а у штаба Тихоокеанского флота, встретите российские и иностранные военные корабли и кораблик-мемориал «Красный вымпел». Я расскажу о становлении города как военно-морской базы России на Дальнем Востоке и поделюсь его 159-летней историей.

Увидеть город с высоты и познать его характер

По главной улице Владивостока — Светланской — мы проедем мимо старинных особняков и выйдем к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток — единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно здесь заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, можно отправиться по морю в Японию. Вы также увидите перрон, где заканчивается самая длинная железная дорога в мире и со смотровой площадки полюбуетесь видом на остров Русский. А еще проедете по двум вантовым мостам через бухту Золотой Рог.