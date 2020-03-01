Обзорные экскурсии по Владивостоку

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Заглянуть на подводную лодку, полюбоваться маяком и проехать по винтовым мостам через Золотой Рог

Анна
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Анна – представитель гидов
Большинство достопримечательностей Владивостока связаны с морем, город даже называют «тихоокеанскими воротами России».

На неспешной прогулке вы убедитесь в этом, рассмотрев Корабельную набережную и маяк, заглянув в музей подводных лодок и проехав по мосту через бухту Золотой Рог.

А дополнят прогулку «биография» города, легенды об исторических личностях и адреса любимых мест жителей Владивостока.
1300 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на центральной площади
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Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день

Что вас ожидает

Морская жизнь Владивостока
Вы побываете в «колыбели Владивостока» — на Корабельной набережной, откуда начинался город. Заглянете в знаменитый музей «Подводная лодка С-56», а у штаба Тихоокеанского флота, встретите российские и иностранные военные корабли и кораблик-мемориал «Красный вымпел». Я расскажу о становлении города как военно-морской базы России на Дальнем Востоке и поделюсь его 159-летней историей.

Увидеть город с высоты и познать его характер
По главной улице Владивостока — Светланской — мы проедем мимо старинных особняков и выйдем к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток — единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно здесь заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, можно отправиться по морю в Японию. Вы также увидите перрон, где заканчивается самая длинная железная дорога в мире и со смотровой площадки полюбуетесь видом на остров Русский. А еще проедете по двум вантовым мостам через бухту Золотой Рог.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит каждый понедельник в 14:00
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Маршрут подойдет для путешественников с детьми от 5 лет
  • Экскурсия автобусная с выходом на основных достопримечательностях города
  • Билеты в музей «Подводная лодка С-56» не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно
Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день
Весь Владивосток за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Мы команда гидов с 10-летним опытом работы, победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
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