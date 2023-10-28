Окунуться в ночную жизнь города и попробовать жемчужины богатой приморской кухни
Этот тур разработан по уникальному маршруту с учётом знаний «внутренней кухни» и атмосферы заведений. Вы попробуете свежие морепродукты, авторские супы, необычные коктейли и крепкие напитки. У вас будут лучшие места и отличное обслуживание, также возможны скидки.
Ближайшие даты:
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29
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Используя накопленный опыт, мы делаем каждый маршрут особенным и всегда учитываем предпочтения гостей. Мы не придумываем «байки из склепа» и не кормим запахами с кухни, а показываем ночную жизнь такой, как она есть.
За вечер мы посетим 3-5 заведений. Вас ждут свежие крабы, гребешки и креветки, авторский борщ в хлебе по уникальной рецептуре, мясные блюда, а также большой выбор алкогольных напитков — от коктейлей и настоек местного производства до классических виски, водки и пива.
Во время экскурсии мы также расскажем про особенности кухни Владивостока, порекомендуем что именно стоит вам попробовать. А в завершении отвезём в отель или апартаменты. Заканчиваем в 01:30 ночи, пока карета не превратилась в тыкву.
Организационные детали
- Важно соблюдать правила поведения в общественных местах и не надевать спортивную одежду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Трансфер включён в стоимость.
- Все напитки и блюда оплачиваются отдельно на месте, но мы будем рады порекомендовать вам лучшие варианты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Адмирала Фокина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Denis — ваша команда гидов во Владивостоке
Меня зовут Denis! Я родился и живу во Владивостоке, знаю про этот город и развлечения почти всё, и даже больше;) Организую свой уникальный тур по лучшим барам, гастрономическим ресторанам и зажигательным ночным клубам города! Являюсь опытным гидом-экскурсоводом и местным экспертом в сфере проведения досуга во Владивостоке. Конечно, мой тур не ограничивается только одним алкоголем. По желанию своих гостей из Азии и Европы я организую экскурсию с учётом дня недели, вкусов гостей и уровня посещаемых заведений. Ещё мне очень нравится посещать разные русские бани, и я делаю это со своими друзьями уже более 5 лет, особенно по выходным, поэтому хочу пригласить вас в мой авторский банный тур! В любом случае я постараюсь, чтобы вы остались довольны, ведь некоторые впечатления или возможности встречаются лишь раз в жизни. Со мной вы прекрасно и безопасно проведёте время в нашем городе!
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