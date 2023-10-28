Этот тур разработан по уникальному маршруту с учётом знаний «внутренней кухни» и атмосферы заведений. Вы попробуете свежие морепродукты, авторские супы, необычные коктейли и крепкие напитки. У вас будут лучшие места и отличное обслуживание, также возможны скидки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Используя накопленный опыт, мы делаем каждый маршрут особенным и всегда учитываем предпочтения гостей. Мы не придумываем «байки из склепа» и не кормим запахами с кухни, а показываем ночную жизнь такой, как она есть.

За вечер мы посетим 3-5 заведений. Вас ждут свежие крабы, гребешки и креветки, авторский борщ в хлебе по уникальной рецептуре, мясные блюда, а также большой выбор алкогольных напитков — от коктейлей и настоек местного производства до классических виски, водки и пива.

Во время экскурсии мы также расскажем про особенности кухни Владивостока, порекомендуем что именно стоит вам попробовать. А в завершении отвезём в отель или апартаменты. Заканчиваем в 01:30 ночи, пока карета не превратилась в тыкву.

Организационные детали