Насладиться свежими морепродуктами, побывать в секретной бухте и поплавать на сапах
Путешествие обещает быть вкусным и насыщенным: попробуем самые необычные хинкали — с морепродуктами и насладимся свежевыловленными гребешками, мидиями и морскими ежами с бокалом белого сухого.
Ближе познакомимся с азиатской кухней: узнаем, почему китайский самовар не заваривает чай, пообедаем корейским супом на природе и заглянем в японский ресторан. Всё на фоне бирюзы морских вод и обрывистых скал, напоминающих пейзажи Исландии. Передвигаться будем на внедорожниках, катерах, пешком и даже на сап-бордах!
Ближе познакомимся с азиатской кухней: узнаем, почему китайский самовар не заваривает чай, пообедаем корейским супом на природе и заглянем в японский ресторан. Всё на фоне бирюзы морских вод и обрывистых скал, напоминающих пейзажи Исландии. Передвигаться будем на внедорожниках, катерах, пешком и даже на сап-бордах!
Ближайшие даты:
2
июл
июл
7
июл
июл
17
июл
июл
22
июл
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид во Владивостоке
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!
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