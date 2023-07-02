Путешествие обещает быть вкусным и насыщенным: попробуем самые необычные хинкали — с морепродуктами и насладимся свежевыловленными гребешками, мидиями и морскими ежами с бокалом белого сухого.



Ближе познакомимся с азиатской кухней: узнаем, почему китайский самовар не заваривает чай, пообедаем корейским супом на природе и заглянем в японский ресторан. Всё на фоне бирюзы морских вод и обрывистых скал, напоминающих пейзажи Исландии. Передвигаться будем на внедорожниках, катерах, пешком и даже на сап-бордах!