Вкусное путешествие по Приморью

Насладиться свежими морепродуктами, побывать в секретной бухте и поплавать на сапах

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Ответы на вопросы
Путешествие обещает быть вкусным и насыщенным: попробуем самые необычные хинкали — с морепродуктами и насладимся свежевыловленными гребешками, мидиями и морскими ежами с бокалом белого сухого.

Ближе познакомимся с азиатской кухней: узнаем, почему китайский самовар не заваривает чай, пообедаем корейским супом на природе и заглянем в японский ресторан. Всё на фоне бирюзы морских вод и обрывистых скал, напоминающих пейзажи Исландии. Передвигаться будем на внедорожниках, катерах, пешком и даже на сап-бордах!
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Вкусное путешествие по Приморью
Ближайшие даты:
2
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7
июл
17
июл
22
июл
27
июл
1
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00
Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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