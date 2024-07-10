Первое знакомство… Как много значат эти слова для человека.
Как же это важно и ответственно впервые показать вам наш город Владивосток, открыть его во всей красе, заглянуть в каждый уголок и ничего не упустить!
Как же это важно и ответственно впервые показать вам наш город Владивосток, открыть его во всей красе, заглянуть в каждый уголок и ничего не упустить!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Владивосток — это город на краю Русской земли, омываемый водами Японского моря. В одном городе собрались и гармонично существуют романтичные маяки, военная база кораблей и подводных лодок тихоокеанского флота, торговый порт, конечная станция великого сибирского железнодорожного пути и многое другое. Вначале нашей обзорной экскурсии мы отправимся к видовой площадке с видом на Амурский залив, с которой откроется вид на самую популярную набережную Владивостока — набережную Спортивной гавани. После видовой площадки мы отправимся к Маяку Токаревского. Маяк Токаревского — самое романтичное место и крайняя точка материка. Прогуляемся по кошке (узкой песчаной косе), уходящей в море, дойдем до маяка, проникнемся духом морской жизни, и узнаем об истории этого места. Далее мы проедем к Крестовой сопке. Совершим небольшую прогулку и поднимемся на вершину. Сегодня видовая площадка на сопке Крестовой ожидает своего оформления, но, бесспорно, является одной из лучших обзорных точек во Владивостоке. Следующими объектами показа станут два вокзала — Железнодорожный и Морской. Владивосток один из немногих городов в мире, где соединяются морские и сухопутные пути. Здесь мы глубже познакомимся с архитектурным обликом двух вокзалов и историей их преобразования. Увидим конечную станцию транссибирской магистрали. Насладимся видом на главные корабли Тихоокеанского флота с пристани Морского вокзала. Далее нас ждет одно из самых притягательных мест города — Фуникулер. Вагончик Фуникулера, хорошо сохранившийся и единственный общественный транспорт в России, поднимет нас к подножью сопки Орлиное гнездо. На площадке с панорамным видом на город и бухту Золотой рог, насладимся захватывающим зрелищем Золотого моста и набережной Цесаревича. После проедем по Золотому мосту к финальной точке нашей экскурсии — сопке Бурачка. Сопка Бурачка — сердце полуострова Черкавского (именуемого в народе Чуркин) высотой 138 метров. Это менее привычный взгляд на город с высоты птичьего полета, т. к. сопка находится не в туристическом районе Владивостока. Площадка отлично оборудована, к ней ведет очень фотогеничная красная лестница, идеально вписывающаяся в скальный рельеф. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе • Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
По средам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Спортивной гавани
- Маяк Токаревского
- Крестовая сопка
- Железнодорожный и Морской вокзалы
- Фуникулер
- Главные улицы города Алеутская и Светланская
- Центральная площадь
- Сопка Орлиное гнездо
- Золотой мост
- Сопка Бурачка
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Кинотеатр «Океан» (ул. Набережная, 3)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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