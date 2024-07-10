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Что вас ожидает: Владивосток — это город на краю Русской земли, омываемый водами Японского моря. В одном городе собрались и гармонично существуют романтичные маяки, военная база кораблей и подводных лодок тихоокеанского флота, торговый порт, конечная станция великого сибирского железнодорожного пути и многое другое. Вначале нашей обзорной экскурсии мы отправимся к видовой площадке с видом на Амурский залив, с которой откроется вид на самую популярную набережную Владивостока — набережную Спортивной гавани. После видовой площадки мы отправимся к Маяку Токаревского. Маяк Токаревского — самое романтичное место и крайняя точка материка. Прогуляемся по кошке (узкой песчаной косе), уходящей в море, дойдем до маяка, проникнемся духом морской жизни, и узнаем об истории этого места. Далее мы проедем к Крестовой сопке. Совершим небольшую прогулку и поднимемся на вершину. Сегодня видовая площадка на сопке Крестовой ожидает своего оформления, но, бесспорно, является одной из лучших обзорных точек во Владивостоке. Следующими объектами показа станут два вокзала — Железнодорожный и Морской. Владивосток один из немногих городов в мире, где соединяются морские и сухопутные пути. Здесь мы глубже познакомимся с архитектурным обликом двух вокзалов и историей их преобразования. Увидим конечную станцию транссибирской магистрали. Насладимся видом на главные корабли Тихоокеанского флота с пристани Морского вокзала. Далее нас ждет одно из самых притягательных мест города — Фуникулер. Вагончик Фуникулера, хорошо сохранившийся и единственный общественный транспорт в России, поднимет нас к подножью сопки Орлиное гнездо. На площадке с панорамным видом на город и бухту Золотой рог, насладимся захватывающим зрелищем Золотого моста и набережной Цесаревича. После проедем по Золотому мосту к финальной точке нашей экскурсии — сопке Бурачка. Сопка Бурачка — сердце полуострова Черкавского (именуемого в народе Чуркин) высотой 138 метров. Это менее привычный взгляд на город с высоты птичьего полета, т. к. сопка находится не в туристическом районе Владивостока. Площадка отлично оборудована, к ней ведет очень фотогеничная красная лестница, идеально вписывающаяся в скальный рельеф. Важная информация: