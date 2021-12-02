Владивосток и о. Русский за один день

Отправляйтесь на самую популярную и горячо любимую всеми гостями нашего города экскурсия

Индивидуально
для 3 чел.
Отправляйтесь на самую популярную и горячо любимую всеми гостями нашего города экскурсия.

На автомобиле посещаем основные достопримечательности города и заезжаем на остров Русский.
Владивосток и о. Русский за один день
Владивосток и о. Русский за один день
Владивосток и о. Русский за один день
Владивосток и о. Русский за один день
Владивосток и о. Русский за один день
Владивосток и о. Русский за один день

Что вы увидите 🤩

  • Центральная площадь, театр оперы и балета
  • Токаревский маяк, Мемориальная подводная лодка
  • Лучшие видовые площадки, живописные набережные
  • Панорама пролива Босфор Восточный
  • Бухта Золотой Рог
  • Мыс Вятлина, Ворошиловская, Новосильцевская батареи
  • Канал, Дальневосточный университет
  • Мосты Золотой и Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Красоты острова и портового города
    Среди достопримечательностей, которые вы увидите будут новые мосты через бухту Золотой рог и пролив Босфор-Восточный, две-три видовые площадки города, театр оперы и балета, Спортивная набережная, Токаревский маяк, центральная площадь и другие не менее интересные места. Посещаем кампуса ДВФУ, его главного корпуса, Новосильцевской батареи. Возможен обед с дарами моря в уникальном месте.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Питание
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
    Завершение: Площадь борцов революции, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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