Мыс Вятлина, Ворошиловская, Новосильцевская батареи
Канал, Дальневосточный университет
Мосты Золотой и Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Красоты острова и портового города
Среди достопримечательностей, которые вы увидите будут новые мосты через бухту Золотой рог и пролив Босфор-Восточный, две-три видовые площадки города, театр оперы и балета, Спортивная набережная, Токаревский маяк, центральная площадь и другие не менее интересные места. Посещаем кампуса ДВФУ, его главного корпуса, Новосильцевской батареи. Возможен обед с дарами моря в уникальном месте.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
Завершение: Площадь борцов революции, Владивосток
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
Владимир Т.
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