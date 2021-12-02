Что вас ожидает:

Красоты острова и портового города

Среди достопримечательностей, которые вы увидите будут новые мосты через бухту Золотой рог и пролив Босфор-Восточный, две-три видовые площадки города, театр оперы и балета, Спортивная набережная, Токаревский маяк, центральная площадь и другие не менее интересные места. Посещаем кампуса ДВФУ, его главного корпуса, Новосильцевской батареи. Возможен обед с дарами моря в уникальном месте.

Важная информация: