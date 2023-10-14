Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь

Экскурсия в Хуньчунь: пятидневное индивидуальное путешествие из Владивостока

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хуньчунь — город контрастов. Здесь сошлись китайская, корейская и русская культуры, что особенно привлекает туристов.

Предлагаю Вам познакомиться с этим необычным местом и отправиться в увлекательное путешествие на пять дней.

Узнаем об особенностях традиций и быта местных, попробуем национальные блюда и, разумеется, посетим главные достопримечательности в компании гида-переводчика.
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Ближайшие даты:
14
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
23
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Владивосток
  • Хуньчунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Контрастный город с корейским характером На пять дней мы отправимся в Хуньчунь — это приграничный город, находится на юго-восточной окраине провинции Цзилинь, прямо на стыке трех границ: Китая, России и Северной Кореи.
В этом городе хорошо развит медицинский сервис, поэтому здесь можно качественно поправить свое здоровье. Корейский характер города создает особый акцент, который отражается в национальной кухне, шоппинге и других проявлениях местных быта и культуры. Важная информация • Тур проводится от двух человек.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Программа экскурсии Первый день:.
  • Выезд из Владивостока (далее — любая остановка по федеральной трассе). Время в дороге — 5-6 часов.
  • Остановка «Транзит» по дороге в п. Барабаш (чай, кофе, туалет).
  • Прохождение таможенного и приграничного контроля.
  • Прибытие в г. Хуньчунь и размещение в гостинице.
  • Свободное время для бесплатных и платных экскурсий.

Второй — четвертый дни:

  • Завтраки.
  • Свободное время.

Пятый день:

  • Сбор в холле и сдача номеров.
  • Посадка в автобус.
  • Прохождение таможенного и пограничного контроля.
  • Возвращение во Владивосток.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Международный транспорт
  • Встречи и проводы
  • Размещение в отеле
  • Завтраки
  • Бесплатные экскурсии (Чайная церемония и кулинарное шоу)
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Доп. сборы, если автобус забирает из отеля — 20 юаней
  • Такси — 5 юаней
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней)
  • Поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
tury-v-kitay

Похожие туры из Владивостока

В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
13 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
13 окт
14 окт
17 окт
20 окт
от 15 880 за человека
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
17 окт
24 окт
31 окт
7 ноя
8 400 за человека
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Тур в Далянь из Владивостока: Путешествие в Китай на 8 дней
Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
14 окт
17 окт
21 окт
24 окт
от 42 160 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ