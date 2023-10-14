Контрастный город с корейским характером На пять дней мы отправимся в Хуньчунь — это приграничный город, находится на юго-восточной окраине провинции Цзилинь, прямо на стыке трех границ: Китая, России и Северной Кореи.

В этом городе хорошо развит медицинский сервис, поэтому здесь можно качественно поправить свое здоровье. Корейский характер города создает особый акцент, который отражается в национальной кухне, шоппинге и других проявлениях местных быта и культуры. Важная информация • Тур проводится от двух человек.

Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Программа экскурсии Первый день:.

Выезд из Владивостока (далее — любая остановка по федеральной трассе). Время в дороге — 5-6 часов.

Остановка «Транзит» по дороге в п. Барабаш (чай, кофе, туалет).

Прохождение таможенного и приграничного контроля.

Прибытие в г. Хуньчунь и размещение в гостинице.

Свободное время для бесплатных и платных экскурсий.

Второй — четвертый дни:

Завтраки.

Свободное время.

Пятый день: