Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов.

Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди.

Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать!

Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).

ПЦР не требуется.

Детям разрешено ехать в Китай.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.

Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.

Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2325 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней

Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней

Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней

Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней

Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней

Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней

Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней

Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней

Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней

Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней

Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней

Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней