Индивидуальная экскурсия из Владивостока: китайский курорт Бэйдайхэ на 10 дней
Давайте отправимся в солнечный Бэйдайхэ — курортный городок Китая, расположенный у одного из заливов Желтого моря.
Теплый климат, живописные пляжи, потрясающие своей красотой бухты… Бэйдайхэ приглянется каждому — тем, кто хочет поправить свое здоровье, любителям китайской культуры или желающим с ней познакомиться, искателям безмятежного отдыха.
В вашем распоряжении будет десять дней, комфортный номер гостиницы и гид-переводчик, который с радостью расскажет Вам о стране Поднебесья.
Теплый климат, живописные пляжи, потрясающие своей красотой бухты… Бэйдайхэ приглянется каждому — тем, кто хочет поправить свое здоровье, любителям китайской культуры или желающим с ней познакомиться, искателям безмятежного отдыха.
В вашем распоряжении будет десять дней, комфортный номер гостиницы и гид-переводчик, который с радостью расскажет Вам о стране Поднебесья.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Бэйдайхэ
- Владивосток
- Хуньчунь (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов.
Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди.
Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать!
Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2325 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней
Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней
Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней
Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней
Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней
Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней
В любой день по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание:
- Билеты на автобус «Владивосток — Хуньчунь — Владивосток»
- Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь — Бэйдайхэ — Хуньчунь»
- Страховка
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Организация экскурсий на месте отдыха
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Трансфер до отеля и обратно
- Что не входит
- Питание (кроме завтраков)
- Личные расходы туриста
- Доплата за проживание в других отелях
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день по договоренностиЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
27 июля 2023
Очень понравилось. С женой остались в восторге. Отдельное спасибо нашему гиду Марине. Давала привильные советы и уделяла нам много времени.
Д
Дмитрий
15 июля 2023
Все на уровне. Всё было так как обрисовали на берегу. В целом все хорошо и мы с супругой ещё думаем осенью обратиться)
Т
Татьяна
18 июня 2023
С мужем ездили отдыхать. Девочки-менеджеры все подробно рассказали о поездке, можно оформиться дистанционно, не нужно ехать в офис. Руководитель Марина-большая умничка, была с нами постоянно, возникающие вопросы оперативно решала. Следующий отпуск планируем в Тайланд, обязательно приедем к вам за путевками!
М
Макар
12 июня 2023
Брал тур с женой, нам все понравилось!!! Сервис неплохой, все устроило.
А
Андрей
25 мая 2023
Ездили семьей на майские праздники. Все понравилось. Везде нас встречали и провожали. Проживание и сам город отлично. Уезжать не хотели. Много впечатлений и фото. Были на источниках и в аквапарке. Гуляли в парках. Хорошие магазины и отличные товары. Переводчик Володя все объяснил и показал нам. Возил нас везде
Е
Екатерина
12 апр 2023
Поездка прошла на "отлично". Все по времени, никаких задержек. Руководитель Татьяна - внимательный и отзывчивый человек, всегда на связи и готова помочь. Гостиница хорошая. В целом - поездкой остались очень довольны.
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