Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

«Чудеса случаются только там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. »

А веришь ли в чудо ты? Быть может любишь мистику и тайны? Или у тебя есть заветное желание? Если да, добро пожаловать на мою авторскую прогулку 👣 «Мистический Владивосток»!

Мы увидим места, где происходили необъяснимые и загадочные вещи. Те места, что позволят тебе прикоснуться к таинственному миру, в котором живут фантомы, призраки и легенды города В.

Но эти места на то и мистические, чтобы не только загадывать нам свои загадки, но и исполнять желания…

Кстати, тебе придется запастись изрядным количеством желаний, ведь для каждого из них в городе есть свое место силы. И главное, о чем нужно помнить - если ты веришь без капельки сомнения, то желание обязательно исполнится, когда придет его черед. Ведь мечты сбываются у тех, кто верит!

Кроме того, по дороге нам встретится ещё немало интересного. Мы поговорим и об истории 📖 города, его удивительных людях, архитектуре, да о чем угодно!

Приходи и открой новую – мистическую грань Владивостока и узнай город 🏙️ с непривычной стороны.