Татьяна Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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Владивосток Мистический

Татьяна Ф.
Татьяна Ф. – Гид из Владивостока
«Чудеса случаются только там, где в них верят.

И чем больше верят, тем чаще они случаются.

» А веришь ли в чудо ты? Быть может любишь мистику и тайны? Или у тебя есть заветное желание? Если да, добро пожаловать на мою авторскую прогулку 👣 «Мистический Владивосток»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Владивосток Мистический
Владивосток Мистический
«Чудеса случаются только там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. »
А веришь ли в чудо ты? Быть может любишь мистику и тайны? Или у тебя есть заветное желание? Если да, добро пожаловать на мою авторскую прогулку 👣 «Мистический Владивосток»!
Мы увидим места, где происходили необъяснимые и загадочные вещи. Те места, что позволят тебе прикоснуться к таинственному миру, в котором живут фантомы, призраки и легенды города В.
Но эти места на то и мистические, чтобы не только загадывать нам свои загадки, но и исполнять желания…
Кстати, тебе придется запастись изрядным количеством желаний, ведь для каждого из них в городе есть свое место силы. И главное, о чем нужно помнить - если ты веришь без капельки сомнения, то желание обязательно исполнится, когда придет его черед. Ведь мечты сбываются у тех, кто верит!
Кроме того, по дороге нам встретится ещё немало интересного. Мы поговорим и об истории 📖 города, его удивительных людях, архитектуре, да о чем угодно!
Приходи и открой новую – мистическую грань Владивостока и узнай город 🏙️ с непривычной стороны.
Начало
🚩 Пушкинская, 27
Место завершения
🏁 Адмирала Фокина, 1в
Владивосток Мистический
Владивосток Мистический

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ф.
Татьяна Ф.
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