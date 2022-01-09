См. календарь

Что вас ожидает:

База отдыха «Благодать»

База отдыха «Благодать» расположена на окраине села Борисовка Уссурийского района. В центре большое озеро, по периметру расположены летние беседки, есть туалеты, лавочки, мангалы. Летом оборудована зона для купания. В зимний период озера расчищены под каток. Есть две ледяных горы для скатывания на тюбингах. Работает прокат. Есть гостиница с теплым кафе и залом отдыха. Бассейн. Домики. Баня. Парковка для машин. Спортивные площадки. Конюшня.

Крытый бассейн с тремя дорожками, глубиной 170 см. Детская теплая не глубокая ванна для малышей. При бассейне есть веранда-кафе. Вы можете прямо из бассейна в купальниках подняться туда и попить чаю, кофе с плюшками. Для вас посуда, чайник, микроволновка. Плюшки — свои. Для посещения бассейна обязательно: сланцы, полотенце, мыло, мочалка, купальник, шапочка!

Зоопарк «Чудесный» и зимние активные развлечения

Зоопарк «Чудесный» в с. Борисовка (тигр, лев, пумы, волки, рыси, поросята, ежики, шелковые курочки, пони, верблюд, дикобраз, сервал, индийские павлины, фазаны, рысь, совы, кролики и др. жители зоопарка). Для отдыхающих катание на лошадях — три лошади и два пони. На пони катаются только дети до 50 кг.

Зимние активные развлечения. В прокате есть снаряжение – тюбинги, клюшки, шайбы. Но если у вас есть свое — берите! Оно всегда лучше, дешевле и в наличии! Кафе расположено на 1 этаже гостиницы. Кухня — русская и корейская. Здесь же приятная зона отдыха с зимним садом. Можно заказать обед по меню, цены приемлемые, но при большом количестве гостей все будет медленно. Комплексный обед подается одновременно всей группе в 13 часов — первое, второе, салат, компот. Оплачивать комплекс нужно заранее в турфирме!

Традиционно наша турфирма предлагает любителям шашлыка объединиться за одним мангалом и приготовить мясо, сварить глинтвейн, поговорит о жизни. Мы закупаем мясо, угли, вино, специи, фрукты. Вы объединяетесь и готовите еду! Дополнительные закуски к мясу можно захватить из дома. Также шашлык можно заказать в кафе.

Важная информация: