См. календарь

Воздушный шар + база отдыха «Благодать»

Мы осуществляем привязной полет на воздушном шаре

В группе
до 30 чел.
Мы осуществляем привязной полет на воздушном шаре.

Вы садитесь в гондолу с пилотом и поднимаетесь в воздух на высоту до 70 метров.

Наблюдаем окрестности, фотографируемся, получаем удовольствие.

Шар привязан, он может только подниматься и опускаться, никуда не улетит.

Вы сможете попробовать.

Прикоснуться к небу.

Понравится, следующий шаг — свободный полет! Безопасность полетов обеспечивает специально обученная команда.

Катаемся с ледяных горок, на коньках по озерам, жарим шашлык и варим глинтвейн, обедаем в кафе, купаемся в крытом бассейне, посещаем зоопарк «Чудесный», катаемся на лошадях и пони.
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Воздушный шар + база отдыха «Благодать»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    База отдыха «Благодать»
    База отдыха «Благодать» расположена на окраине села Борисовка Уссурийского района. В центре большое озеро, по периметру расположены летние беседки, есть туалеты, лавочки, мангалы. Летом оборудована зона для купания. В зимний период озера расчищены под каток. Есть две ледяных горы для скатывания на тюбингах. Работает прокат. Есть гостиница с теплым кафе и залом отдыха. Бассейн. Домики. Баня. Парковка для машин. Спортивные площадки. Конюшня.
    Крытый бассейн с тремя дорожками, глубиной 170 см. Детская теплая не глубокая ванна для малышей. При бассейне есть веранда-кафе. Вы можете прямо из бассейна в купальниках подняться туда и попить чаю, кофе с плюшками. Для вас посуда, чайник, микроволновка. Плюшки — свои. Для посещения бассейна обязательно: сланцы, полотенце, мыло, мочалка, купальник, шапочка!
    Зоопарк «Чудесный» и зимние активные развлечения
    Зоопарк «Чудесный» в с. Борисовка (тигр, лев, пумы, волки, рыси, поросята, ежики, шелковые курочки, пони, верблюд, дикобраз, сервал, индийские павлины, фазаны, рысь, совы, кролики и др. жители зоопарка). Для отдыхающих катание на лошадях — три лошади и два пони. На пони катаются только дети до 50 кг.
    Зимние активные развлечения. В прокате есть снаряжение – тюбинги, клюшки, шайбы. Но если у вас есть свое — берите! Оно всегда лучше, дешевле и в наличии! Кафе расположено на 1 этаже гостиницы. Кухня — русская и корейская. Здесь же приятная зона отдыха с зимним садом. Можно заказать обед по меню, цены приемлемые, но при большом количестве гостей все будет медленно. Комплексный обед подается одновременно всей группе в 13 часов — первое, второе, салат, компот. Оплачивать комплекс нужно заранее в турфирме!
    Традиционно наша турфирма предлагает любителям шашлыка объединиться за одним мангалом и приготовить мясо, сварить глинтвейн, поговорит о жизни. Мы закупаем мясо, угли, вино, специи, фрукты. Вы объединяетесь и готовите еду! Дополнительные закуски к мясу можно захватить из дома. Также шашлык можно заказать в кафе.

    Важная информация:

    • для посещения бассейна обязательно сланцы, полотенце, мыло, мочалка, купальник, шапочка
    • на маршруте удобно быть в лыжном костюме, обувь на низком каблуке
    • Важно! Посещение территории базы отдыха «Благодать» будет осуществляться при наличии QR-кода.
    • Полёт на воздушном шаре является метеозависимым туром! За сутки до тура воздухоплаватели связываются с турфирмой и сообщают точный прогноз погоды и силу ветра. В связи с прогнозом, время выезда на маршрут может корректироваться на более раннее! Об этом турфирма сообщит вам в СМС-сообщении! Если из-за погоды, полет на шаре не состоялся — возврат денег за услугу осуществляется в офисе турфирмы.
    • Полёты на воздушном шаре не требуют специальной подготовки, подходят абсолютно всем: нет ограничений ни по возрасту, ни по весу и росту. Полеты возможны в любое время года, главным условием является подходящая погода. В гондолу, кроме пилота садятся 3-4 человека. Подъем-спуск занимает 5-10 минут. Этого времени достаточно, для фото и обзора окрестностей. Подъём на воздушном шаре является безопасным процессом. При подъеме-спуске работает команда из пяти человек, которая отправляет вверх и принимает внизу гондолу с пассажирами. Попробуй прикоснуться к небу!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • автобус
    • экскурсовод
    • привязной полет на воздушном шаре (при выборе соответствующего билета)
    • входные билеты на базу отдыха «Благодать»
    • теплушка
    Что не входит
    • комплексный обед в кафе — 300 р. (оплачивать заранее, в турфирме)
    • шашлык + глинтвейн — 450 р. с человека (оплачивать заранее, в турфирме готовится силами группы)
    • посещение крытого бассейна сеанс 45 мин — 200 р., дети до 12 лет — 150 р.
    • катание на лошадях и пони: 500 р. — 20 минут, 1000 руб. — 1 час, 2000 р. — 2 часа, пони 15 мин — 300 р.
    • посещение зоопарка «Чудесный»: взрослый — 500 р., дети — 350 р., пенсионеры — 300 р., дети до 3-х лет — бесплатно
    • прокаты
    Место начала и завершения?
    Центральная площадь г. Владивостока
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • для посещения бассейна обязательно сланцы, полотенце, мыло, мочалка, купальник, шапочка
    • на маршруте удобно быть в лыжном костюме, обувь на низком каблуке
    • <b>Важно! Посещение территории базы отдыха «Благодать» будет осуществляться при наличии QR-кода. </b>
    • Полёт на воздушном шаре является метеозависимым туром! За сутки до тура воздухоплаватели связываются с турфирмой и сообщают точный прогноз погоды и силу ветра. В связи с прогнозом, время выезда на маршрут может корректироваться на более раннее! Об этом турфирма сообщит вам в СМС-сообщении! Если из-за погоды, полет на шаре не состоялся — возврат денег за услугу осуществляется в офисе турфирмы.
    • Полёты на воздушном шаре не требуют специальной подготовки, подходят абсолютно всем: нет ограничений ни по возрасту, ни по весу и росту. Полеты возможны в любое время года, главным условием является подходящая погода. В гондолу, кроме пилота садятся 3-4 человека. Подъем-спуск занимает 5-10 минут. Этого времени достаточно, для фото и обзора окрестностей. Подъём на воздушном шаре является безопасным процессом. При подъеме-спуске работает команда из пяти человек, которая отправляет вверх и принимает внизу гондолу с пассажирами. Попробуй прикоснуться к небу!
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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