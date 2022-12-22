Путешествие по берегу моря обретает дополнительный смысл, когда оно проходит на лошадях. Эти животные — идеальные спутники человека. Они помогут преодолеть расстояния, а вы сделаете эффектные фотографии и без устали насладитесь красивыми пейзажами. Стеклянная бухта и ее любопытная история, Шамора с песчаными пляжами и бухта Щитовая — всё это на нашей прогулке.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по бухтам Уссурийского залива

Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле и уже через 40 минут окажемся у места старта конной прогулки — на пляже бухты Горностай (Щитовая). Вы узнаете историю этого двойного названия и, пройдя инструктаж, пересядете на лошадей, прогулка на которых продлится час.

Затем вас ждут две другие бухты — Стеклянная и Шамора. До них мы доедем на машине за 15 минут к каждой. Особенность берега первой бухты в том, что вместо гальки он усеян кусочками стекла и фарфора, обточенными морскими волнами. Вы услышите легенды о появлении здесь стекляшек и найдете интересные артефакты. Название бухты «Шамора» стало известно всей России благодаря одноименному альбому группы Мумий Тролль. Увидев живописный берег, вы поймете, почему эта локация так популярна у местных жителей. В каждой бухте у вас будет по полчаса погулять, сделать фотографии, полюбоваться приморской природой.

По желанию завершим наше путешествие обедом в ресторане бухты Шамора.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Во время конной прогулки вас будет сопровождать опытный гид-инструктор

Прогулка подходит для детей с 6 лет

В стоимость включена конная прогулка для одного человека

Если вы хотите забронировать экскурсию без конной части, то цена будет меньше на 3000 руб.

Дополнительные расходы