Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле и уже через 40 минут окажемся у места старта конной прогулки — на пляже бухты Горностай (Щитовая). Вы узнаете историю этого двойного названия и, пройдя инструктаж, пересядете на лошадей, прогулка на которых продлится час.
Затем вас ждут две другие бухты — Стеклянная и Шамора. До них мы доедем на машине за 15 минут к каждой. Особенность берега первой бухты в том, что вместо гальки он усеян кусочками стекла и фарфора, обточенными морскими волнами. Вы услышите легенды о появлении здесь стекляшек и найдете интересные артефакты. Название бухты «Шамора» стало известно всей России благодаря одноименному альбому группы Мумий Тролль. Увидев живописный берег, вы поймете, почему эта локация так популярна у местных жителей. В каждой бухте у вас будет по полчаса погулять, сделать фотографии, полюбоваться приморской природой.
По желанию завершим наше путешествие обедом в ресторане бухты Шамора.