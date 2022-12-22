Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам

Познакомиться с лошадками и побережьем Уссурийского залива

Путешествие по берегу моря обретает дополнительный смысл, когда оно проходит на лошадях. Эти животные — идеальные спутники человека.

Они помогут преодолеть расстояния, а вы сделаете эффектные фотографии и без устали насладитесь красивыми пейзажами.

Стеклянная бухта и ее любопытная история, Шамора с песчаными пляжами и бухта Щитовая — всё это на нашей прогулке.
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
Взгляните на Приморье по-новому! Конная прогулка по бухтам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по бухтам Уссурийского залива

Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле и уже через 40 минут окажемся у места старта конной прогулки — на пляже бухты Горностай (Щитовая). Вы узнаете историю этого двойного названия и, пройдя инструктаж, пересядете на лошадей, прогулка на которых продлится час.

Затем вас ждут две другие бухты — Стеклянная и Шамора. До них мы доедем на машине за 15 минут к каждой. Особенность берега первой бухты в том, что вместо гальки он усеян кусочками стекла и фарфора, обточенными морскими волнами. Вы услышите легенды о появлении здесь стекляшек и найдете интересные артефакты. Название бухты «Шамора» стало известно всей России благодаря одноименному альбому группы Мумий Тролль. Увидев живописный берег, вы поймете, почему эта локация так популярна у местных жителей. В каждой бухте у вас будет по полчаса погулять, сделать фотографии, полюбоваться приморской природой.

По желанию завершим наше путешествие обедом в ресторане бухты Шамора.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время конной прогулки вас будет сопровождать опытный гид-инструктор
  • Прогулка подходит для детей с 6 лет
  • В стоимость включена конная прогулка для одного человека
  • Если вы хотите забронировать экскурсию без конной части, то цена будет меньше на 3000 руб.

Дополнительные расходы

  • Если вас больше 1 человека, то доплата за лошадь — до 1500 руб. /чел.
  • Обед (по желанию): средний чек — 700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего дома или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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