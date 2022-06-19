Джип-тур по Приморью – это не только возможность насладиться природой, но и узнать историю Приморского края. Музей природы Лазовского заповедника, каньоны и водопады реки Милоградовка, Беневской водопад, который называют «Звезда Приморья», знаменитый остров Петрова с тисовой рощей и парк Драконов или бухта Тасовая – это все ждет Вас в туре!
Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток, трансфер в гостиницу (самостоятельно).
Заселение в номер с 14 часов.
Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после окончания экскурсии.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – 18:00 – обзорная экскурсия по Владивостоку.
Знакомство с городом на берегу Японского моря.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, кампус ДВФУ.
Возвращение в центр города к 18 часам.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.
Экскурсия в Сафари-парк с посещением:
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток).
Возвращение во Владивосток к 20 часам.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Завтрак заказать с вечера, взять с собой, ранний выезд. Выселение из гостиницы Владивостока.
7:00 – выезд из Владивостока на внедорожнике.
Дорога в центральные районы Приморского края.
13:00– обед в кафе в пос. Лазо (самостоятельно).
Посещение музея природы Лазовского заповедника.
16:00 – прибытие в национальный парк «Зов тигра», на берег реки Милоградовка.
Дикий нарзан, красивые скалы, водопады нижнего течения реки.
Размещение на кордоне национального парка.
Деревянный дом на 5 мест, двуярусные кровати, постельное белье – предоставляется.
Ужин готовим на костре силами тургруппы, продукты закупает турфирма.
Завтрак на костре.
Продолжение знакомства с лучшими видами реки Милоградовка, видовая площадка в урочище Чертов мост, пороги, каньоны, водопады Дивный и Разбойник.
Обед – сухой паек с горячим чаем.
16:00 – начинаем движение на выезд из национального парка.
Остановка на ужин.
Доставка машиной в пос. Беневское, размещение в домах местных жителей.
Завтрак в деревне.
Знакомство с местным гидом-проводником.
Пешеходная прогулка вдоль таежного ключа Еламовского (6 км по тропе в одну сторону, 3 мостика-бревна через ключ, 6 бродов по камешкам).
15:00 – прибытие к водопаду «Звезда Приморья» (20 м).
Фотографирование.
Отдых.
Обед-пикник.
Для тех, кто в тонусе – осмотр второго водопада, высота 13 метров, находится в 100 м выше первого водопада.
16:00 – 19:00 – возвращение по тропе к машине.
Доставка в село Беневское, в дом гостеприимного сельчанина.
Ужин и деревенская банька.
Завтрак в деревне.
12:00 – посадка в автобус, переезд в пос. Чистоводное (около 1)
Прогулка по Парку Драконов, купание в диком радоновом источнике.
Обед-пикник.
Трансфер на базу отдыха.
Размещение в деревянных домиках по 4 человека.
Ужин.
На шестой день тура запланировано посещение:
8:00 – завтрак.
Выезд с базы отдыха, доставка автобусом в бухту Петрова (в пути 1 час).
Экскурсия с доставкой на моторной лодке на остров Петрова, Лазовский заповедник.
В лодку одновременно садится не более 5 человек, в пути 5 минут.
Пешеходная экскурсия по острову 2.5 часа.
Обед-пикник в ланч-боксах, купание в море, отдых.
17:00 – 23:00 – доставка автобусом во Владивосток.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (на выбор) и на маршруте на кордоне национального парка Зов тигра, в домах местных жителей и на базе отдыха (туалет на улице, душа нет).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|1-местный номер
Стоимость тура без гостиницы
во Владивостоке*
|Азимут-Владивосток 4* стандартный смарт-номер без вида на море
|июль-сентябрь
|56 250
|66 000
40 650
|Версаль 3 * стандартный номер 1 категории
|июль
|53 250
|60 450
|1-15 августа
|57 750
|67 650
|Экватор 3* стандартный номер
|июль
|54 150
|64 050
|август-сентябрь
|55 950
|67 650
|Мини-отель, без завтрака
|июль-сентябрь
|47 750
|54 850
Туристы могут самостоятельно бронировать проживание во Владивостоке, 3 ночи. В стоимость тура в этом случае будет включено только 4 ночи на маршруте.
В июле и сентябре по субботам запланировано посещение Парка Драконов. В августе это сложно. Стоит жаркая погода, чревато тепловыми ударами. Мы предлагаем провести время на берегу бухты Тасовая. Огромный пляж, серо-голубая галька, белые скалы, цветы эдельвейса. Красивые панорамы, экскурсия на мыс Столбовой, купание в море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).
Остров Петрова (Лазовский заповедник).
Вы попадаете в самую настоящую сказку: открытое Японское море, загадочный остров Петрова, бакланы, древняя тисовая роща, амурский бархат, многовековые кедры и липы, плодоносящая по сей день лиана кишмиша, возраст которой – 1600 лет, каменный вал, построенный чжурчженями… В общем, совершенно другая планета. Главная достопримечательность острова, это, конечно же, его древняя тисовая роща. Раньше, в тех уголках планеты, где вырастал тис, люди рядом строили храм. На острове Петрова их целая роща. Возраст некоторых экземпляров достигает тысячи лет. Древесина и хвоя этого красного дерева ядовиты, но ягоды вполне съедобны. На острове есть несколько водоёмов. Есть родник, который дарует женскую красоту. Женщины с удовольствием в нём умываются. Мужчинам он преподносит свой подарок: тот, кто отведает воды из родника, становится абсолютно равнодушным к алкоголю. Остров Петрова использовался в древности еще и как место всевозможных ритуальных обрядов и процедур, как место общения с природой, как место очищения души, где люди приходили в согласие и в лад сами с собой. Остров, скорее всего, помогал изгонять из организма отрицательную энергетику. Прошло две тысячи лет, а большинство современных людей едут сюда именно за тем, чтобы, как они говорят, очистить душу. Нечто мистическое на острове действительно присутствует. Многие в подобные вещи искренне верят, они приезжают сюда в ожидании неземного чуда, а чудо здесь реальное и земное. Большинство туристов, возвращаясь с экскурсии по острову, говорят: «Какая красота, спасибо, что вы это сохранили».
В пос. Чистоводном Лазовского района находится интереснейший природный объект «Парк Драконов». Скальный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания. По вершине хребта громоздятся скальные останцы, очень похожие на огромных «драконов». Тропа идет вверх, подъем крутой, но не продолжительный, занимает около 1 часа, высота 300 м. С вершины открываются великолепные панорамы долины, виды «Драконов», «беременной бабы», «тунель» и другие. На верху – видовая площадка. Тур в «Парк Драконов» достаточно спортивный, требует выносливости и терпения для «давнонеходячих» туристов, уделите внимание выбору удобной обуви и одежды.
Теплый радоновый источник находится в 500 м от парка Драконов, в верховьях реки, температура воды +18С. Радоновые воды – это минеральные воды, содержащие радиоактивный газ радон. Их действие проявляется спустя несколько часов после процедуры. Радоновые ванны снимают боли, улучшают подвижность суставов, повышают иммунитет организма и улучшают его кровоснабжение, уменьшают зуд и шелушение кожи, купируют воспалительный процесс в коже. Радоновую воду принимают только наружно и без рекомендаций врача не более 10 минут! Дикий источник представляет собой металлическую трубу, из которой поступает радоновая вода. Оборудованных ванн для купания нет, но принять «лесной теплый душ» приятно!
Бухта Тасовая, нынче бухта Ежовая.
Уникальнейшая по красоте бухта расположилась в 5 км от пос. Преображение, чистое море, берег которого усыпан голубой галькой, которая очень редко встречается в природе, красивые белые скалы, таинственное подводное плато. Бухту делит на две части обрывистый мыс. С одной стороны от него пляж песчано-галечный, с другой — достаточно крутой и обрывистый. Большинство бухт в Приморском крае — закрытые, Ежовая, напротив, сразу выходит в океан. Поэтому здесь очень сильные приливы и отливы и хорошо ощущается стихия. Мы совершим прогулку от бухты Тасовой до мыса Столбового. Это памятник природы, красивые бело-желтые скалы. В море нас встречает кекур высотой около 6 метров. Красивые морские и скалистые панорамы! На вершинах скал в августе мы можем увидеть цветение редкого цветка эдельвейса.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности – требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности. Остров Петрова, являясь заповедным островом, не имеет пирса. Пристать на остров можно только при идеально спокойном море. Вы на моторной лодке прибываете к острову, с моторной лодки – высаживаетесь на каменистый берег острова Петрова. В сильный прибой могут быть задержки. Попадем мы на остров или нет – регламентируют только сотрудники Лазовского заповедника, от нас это не зависит. Решение заповедника всегда обосновано и связано, прежде всего, с безопасностью туристов. Бывает, что на море накат или туман, в этом случае группы туристов обычно ждут. Если море успокоилось, то мы можем попасть на остров позже обозначенного в программе время. В этом случае возможно позднее возвращение во Владивосток. В бухте Петрова есть устойчивая сотовая связь – вы всегда сможете предупредить своих родных о задержке на маршруте. В случае, если все же не удалось совершить экскурсию на остров Петрова, Лазовский заповедник проводит пешеходную экскурсию «Тропой тигра». Здесь не требуется доставка катером и мы не зависим от обстановки на море.
- понедельник с 10 до 13:30 час. гастрономической экскурсия, 2500 руб. Посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа, трепанга.
- вторник с 10 до 13 часов морская прогулка с морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают самые свежие морепродукты, прямо из моря. Стоимость доставки катером - 3000 руб., заказ морепродуктов на месте по меню.