Остров Петрова (Лазовский заповедник).

Вы попадаете в самую настоящую сказку: открытое Японское море, загадочный остров Петрова, бакланы, древняя тисовая роща, амурский бархат, многовековые кедры и липы, плодоносящая по сей день лиана кишмиша, возраст которой – 1600 лет, каменный вал, построенный чжурчженями… В общем, совершенно другая планета. Главная достопримечательность острова, это, конечно же, его древняя тисовая роща. Раньше, в тех уголках планеты, где вырастал тис, люди рядом строили храм. На острове Петрова их целая роща. Возраст некоторых экземпляров достигает тысячи лет. Древесина и хвоя этого красного дерева ядовиты, но ягоды вполне съедобны. На острове есть несколько водоёмов. Есть родник, который дарует женскую красоту. Женщины с удовольствием в нём умываются. Мужчинам он преподносит свой подарок: тот, кто отведает воды из родника, становится абсолютно равнодушным к алкоголю. Остров Петрова использовался в древности еще и как место всевозможных ритуальных обрядов и процедур, как место общения с природой, как место очищения души, где люди приходили в согласие и в лад сами с собой. Остров, скорее всего, помогал изгонять из организма отрицательную энергетику. Прошло две тысячи лет, а большинство современных людей едут сюда именно за тем, чтобы, как они говорят, очистить душу. Нечто мистическое на острове действительно присутствует. Многие в подобные вещи искренне верят, они приезжают сюда в ожидании неземного чуда, а чудо здесь реальное и земное. Большинство туристов, возвращаясь с экскурсии по острову, говорят: «Какая красота, спасибо, что вы это сохранили».

В пос. Чистоводном Лазовского района находится интереснейший природный объект «Парк Драконов». Скальный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания. По вершине хребта громоздятся скальные останцы, очень похожие на огромных «драконов». Тропа идет вверх, подъем крутой, но не продолжительный, занимает около 1 часа, высота 300 м. С вершины открываются великолепные панорамы долины, виды «Драконов», «беременной бабы», «тунель» и другие. На верху – видовая площадка. Тур в «Парк Драконов» достаточно спортивный, требует выносливости и терпения для «давнонеходячих» туристов, уделите внимание выбору удобной обуви и одежды.

Теплый радоновый источник находится в 500 м от парка Драконов, в верховьях реки, температура воды +18С. Радоновые воды – это минеральные воды, содержащие радиоактивный газ радон. Их действие проявляется спустя несколько часов после процедуры. Радоновые ванны снимают боли, улучшают подвижность суставов, повышают иммунитет организма и улучшают его кровоснабжение, уменьшают зуд и шелушение кожи, купируют воспалительный процесс в коже. Радоновую воду принимают только наружно и без рекомендаций врача не более 10 минут! Дикий источник представляет собой металлическую трубу, из которой поступает радоновая вода. Оборудованных ванн для купания нет, но принять «лесной теплый душ» приятно!

Бухта Тасовая, нынче бухта Ежовая.

Уникальнейшая по красоте бухта расположилась в 5 км от пос. Преображение, чистое море, берег которого усыпан голубой галькой, которая очень редко встречается в природе, красивые белые скалы, таинственное подводное плато. Бухту делит на две части обрывистый мыс. С одной стороны от него пляж песчано-галечный, с другой — достаточно крутой и обрывистый. Большинство бухт в Приморском крае — закрытые, Ежовая, напротив, сразу выходит в океан. Поэтому здесь очень сильные приливы и отливы и хорошо ощущается стихия. Мы совершим прогулку от бухты Тасовой до мыса Столбового. Это памятник природы, красивые бело-желтые скалы. В море нас встречает кекур высотой около 6 метров. Красивые морские и скалистые панорамы! На вершинах скал в августе мы можем увидеть цветение редкого цветка эдельвейса.

Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности – требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности. Остров Петрова, являясь заповедным островом, не имеет пирса. Пристать на остров можно только при идеально спокойном море. Вы на моторной лодке прибываете к острову, с моторной лодки – высаживаетесь на каменистый берег острова Петрова. В сильный прибой могут быть задержки. Попадем мы на остров или нет – регламентируют только сотрудники Лазовского заповедника, от нас это не зависит. Решение заповедника всегда обосновано и связано, прежде всего, с безопасностью туристов. Бывает, что на море накат или туман, в этом случае группы туристов обычно ждут. Если море успокоилось, то мы можем попасть на остров позже обозначенного в программе время. В этом случае возможно позднее возвращение во Владивосток. В бухте Петрова есть устойчивая сотовая связь – вы всегда сможете предупредить своих родных о задержке на маршруте. В случае, если все же не удалось совершить экскурсию на остров Петрова, Лазовский заповедник проводит пешеходную экскурсию «Тропой тигра». Здесь не требуется доставка катером и мы не зависим от обстановки на море.