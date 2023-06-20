Насыщенный семидневный авторский тур на парусной яхте с опытным капитаном в приятной компании. Вас ждут невероятные природные локации и достопримечательности, а также масса положительных впечатлений! Для вас — самые живописные острова, снорклинг, купание, морские деликатесы и самые красивые закаты!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание