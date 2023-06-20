Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте

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Насыщенный семидневный авторский тур на парусной яхте с опытным капитаном в приятной компании.

Вас ждут невероятные природные локации и достопримечательности, а также масса положительных впечатлений! Для вас — самые живописные острова, снорклинг, купание, морские деликатесы и самые красивые закаты!
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
Ближайшие даты:
20
июн
28
июн
6
июл
14
июл
7
авг
15
авг
8
сен
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Попова
  • Остров Рикорда
  • Бухта Миноносок
  • Поселок Славянка
  • Мыс Брюса
  • Остров Путятина
  • Кекуры «Пять пальцев»
  • Остров Антипенко
  • Остров Русский
  • Бухта Новик
  • Остров Елены
  • Космодром «Морской старт»
  • Парк Патриот
  • Ворошиловская батарея
  • ДВ океанариум
  • Новосильцевская батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Путешествие на яхте в Приморье — это то, что вам нужно для незабываемого отпуска. Только представьте, какие виды Японского моря откроются перед вами! Это путешествие позволит вам увидеть знаменитые острова, такие как Русский, Попова, Аскольд, Желтухина, Рикорда и побывать сразу на нескольких островах, названия которых вы, возможно, и не слышали.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие на яхте
  • Услуги капитана и повара
  • Финальная уборка
  • Постельное белье и полотенца
  • Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
  • Сап, виндсерф, маски, трубки, ласты
  • 3-х разовое питание
  • Резиновая лодка с мотором
  • Стоянки
  • ○ Топливо
Что не входит
  • Трансфер
  • Билеты до Владивостока
  • Посещение бани, питание в кафе и ресторанах (в т. ч. питание капитана, согласно морской традиции)
  • Экскурсии и посещение музеев
  • Дегустация морепродуктов
Место начала и завершения?
г. Владивосток, остров Русский, ул. Экипажная, 114
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 192 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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