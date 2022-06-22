Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью

Экологический тур с посещением национального парка «Земля леопарда»

5
3 отзыва
Экологический тур с посещением национального парка «Земля леопарда».

Морская прогулка на быстроходном катере по заливу Петра Великого, вдоль необитаемых островов 1,5 часа. Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы, Кекур Колонна и лежбища тюленя ларга.
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Земля тигра. Экскурсионный тур по Приморью
Ближайшие даты:
26
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – за восемь дней мы побываем в разных уголках Приморья, познакомимся с достопримечательностями края;
  • увлекательное путешествие – трехдневный авиа-тур в Сихотэ-Алинский заповедник, север Приморья;
  • красота Приморья – у нас будет возможность отдохнуть на природе и посетить заповедники;
  • узнаете поближе мир дикой природы – Вы посетите Сафари-парк, где люди и дикие животные находятся на одной территории без барьеров;
  • возьмете кусочек Приморья с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха.

Программа повторяется, вы можете начать тур в любой день недели, кроме четверга, пятницы и субботы.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Трансфер в гостиницу (самостоятельно).

Заселение в номер с 14 часов.

Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после окончания экскурсии.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, кампус ДВФУ.

Возвращение на центральную площадь к 18:00.

В стоимость входит: автобус, экскурсовод.

За дополнительную плату: входные билеты в музей «Подводная лодка С-56».

Также за дополнительную плату вы можете посетить гастрономическую экскурсию с 10:00 до 13:30 (по понедельникам, стоимость 2 500 руб.), посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа, трепанга.

2 день

Экскурсия по Сафари-парку

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей

- Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают ТИГРОВ и ЛЕОПАРДОВ (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток к 20 часам.

За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

Экскурсия за дополнительную плату. Во вторник с 10 до 13 часов морская прогулка с морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают самые свежие морепродукты, прямо из моря. Стоимость доставки катером оплачивается отдельно, заказ морепродуктов оплачивается на месте по меню.

3 день

Автобусная экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

10:00 – 14:00 – автобусная экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

В стоимость входит: автобус, экскурсовод.

Возвращение на центральную площадь к 14 часам.

По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется!

Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

4 день

Экскурсия на мыс Северный

9:00 Трансфер от гостиницы в аэропорт.

11:30 Вылет самолетом из аэропорта Владивосток на север Приморского края.

13:20 Прибытие в пос. Терней.

Размещение в гостинице.

Экскурсия на мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника.

Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря.

Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа

Экскурсия по поселку Терней с экскурсоводом.

Ужин в гостинице в кафе (за дополнительную плату).

5 день

Экскурсия по экологической тропе «Урочище Голубичное»

Проживание в гостинице.

Завтрак и ужин в кафе (за дополнительную плату).

Экскурсия по экологической тропе «Урочище Голубичное» (Сихотэ-Алинский заповедник).

Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника.

Знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем.

На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных.

Встречаются следы крупных и мелких хищников – тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы.

Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов.

Маршрут рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.

Обед-пикник с собой.

По желанию гостей экскурсию в Урочище Голубичное меняем на:

  • джип-тур на реку Кема с осмотром знаменитых порогов Секунжа, Такунжа, Горелый, Кемская труба. Обед на костре с таежными деликатесами – доплата за группу от 1 до 6 чел. – 6 500 руб. + обед 800 руб. с чел.;
  • джип-тур на самый высокий водопад Приморья Черный шаман высотой 33 м – доплата за группу 1-4 чел. – 9 000 руб.;
6 день

Сихотэ-Алинский заповедник - Озеро Благодатное

Завтрак и обед в кафе (за дополнительную плату).

Экскурсия по территории Сихотэ-Алинского заповедника – Озеро Благодатное.

Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника.

Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль берега моря.

В одной половине озера вода соленая, в другой пресная.

На этом живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц.

От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов.

В результате озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой.

Протяженность – 4 км, продолжительность – 2-3 часа.

13:50 Вылет из Тернея на самолете.

Если метеоусловия не позволяют самолету вылететь из Владивостока или вернуться из Тернея. Туристы могут воспользоваться рейсовым автобусом, в пути около 14 часов. или взять за доплату такси, в пути около 10 часов, стоимость машины на 1-3 человека – 18 000 рублей. Затраты на такси ложатся на туристов. В случае отмены рейса группа оперативно принимает решение совместно с представителем турфирмы о приемлемых изменениях по туру, опираясь на дальнейший метеопрогноз и финансы.

15:50 Прибытие в аэропорт Владивосток.

Трансфер из аэропорта в гостиницу.

В стоимость тура в Сихотэ-Алинский заповедник входит: трансфер в аэропорт, билеты на самолет, проживание в гостинице в 2-местном номере, три экскурсии по заповеднику, экскурсия по поселку Терней, страховка.

За дополнительную плату: питание в кафе по меню (расположено в гостинице, не дорого).

7 день

Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого - бухта Средняя

Завтрак в гостинице.

7:30 – выезд из Владивостока на микроавтобусе

7:30 – 11:00 – доставка в пос. Славянка Хасанского района.

Посадка в быстроходный катер.

11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:

  • вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
  • мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».

Выход на берег, обед-пикник из собственных продуктов. Отдых на берегу.

Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

К 21:00 – ориентировочное время возвращения во Владивосток.

В стоимость входит: доставка микроавтобусом, экскурсовод, катер, разрешительные документы и экологический сбор за посещение заповедника, страховка от несчастного случая.

8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание во Владивостоке 5 ночей и 2 ночи в гостинице в Тернее.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

ГостиницаДействие цены2-местный номер1-местный номер

AZIMUT-Владивосток 4*

номер SMART Стандарт без вида на море

май-июнь65 25081 900
июль-сентябрь69 80089 050

Версаль 3 *

стандартный номер 1 категории

май-июль64 80079 800
1-15 августа72 30091 800

Экватор 3*

стандартный номер

май63 30076 800
июнь-июль66 30085 800
август-сентябрь69 30091 800
Мини-отель, без завтракамай - сентябрь55 65070 450

Стоимость тура без гостиницы во Владивостоке:

  • 2-местное размещение в Тернее – 43 800 руб.
  • 1-местное размещение в Тернее – 46 800 руб.

Туристы могут самостоятельно бронировать проживание во Владивостоке, 5 ночей. В стоимость тура в этом случае будет включено только 2 ночи в гостинице в Тернее, с четверга по субботу, в 1-местном или 2-местном номере.

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

5 ночей

Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.

Преимущества гостиницы:

  • гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
  • обновленные номера - в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
  • по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
  • в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Азимут Отель Владивосток

5 ночей

Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.

Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Мини-отель

5 ночей

Мини-отель – это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере, без завтрака. Но рядом на улице много кафе, где можно позавтракать.

Отель «Терней»

2 ночи

Отель «Терней» располагается в поселке городского типа Терней. На территории имеется бесплатная охраняемая парковка и кафе. Завтраки не входят в стоимость.

Услуги отеля: сауна, отдельный заказ большого душа в сауне, заказ блюд в номер, прачечная+глажка.

В номере имеются прикроватные тумбы, холодильник, телевизор, полностью укомплектованный санитарный блок (ванна, туалет, раковина, зеркало).

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во Владивостоке 5 ночей с завтраком (кроме проживания в мини-отеле)
  • Проживание в Тернее 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка от несчастного случая
  • Билеты на самолет до Тернея и обратно
  • Трансферы в Тернее
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Трансфер аэропорт – отель – 2 000 руб.
  • Трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии:музей «Подводная лодка С-56»:взрослые – 100 руб. дети – 50 руб. посещение парка львов, стоимость входного билета:взрослые (с 14 лет) – 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб. до 3-х лет – бесплатноПриморский Океанариум. Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных:взрослые – 1 400 руб. дети – 800 руб. гастрономическая экскурсия – 2 500 руб. морская прогулка на остров Русский
  • Музей «Подводная лодка С-56»:взрослые – 100 руб. дети – 50 руб.
  • Взрослые – 100 руб.
  • Дети – 50 руб.
  • Посещение парка львов, стоимость входного билета:взрослые (с 14 лет) – 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб. до 3-х лет – бесплатно
  • Взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно
  • Приморский Океанариум. Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных:взрослые – 1 400 руб. дети – 800 руб.
  • Взрослые – 1 400 руб.
  • Дети – 800 руб.
  • Гастрономическая экскурсия – 2 500 руб.
  • Морская прогулка на остров Русский
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • плащ от дождя, зонтик;
  • кроссовки или туристические ботинки для походов, резиновые сапоги для сырой погоды;
  • сменную обувь и носки на случай промокших ног;
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • репелленты от клещей и мошек.

Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.

Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).

Есть ли ограничения по возрасту?

-Экологическая тропа проложена вдоль берега. Из бухты с белым песком, по тропе поднимаемся на видовые площадки, обнимаемся с могильными соснами, красивые панорамы. Продолжительность 1 час, километраж 3 км туда и обратно. Будет несколько подъемов и спусков, тропа земляная. Обязательны – кроссовки! Рекомендуем палочку для ходьбы. К гроту нужно будет спускаться со страховкой по веревке, не много (по желанию). Можно остаться в бухте и не ходить по экотропе, но красоту сосны густоцветковой не передать без данной прогулки.

14 км - это километраж в Сихотэ-Алинском заповеднике. Подъем есть на хребет, но он доступный для ходячих туристов, не обязательно спортсменов. Влажные участки тропы оснащены деревянными настилами и мостиками.

Где происходит встреча на экскурсии?

Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи. Автобусные экскурсии – встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22.

Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.

Данный тур состоит из нескольких однодневных экскурсий и одного трехдневного тура в Терней.

На однодневные экскурсии группы могут быть от 10 до 40 человек.

На тур в Терней отправляются от 1-го до 12 человек.

Подробности о маршруте

Дальневосточный морской заповедник – единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.

Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории).

Экскурсия знакомит с достопримечательностями Восточного района морского заповедника. Во время морской прогулки Вы познакомитесь с геологическими памятниками побережья, представленными скалами, гротами и кекурами. Маршрут экскурсии пролегает между островами Большой Пелис и Матвеева, затем проходит южнее группы островов Де-Ливрона, Гильдебранта и Дурново к мысу Сосновому. Узкие выступы мыса сплошь увенчаны кронами красивейшего представителя третичной флоры — величественной густоцветковой сосны и зарослями рододендрона Шлиппенбаха — одного из самых красиво цветущих кустарников в мире. Перед Вами откроется панорама кекуров Бакланьих – места, где находится самое большое в заливе Петра Великого лежбище тюленей ларга. Вы увидите кекур «Арка» — одну из «визитных карточек» заповедника.

Маршрут по территории Морского заповедника: о. Большой Пелис (без высадки) – мыс Сосновый — бух. Средняя.

Катер – быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу 6-8 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу… Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому!

Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника! Помните, что в приключенческих турах нужно иметь определенную спортивную форму, не засиживаться перед телевизором, походить пешком, подниматься без лифта в квартиру – тогда на маршруте будет полегче. Если лентяйничаете и любите себя – тогда терпите и не жалуйтесь! Лифта в заповеднике нет и не будет!

Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 650 км от г. Владивостока. Стоит на правом берегу реки Серебрянка, в 3 км от впадения ее в Японское море. Бухта Терней была открыта для европейцев Лаперузом 23 июня 1787 года и названа им в честь французского мореплавателя адмирала Шарля де-Тернея. Население поселка составляет 4000 человек. Основная деятельность – лесозаготовка и переработка леса. С 1992 года в Сихотэ- Алиньском заповеднике работает совместная русско-американская программа по изучению и защите тигра – «WCS» - «Сибирский тигр». Сихотэ-Алинский государственный заповедник основан 10 февраля 1935 года для восстановления популяции соболя. В настоящее время объектами охраны здесь являются несколько сотен видов животных и птиц, свыше тысячи видов растений. Первым директором заповедника стал Константин Георгиевич Абрамов – путешественник, натуралист-охотовед, основоположник заповедного дела на Дальнем Востоке. В июле 2006 года решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному заповеднику было присвоено его имя. В 1979 году заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2001 году заповедник включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это места, где встречают север и юг. Край удивительного сочетания разнообразия и противоречий природных зон, флоры и фауны: от высокогорий до песчаных и галечных пляжей морского побережья, от лианы актинидий до кедра и тиса. Здесь на одной территории уживается амурский тигр и рысь, гималайский и бурый медведи. Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, наличие редких видов растений и животных обусловили статус Сихот-Алинского заповедника как ключевой природоохранной территории не только на Дальнем Востоке, но и в мире. Заповедник включает в себя два участка, а также часть прибрежной акватории Японского моря. Сихотэ-Алинский заповедник по праву называется лесным. Именно здесь можно увидеть уникальные хвойно-широколиственные леса, а главное богатством заповедника считается кедр корейский. Сихотэ-Алинский заповедник – край бесчисленных рек и ручьев. Наиболее крупные реки в его пределах – Таежная. Джигитовка, Серебрянка и Колумбе. На заповедной территории есть и несколько озер, различных по своему происхождению: Благодатное, Голубичное, Большое Солонцовое, Круглое. Современная площадь заповедника – 401600 га, морская акватория – 2900 га, леса занимают 97% территории.

Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа.

Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц. От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой. Протяженность – 4 км, продолжительность – 2-3 часа.

Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов. Маршрут рассчитан на физически подготовленных экскурсантов. Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.

В Терней летает новый канадский самолет DHC 6-400 Viking авиакомпании «Аврора». На борт самолет берет 14 пассажиров, длина самолета 16 м, высота полета до 3000 м. Самолет вылетает из аэропорта Владивосток. Вы проходите все те же процедуры регистрации, как и на других рейсах, здесь так же действуют правила провоза запрещенных вещей.

Провоз багажа весом до 10 кг, габариты не более 115 см в сумме 3-х измерений. Ручная кладь 1 место 5 кг, габариты не более 80 см в сумме 3-х измерений (30х30х20 см). Вещи не нужные вам в Тернее можно оставить в камере хранения гостиницы или аэропорта. ВНИМАНИЕ! Малая авиация не всепогодная… Если метеоусловия не позволяют самолету вылететь из Владивостока или вернуться из Тернея. Туристы могут воспользоваться рейсовым автобусом, в пути около 12 часов, стоимость билетов на автобус и самолет одинаковая. Или взять за доплату такси, в пути около 9 часов, стоимость машины на 1-3 человека – 18000 рублей. Затраты на такси ложатся на туристов! В случае отмены рейса группа оперативно принимает решение совместно с представителем турфирмы о приемлемых изменениях по туру, опираясь на дальнейший метеопрогноз и финансы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Дальэнергогарант» (Владивосток, ул. Бестужева 21-а, к. 107, тел. /факс (423) 241-46-08, 241-39-97. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, утопление и т. п.). Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия – 50 000 рублей. При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение. По возвращению во Владивосток или к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Дальэнергогарант» и предоставляет следующие документы: заявление, акт о страховом случае подписанный турфирмой, справку из медучрежедения. Подробную информацию предоставят в турфирме.

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и правилам поведения туристов на маршруте
  1. На протяжении всего маршрута просим вас следовать рекомендациям экскурсовода.
  2. Во время движения автобуса запрещено курение и распитие спиртных напитков. Время и место санитарных остановок определяет руководитель группы.
  3. Если у вас имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру - позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
  4. Уважительно относитесь к культурно-историческим ценностям, окружающей природной среде. Запрещается разжигание костров вне специально оборудованного для этого места.
  5. Пребывая на маршруте с детьми, не оставляйте их без присмотра! Ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.
  6. Не рекомендуем брать на данный маршрут детей младше 10 лет и физически слабых. Тур требует большой выносливости, а у детей до 14 лет это качество развито слабо! В случае если ребенок не может продолжать движение, обратитесь к экскурсоводу. Он снимет вас с маршрута. Ребенок и один из родителей остаются в безопасном месте на отдых. Ждут группу, присоединяются к ней на обратном пути.
  7. Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья, травмах, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всем, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить руководителю группы! Помните, что вы идете на маршрут в группе. Вы вместе входите в лес и вместе выходите. Вы – команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
  8. Путешествия по заповедным местам непривычны для городских жителей. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.
  9. Если вы переоценили свои силы и ваша физическая форма не позволяет продолжать маршрут – скажите об этом руководителю группы. Он знает, что делать. Иногда лучше остановиться, отдохнуть, может быть даже отказаться от дальнейшего прохождения маршрута. Помните о своем здоровье! Оно дороже, чем стоимость турпутевки.
  10. На маршруте запрещено употребление спиртных напитков. Помните, что в состоянии алкогольного опьянения человек становится беззащитным перед опасными ситуациями и тогда какая-нибудь мелкая неприятность может стать критической.
  11. Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.
  12. При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом руководителю.
  13. В тайге встречаются змеи и дикие животные. Будьте внимательны, увидев животное, не трогайте его, отойдите подальше. Помните! - дикие животные у себя дома, а вы у них в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
  14. е следует отдаляться от группы, без уведомления руководителя. Помните, что вы поехали в групповой тур и должны находиться в составе группы, на виду у руководителя и следовать общей программе. Не сходите с маршрута указанного инструктором. «Не срезайте угол» по незнакомой местности.
  15. Природные туры являются метеозависимыми, сотрудники турфирмы всегда отслеживают погоду в местах отдыха наших групп, но «солнце» продать мы вам не можем… Решение о выпуске группы на маршрут или отмене тура всегда взвешенное. Просим наших туристов быть готовыми к изменениям погоды – всегда иметь с собой плащ-дождевик.
  16. Вы должны выполнять распоряжение только своего инструктора! «Рекомендации» иных - игнорируем! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
  17. Если вы потеряли своих инструкторов, обратите внимание на туристов вашей группы. Держитесь вместе! Ни в коем случае не примыкайте к «чужой» группе и тем более не садитесь с ними в машину или автобус. Ваш инструктор не выйдет из леса без вас! Все дополнительные затраты по вашим поискам – за ваш же счет!
Что делать если заблудился в лесу?

У выхода из ситуации есть строгие правила, которые должен знать каждый!

  1. ОСТАНОВИСЬ! Не паникуй! Подумай, откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин. Если дорогу никак не найти, то самое разумное оставаться на одном месте.
  2. БУДЬ СЛЫШЕН И ВИДЕН! Знай, тебя точно будут искать! Подавай звуковые сигналы. Повторяй свои действия трижды. Например, дай три продолжительных свистка или окликни три раза. Через какое-то время сделай это еще раз и т. д. Не кричи слишком громко и часто – не трать силы. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. Ясно, что искатели сию минуту не появятся, поэтому сделай себя видимым. Если есть, надень яркую одежду, лучше красных, желтых, белых расцветок. Расположи яркий предмет (рюкзак, полотенце) максимально высоко над местом своего расположения. Разведи костер, пой песни. По дыму и голосу найти человека легко. Расположись в месте максимально доступном обзору.
  3. Если в течение суток тебя не нашли «выходи на воду» и двигайся вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям. Старайся не петлять. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдешь к людям, пусть и не там, где предполагал. В темное время суток – НЕ ДВИГАТЬСЯ! Развести костер и ждать.
  4. СОХРАНЯЙ ТЕПЛО. Если пришлось заночевать в лесу – сделайте постель из лапника или сухой листвы. Костер желательно поддерживать всю ночь. Для этого кинь туда пару толстых веток.
  5. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 010, 112.
Когда можно забронировать тур?

Подать заявку и забронировать тур можно не позднее, чем за 2 недели до тура.

Есть ли ограничения по возрасту?

В связи со сложностью программы рекомендованный возраст туристов от 10 до 60 лет, туристы должны иметь определенную физическую форму. В Сихотэ-Алинском заповеднике нужно пройти по экскурсии урочище Голубичное - 14 км, продолжительность 8 часов. Для людей которые ходят, но не так далеко и долго - эту экскурсию можно заменить на джип-тур на реку Кема с обедом на костре, за доплату. Размер доплаты зависит от количества участников в джип-туре, об считывается отдельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Путешествие очень понравилось. В такие места хочется вернуться.
В
26 июля 2021
Тур хороший, познавательный, заминок и недоразумений не было, всё понятно и логично.
А
9 июля 2021
Всё отлично, жаль что из-за погоды многое поменялось, но всё равно было интенсивно и интересно.

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