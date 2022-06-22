Обзорная экскурсия по Владивостоку

Дальневосточный морской заповедник – единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.

Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории).

Экскурсия знакомит с достопримечательностями Восточного района морского заповедника. Во время морской прогулки Вы познакомитесь с геологическими памятниками побережья, представленными скалами, гротами и кекурами. Маршрут экскурсии пролегает между островами Большой Пелис и Матвеева, затем проходит южнее группы островов Де-Ливрона, Гильдебранта и Дурново к мысу Сосновому. Узкие выступы мыса сплошь увенчаны кронами красивейшего представителя третичной флоры — величественной густоцветковой сосны и зарослями рододендрона Шлиппенбаха — одного из самых красиво цветущих кустарников в мире. Перед Вами откроется панорама кекуров Бакланьих – места, где находится самое большое в заливе Петра Великого лежбище тюленей ларга. Вы увидите кекур «Арка» — одну из «визитных карточек» заповедника.

Маршрут по территории Морского заповедника: о. Большой Пелис (без высадки) – мыс Сосновый — бух. Средняя.

Катер – быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу 6-8 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу… Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому!

Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника! Помните, что в приключенческих турах нужно иметь определенную спортивную форму, не засиживаться перед телевизором, походить пешком, подниматься без лифта в квартиру – тогда на маршруте будет полегче. Если лентяйничаете и любите себя – тогда терпите и не жалуйтесь! Лифта в заповеднике нет и не будет!

Терней – поселок городского типа на северо-востоке Приморского края, в 650 км от г. Владивостока. Стоит на правом берегу реки Серебрянка, в 3 км от впадения ее в Японское море. Бухта Терней была открыта для европейцев Лаперузом 23 июня 1787 года и названа им в честь французского мореплавателя адмирала Шарля де-Тернея. Население поселка составляет 4000 человек. Основная деятельность – лесозаготовка и переработка леса. С 1992 года в Сихотэ- Алиньском заповеднике работает совместная русско-американская программа по изучению и защите тигра – «WCS» - «Сибирский тигр». Сихотэ-Алинский государственный заповедник основан 10 февраля 1935 года для восстановления популяции соболя. В настоящее время объектами охраны здесь являются несколько сотен видов животных и птиц, свыше тысячи видов растений. Первым директором заповедника стал Константин Георгиевич Абрамов – путешественник, натуралист-охотовед, основоположник заповедного дела на Дальнем Востоке. В июле 2006 года решением Правительства РФ Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному заповеднику было присвоено его имя. В 1979 году заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2001 году заповедник включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это места, где встречают север и юг. Край удивительного сочетания разнообразия и противоречий природных зон, флоры и фауны: от высокогорий до песчаных и галечных пляжей морского побережья, от лианы актинидий до кедра и тиса. Здесь на одной территории уживается амурский тигр и рысь, гималайский и бурый медведи. Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, наличие редких видов растений и животных обусловили статус Сихот-Алинского заповедника как ключевой природоохранной территории не только на Дальнем Востоке, но и в мире. Заповедник включает в себя два участка, а также часть прибрежной акватории Японского моря. Сихотэ-Алинский заповедник по праву называется лесным. Именно здесь можно увидеть уникальные хвойно-широколиственные леса, а главное богатством заповедника считается кедр корейский. Сихотэ-Алинский заповедник – край бесчисленных рек и ручьев. Наиболее крупные реки в его пределах – Таежная. Джигитовка, Серебрянка и Колумбе. На заповедной территории есть и несколько озер, различных по своему происхождению: Благодатное, Голубичное, Большое Солонцовое, Круглое. Современная площадь заповедника – 401600 га, морская акватория – 2900 га, леса занимают 97% территории.

Мыс Северный, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Круговой маршрут по лесу с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря. Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга. Протяженность маршрута – 5 км, продолжительность – 3-4 часа.

Озеро Благодатное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера, где можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги, две смотровые вышки, возвращение вдоль берега моря. В одной половине озера вода соленая, в другой пресная. Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере во время весенних и осенних миграций собирается множество водоплавающих птиц. От моря его отделяет галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В результате озеро на какое-то время соединяется с морем глубокой протокой. Протяженность – 4 км, продолжительность – 2-3 часа.

Урочище Голубичное, территория Сихотэ-Алинского заповедника. Знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичное и морским побережьем. На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисы. Протяженность: 14 км пешком, продолжительность 7 часов. Маршрут рассчитан на физически подготовленных экскурсантов. Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.

В Терней летает новый канадский самолет DHC 6-400 Viking авиакомпании «Аврора». На борт самолет берет 14 пассажиров, длина самолета 16 м, высота полета до 3000 м. Самолет вылетает из аэропорта Владивосток. Вы проходите все те же процедуры регистрации, как и на других рейсах, здесь так же действуют правила провоза запрещенных вещей.

Провоз багажа весом до 10 кг, габариты не более 115 см в сумме 3-х измерений. Ручная кладь 1 место 5 кг, габариты не более 80 см в сумме 3-х измерений (30х30х20 см). Вещи не нужные вам в Тернее можно оставить в камере хранения гостиницы или аэропорта. ВНИМАНИЕ! Малая авиация не всепогодная… Если метеоусловия не позволяют самолету вылететь из Владивостока или вернуться из Тернея. Туристы могут воспользоваться рейсовым автобусом, в пути около 12 часов, стоимость билетов на автобус и самолет одинаковая. Или взять за доплату такси, в пути около 9 часов, стоимость машины на 1-3 человека – 18000 рублей. Затраты на такси ложатся на туристов! В случае отмены рейса группа оперативно принимает решение совместно с представителем турфирмы о приемлемых изменениях по туру, опираясь на дальнейший метеопрогноз и финансы.