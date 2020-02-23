6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Знакомство с островом Русский

Насладиться пейзажами одного из самых живописных мест Дальнего Востока на авто-пешеходной экскурсии

Владислав
Задать вопрос
Владислав – ваш гид
Приглашаю отправиться в мир отвесных скал, фантастически красивых морских бухт и дикой природы.

Вы погуляете по девственным каменистым дорожкам, посетите мыс Тобизина, полюбуетесь видом на полуостров Вятлина и ощутите силу и величие дальневосточных ландшафтов.
5000 ₽
4500 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский

Что вас ожидает

Владивосток как на ладони
Вы посетите самую высокую точку Владивостока — сопку Орлиное гнездо, где увидите памятник Кириллу и Мефодию и насладитесь видом на город и два вантовых моста, Золотой и Русский. Я раскрою, какова их протяженность, когда они были созданы и в чем особенность их стальных тросов.

Фантастические пейзажи острова Русский
Проехав по одноименному мосту, вы окажетесь в одном из самых удивительных мест нашего края — на острове Русский. Впечатлитесь видом на мыс Вятлина со смотровой площадки, пройдете по лесной каменистой дороге и рассмотрите противодесантное сооружение начала XX века. Наслаждаясь прогулкой по скалистым берегам и живописным бухтам, вы дойдете до конечной точки — мыса Тобизина, где ощутите всю мощь приморского ландшафта.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет побывать в необычных местах, сделать красивые фотографии и впечатлиться живописными ландшафтами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Fielder 2013 г.в
  • Это видовое путешествие, не предполагающее глубокого исторического экскурса
  • В конце экскурсии, по желанию, мы можем пообедать в ресторане Novik Country Club. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владислав
Владислав
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Владислав. Если вы читаете этот текст, то, скорее всего, находитесь в поисках проводника по Владивостоку. Я с радостью помогу вам провести запоминающийся день в нашем городе. Мы можем посвятить его изумительным красотам самого Владивостока или отправиться исследовать расположенные неподалеку отвесные скалы у берегов моря и другие удивительные места. До скорой встречи!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Замечательная экскурсия с гидом Владиславом! Очень ненавязчиво подается большой объем информации, слушаешь и не замечаешь, насколько много нового ты узнал, мало того, что узнал,-еще и запомнил! Очень грамотный подход к построению экскурсии. Видно, что человек подходит к своему делу серьезно. Великолепно! Мы в восторге от экскурсии и февральского Владивостока.
Андрей
24 января 2020
Ребята, всем рекомендую, красота неописуемая. Спасибо
Ирина
1 декабря 2019
У меня были ограничения по времени в городе и некоторые ограничения, связанные с передвижением из-за травмы. Поэтому Владислав немного перестроил программу под мои запросы, включив места и в самом городе - за что я признательна. И мне в любом случае понравилось, тк мельком получилось захватить и то, и другое. Но! Для будущих клиентов не могу не отметить, что это сложно назвать экскурсией. Я бы сказала, что это скорее выезд на природу и потенциально достаточно длительная именно трекинговая прогулка. Владислав сам говорит, что он не фанат давать общую информацию и какие-то факты, которую можно прочитать самостоятельно - скорее за уникальные природные уголки. Мне же на экскурсиях часто хочется и этого тоже. Скучные фасады оживут при должном мастерстве и никакого "бубнежа" не будет. А так, лишившись доброй части основного плана (повторю, что по своей просьбе, но все же), я в итоге не получила какую-то дополнительную информацию, которую все же ждёшь на экскурсии. Так что если вы ждёте от гида в классическом понимании ответов на все свои вопросы о городе - это не оно. Если вам интересна в большей степени просто прогулка на природе и осмотр не самых очевидных и безумно красивых троп - это то, что вам нужно.
Роберт
23 ноября 2019
Большое спасибо, Владислав, за проведённую экскурсию, очень было приятно с Вами ознакомиться с городом.и немного с островом.

Подробно рассказал про город, узнали много интересных фактов. Нам повезло увидеть диких нерп в море.

И у нас была измененная программа.
21 ноября 2019
Экскурсия обязательна к посещению, если хочется увидеть не созданную руками человека красоту, посмотреть на Владивосток со стороны не привычных городских достопримечательностей и почувствовать ветер свободы) чтобы было приятнее его чувствовать-одеваться нужно потеплее) Мы были на экскурсии 8 ноября-не замёрзли, но радовались, что одеты тепло. Мы остались довольны экскурсией и увезли много красивых фото!Спасибо,Владислав,что показали нам эту красоту!
1 ноября 2019
Если хотите ощутить всю мощь и красоты природы,то эта экскурсия точно для вас!От красоты мест захватывает дух,а гид Владимир отличный путеводитель,он учитывает ваши желания и потребности в маршруте и старается сделать все что бы вам было комфортно в этой прогулке.В общем обязательно буду рекомендовать своим друзьям,рекомендую и вам!

Экскурсии по пригородам Владивостока

Один день на острове РусскийОдин день на острове РусскийОдин день на острове Русский
7800 за экскурсию
4.5 часов
7 отзывов
Рассмотреть изнутри крупнейший российский форт и вдохновиться природой Дальнего Востока
В этом путешествии вы откроете две грани острова Русский — неприступной цитадели и уголка первозданной природы Приморского края. Мы посетим оборонительные сооружениям острова, проедем по живописным бухтам Японского моря, окруженным отвесными скалами, попробуем местные деликатесы и с высоты полюбуемся панорамами мысов Вяткина и Тобизина.
Путешествие к мысу ТобизинаПутешествие к мысу ТобизинаПутешествие к мысу Тобизина
6500 за экскурсию
3.5 часа
21 отзыв
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
С открытием моста на остров Русский мыс Тобизина, благодаря своей живописной и суровой природе, стал излюбленным местом среди местных жителей. Вы пройдете к мысу по секретным тропам, о которых знают лишь местные жители, найдете фантастические виды для фотографий, сможете устроить пикник среди отвесных скал или заняться роупджампингом, а зимой, если повезет, увидите пятнистых нерп. Забудьте на день о ритме городской жизни — мы отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями.

Выбирайте и другие экскурсии по Владивостоку

ОбзорныеКрыши и панорамыНа автомобилеНеобычные маршрутыНа автобусеЗа городомВсеИндивидуальныеИстория и архитектураПешкомГастрономическиеГрупповыеНа корабликеСо скидкой