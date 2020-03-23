7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Владивосток как на ладони

Вы посетите самую высокую точку Владивостока — сопку Орлиное гнездо, где увидите памятник Кириллу и Мефодию и насладитесь видом на город 🏙️ и два вантовых моста, Золотой и Русский. Я раскрою, какова их протяженность, когда они были созданы и в чем особенность их стальных тросов.

Фантастические пейзажи острова Русский

Проехав по одноименному мосту, вы окажетесь в одном из самых удивительных мест нашего края — на острове 🏝️ Русский. Впечатлитесь видом на мыс Вятлина со смотровой площадки, пройдете по лесной каменистой дороге и рассмотрите противодесантное сооружение начала XX века. Наслаждаясь прогулкой по скалистым берегам и живописным бухтам, вы дойдете до конечной точки — мыса Тобизина, где ощутите всю мощь приморского ландшафта.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет побывать в необычных местах, сделать красивые 🤩 фотографии 📸 и впечатлиться живописными ландшафтами.

Организационные детали