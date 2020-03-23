7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Знакомство с островом Русский

Насладиться пейзажами одного из самых живописных мест Дальнего Востока на авто-пешеходной экскурсии

4.9
7 отзывов
Владислав
Владислав – Гид из Владивостока
Приглашаю отправиться в мир отвесных скал, фантастически красивых 🤩 морских бухт и дикой природы.

Вы погуляете по девственным каменистым дорожкам, посетите мыс Тобизина, полюбуетесь видом на полуостров Вятлина и ощутите силу и величие дальневосточных ландшафтов.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский

Что вас ожидает

Владивосток как на ладони
Вы посетите самую высокую точку Владивостока — сопку Орлиное гнездо, где увидите памятник Кириллу и Мефодию и насладитесь видом на город 🏙️ и два вантовых моста, Золотой и Русский. Я раскрою, какова их протяженность, когда они были созданы и в чем особенность их стальных тросов.

Фантастические пейзажи острова Русский
Проехав по одноименному мосту, вы окажетесь в одном из самых удивительных мест нашего края — на острове 🏝️ Русский. Впечатлитесь видом на мыс Вятлина со смотровой площадки, пройдете по лесной каменистой дороге и рассмотрите противодесантное сооружение начала XX века. Наслаждаясь прогулкой по скалистым берегам и живописным бухтам, вы дойдете до конечной точки — мыса Тобизина, где ощутите всю мощь приморского ландшафта.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет побывать в необычных местах, сделать красивые 🤩 фотографии 📸 и впечатлиться живописными ландшафтами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Toyota Corolla Fielder 2013 г. в
  • Это видовое путешествие, не предполагающее глубокого исторического экскурса
  • В конце экскурсии 🧭, по желанию, мы можем пообедать в ресторане Novik Country Club. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский
Знакомство с островом Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Владислав. Если вы читаете этот текст, то, скорее всего, находитесь в поисках проводника по Владивостоку. Я с радостью помогу вам провести запоминающийся день в нашем городе. Мы можем посвятить его изумительным красотам самого Владивостока или отправиться исследовать расположенные неподалеку отвесные скалы у берегов моря и другие удивительные места. До скорой встречи!
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

23 марта 2020
Отличная экскурсия! Очень рекомендую тем, кто любит пешие прогулки и впечатляющие морские пейзажи. Виды, открывающиеся с утёсов острова Русский, просто потрясающие! У нас осталась масса классных фотографий и впечатлений! Отдельно хочется отметить индивидуальный подход. Программа была заранее оговорена и скорректирована Владиславом, согласно нашим пожеланиям.
23 февраля 2020
Замечательная экскурсия с гидом Владиславом! Очень ненавязчиво подается большой объем информации, слушаешь и не замечаешь, насколько много нового ты узнал, мало того, что узнал, -еще и запомнил! Очень грамотный подход к построению экскурсии. Видно, что человек подходит к своему делу серьезно. Великолепно! Мы в восторге от экскурсии и февральского Владивостока.
Андрей
24 января 2020
Ребята, всем рекомендую, красота неописуемая. Спасибо
Ирина
1 декабря 2019
У меня были ограничения по времени в городе и некоторые ограничения, связанные с передвижением из-за травмы. Поэтому Владислав немного перестроил программу под мои запросы, включив места и в самом городе - за что я признательна. И мне в любом случае понравилось, тк мельком получилось захватить и то, и другое. Но! Для будущих клиентов не могу не отметить, что это сложно назвать экскурсией. Я бы сказала, что это скорее выезд на природу и потенциально достаточно длительная именно трекинговая прогулка. Владислав сам говорит, что он не фанат давать общую информацию и какие-то факты, которую можно прочитать самостоятельно - скорее за уникальные природные уголки. Мне же на экскурсиях часто хочется и этого тоже. Скучные фасады оживут при должном мастерстве и никакого "бубнежа" не будет. А так, лишившись доброй части основного плана (повторю, что по своей просьбе, но все же), я в итоге не получила какую-то дополнительную информацию, которую все же ждёшь на экскурсии. Так что если вы ждёте от гида в классическом понимании ответов на все свои вопросы о городе - это не оно. Если вам интересна в большей степени просто прогулка на природе и осмотр не самых очевидных и безумно красивых троп - это то, что вам нужно.
Роберт
23 ноября 2019
Большое спасибо, Владислав, за проведённую экскурсию, очень было приятно с Вами ознакомиться с городом. и немного с островом. Подробно рассказал про город, узнали много интересных фактов. Нам повезло увидеть диких нерп в море. И у нас была измененная программа.
21 ноября 2019
Экскурсия обязательна к посещению, если хочется увидеть не созданную руками человека красоту, посмотреть на Владивосток со стороны не привычных городских достопримечательностей и почувствовать ветер свободы) чтобы было приятнее его чувствовать-одеваться нужно потеплее) Мы были на экскурсии 8 ноября-не замёрзли, но радовались, что одеты тепло. Мы остались довольны экскурсией и увезли много красивых фото!Спасибо, Владислав, что показали нам эту красоту!
1 ноября 2019
Если хотите ощутить всю мощь и красоты природы, то эта экскурсия точно для вас!От красоты мест захватывает дух, а гид Владимир отличный путеводитель, он учитывает ваши желания и потребности в маршруте и старается сделать все что бы вам было комфортно в этой прогулке. В общем обязательно буду рекомендовать своим друзьям, рекомендую и вам!

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
79 отзывов
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Владивосток как на ладони
5 200
3 часа
Владивосток как на ладони
41 отзыв
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
скидка15%
От
3000
2 550
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
35 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
22 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
6 500
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
16 отзывов
Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский