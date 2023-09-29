Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей

Знакомство с Пекином

4.9
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса.

За три тысячи лет своего существования, это город несколько раз исчезал с карт и возрождался вновь, в еще более блистательном облике. Здесь вы найдете отображение самых разнообразных стилей и архитектурных направлений.
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Город Хуньчунь
  • Пекин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Столица Поднебесной империи Пекин — это культурный и политический центр Китая, его блистательная столица, известная своими достопримечательностями Именно здесь находится крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, Великая Китайская Стена, Храм Неба, императорский Запретный город и многое другое. Помимо культурной составляющей, Пекин — одна из мировых столиц шоппинга, где каждый найдет себе что-то по душе. Пекин гармонично сочетает привлекающие взгляд футуристичные здания, привычную массовую застройку и ценнейшие исторические памятники. Проникнитесь атмосферой Пекина, погрузившись в шумный человеческий поток, и прочувствуйте очарование этого азиатского мегаполиса. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Ни виза, ни ПЦР не требуется.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
  • Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
  • В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
  • По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
  • Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Визовые формальности
  • Гид-переводчик
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • ПЦР не требуется.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
N
29 сен 2023
Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
О
2 сен 2023
Спасибо!! самый необычный тур
М
17 июля 2023
Все понравилось. Будем рекомендавать.
Т
12 июля 2023
Спасибо большое, очень понравилось) было очень здорово
Н
10 июня 2023
Ю
13 мая 2023
мы остались очень довольны! .
Е
4 мая 2023
Все было хорошо
В
27 апр 2023
О
11 апр 2023
Прекрасная поездка, спасибо

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