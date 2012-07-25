В нашем путешествии вас ждёт невероятно красивая природа.



Вы побываете на диких безлюдных пляжах, посмотрите на заброшенный маяк, увидите знаменитые кекуры, ранее украшавшие тысячерублёвую купюру. Я расскажу вам историю края и покажу его знаковые места.



Вы насладитесь свободой и удалённостью от цивилизации, искупаетесь в радоновых ваннах, а просыпаться будем на берегу моря, у рек и водопадов.