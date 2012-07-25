Знакомство с севером Приморья

Исследовать ущелья, озёра и водопады, погулять по Дальнегорску и взобраться на гору

В нашем путешествии вас ждёт невероятно красивая природа.

Вы побываете на диких безлюдных пляжах, посмотрите на заброшенный маяк, увидите знаменитые кекуры, ранее украшавшие тысячерублёвую купюру. Я расскажу вам историю края и покажу его знаковые места.

Вы насладитесь свободой и удалённостью от цивилизации, искупаетесь в радоновых ваннах, а просыпаться будем на берегу моря, у рек и водопадов.
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Знакомство с севером Приморья
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00. Заберём вас от вашей гостиницы / апартаментов
Завершение: Владивосток, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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