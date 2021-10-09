Посетить знаковые места города и насладиться потрясающими панорамами на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Владивосток — невероятно интересный и колоритный город.

Вы узнаете историю его основания и особенности географии.

Раскроете, что такое «кошка», как появился остров Елены и какое отношение к нашему краю имеет французская императрица Евгения.

Побываете на сопке Крестовая, увидите Токаревский маяк и прогуляетесь по морской косе.
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!
Знакомьтесь, Владивосток!

Что вас ожидает

Сопка Крестовая и знаменитый маяк

Мы начнем с подъема по тропинке на живописную сопку Крестовая: вы ощутите на лице морской ветер, прислушаетесь к кипящей работе порта и оцените размеры местных мостов. Далее отправитесь к «визитной карточке» города — Токаревскому маяку — и окунете ладошку в Японское море в месте, где заканчивается земля и начинается мир воды.

Корабельная набережная и легендарные мосты

На Корабельной набережной вы познакомитесь с историей освоения наших земель: я раскрою, как предыдущие поколения открывали, обживали и защищали Владивосток. А на Золотом и Русском мостах вы сможете ощутить силу и масштаб современных технологий. Кроме того, мы насладимся видом на Золотой Рог с проспекта Красоты и поговорим о мечтах первых жителей города.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета, я очень люблю родной Владивосток и активные путешествия. Чтобы глубже погрузиться в историю города и организовать знакомство с ним на высоком уровне, я отучилась в Школе экскурсоводов. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
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3 настоящих отзыва от туристов

А
9 окт 2021
Потрясающая экскурсия, замечательные и захватывающие виды Владивостока поразили в самое сердце. Всем советую без исключения. Елизавета профессионал своего дела, открыта для общения, и много интересного расскажет о Владивостоке. Спасибо ей ещё раз! 👍👌🙌
Ю
12 сен 2021
Душевное путешествие. Экскурсовод очень приятная и эрудированная. Было интересно смотреть на город с разных точек на местности и узнавать разные факты о городе. Однозначно советую всем эту экскурсию.
А
10 сен 2021
Очень понравилось! Елизавета замечательный рассказчик. Познакомила с историей города и его современной жизнью. Провезла по знаковым и видовым местам. Ответила на кучу наших вопросов, включая не по теме экскурсии типа «где поесть, куда сходить», т. к мы первый раз во Владивостоке

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