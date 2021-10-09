Что вас ожидает

Сопка Крестовая и знаменитый маяк

Мы начнем с подъема по тропинке на живописную сопку Крестовая: вы ощутите на лице морской ветер, прислушаетесь к кипящей работе порта и оцените размеры местных мостов. Далее отправитесь к «визитной карточке» города — Токаревскому маяку — и окунете ладошку в Японское море в месте, где заканчивается земля и начинается мир воды.

Корабельная набережная и легендарные мосты

На Корабельной набережной вы познакомитесь с историей освоения наших земель: я раскрою, как предыдущие поколения открывали, обживали и защищали Владивосток. А на Золотом и Русском мостах вы сможете ощутить силу и масштаб современных технологий. Кроме того, мы насладимся видом на Золотой Рог с проспекта Красоты и поговорим о мечтах первых жителей города.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.