Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Групповой тур во Владивостоке

Экскурсионный тур по Владивостоку

5
3 отзыва
В этом насыщенном недельном туре мы прогуляемся по улочкам удивительной столицы Приморья, проедемся по знаменитому мосту на остров Русский.

Нам надолго запомнится посещение Приморского Сафари-парка, единственного в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

А изюминкой путешествия на Дальний Восток станет посещение настоящей морской фермы, расположенной в двухэтажном корабле!
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая

Что вас ожидает:

Город-порт
Город-порт
Узнаем историю Владивостока и посетим его главные достопримечательности
Один из лучших зоопарков мира
Один из лучших зоопарков мира
Покормим и погладим ручных обитателей, увидим с виадука тигров и леопардов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).

Размещение в гостинице.

Гарантированное заселение с 14:00.

Свободное время. Отдых.

2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Посадка в авто, выезд на маршрут.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья» (Музея трепанга).

Экскурсия рассказывает о морском организме, живущем на дне Японского моря, имеющего много полезных свойств.

Во Владивостоке трепанга называют «морским женьшенем».

Этот морской уникум по утверждению учёных появился примерно 500 млн лет назад и чудом сохранился до наших дней. Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.

Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.

Здесь расположено небольшое уютное кафес прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Мы расположимся на веранде второго этажа, послушаем небольшой рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).

За дополнительную плату обед из морепродуктов.

13:30 Возвращение на центральную площадь города.

14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.

В программе: центральная площадь, Токаревский маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.

3 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Трансфер в пос. Шкотово.

В пути 80–90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку, посетим:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
  • Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гарантированно наблюдаем тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.

За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

Стоимость входного билета:

  • взрослые — 400 руб.;
  • дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
  • дети до 3 лет — бесплатно.
4 день

Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.

Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.

Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/в кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета).

Океанариум работает до 20:00.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

5 день

Музей Самовара, музей Женьшеня, Миллионка

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы в центральной части города.

Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.

Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.

Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку» работавшую на дровах.

Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны.

И, конечно, чаепитие с местными традициями.

Свободное время на обед.

15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.

Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

День моря, краба, сувениров и заката!

7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Действие цены

2-местный номер

3-местный номер

1-местный номер

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в семейном номере

с 22.10.2023
по 27.04.2024

46 550

47 000

82 000

«Экватор» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс

с 22.10.2023
по 02.12.2023

50 800

45 600

85 800

с 03.12.2023
по 30.12.2023

47 900

43 650

81 600

с 07.01.2024
по 24.02.2024

51 250

46 200

88 300

с 25.02.2024
по 25.05.2024

55 450

49 000

92 500

«Версаль» 3*

  • стандартный номер – Первая категория

с 22.10.2023
по 30.03.2024

53 700

89 500

с 31.03.2024
по 25.05.2024

56 700

95 500

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

  • номер SMART Стандарт
  • 3-местное в номере SMART Люкс

с 22.10.2023
по 04.11.2023

58 800

57 900

92 500

с 05.11.2023
по 30.12.2023

56 700

56 800

88 300

с 07.01.2024
по 30.03.2024

57 550

57 400

89 950

с 31.03.2024
по 25.05.2024

60 500

59 900

95 900

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

6 ночей

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Гостиница «Моряк»

6 ночей

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

AZIMUT Отель Владивосток

6 ночей

Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

AZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель Владивосток

Гостиница «Версаль»

6 ночей

Гостиница «Версаль» с фитнес-центром расположена во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.

Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами.

В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.

Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.

Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (6 ночей)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер: аэропорт - отель - 2 000 руб. отель - аэропорт - 1 500 руб
  • Аэропорт - отель - 2 000 руб
  • Отель - аэропорт - 1 500 руб
  • Посещение парка львов: взрослые - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослые - 400 руб
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
  • Дети до 3 лет - бесплатно
  • Посещение приморского океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/в кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета)
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии для 1-3 чел: форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
  • Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

Ваш тур – конструктор.

Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На городских экскурсиях вы можете быть в составе группы 40 человек.

Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера.

Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.

Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats-app.

Что не понятно спрашивайте! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про вас.

Но свое свободное от экскурсий время – вы организуете сами!

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
Прошло всё замечательно, организация тура хорошая, даже в гостиницу заселили в 12.00 не попросив доплаты, экскурсии тоже не подвели. Итог всё понравилось, Владивосток рекомендуем, это другой интересный мир!?
Е
11 мая 2022
Очень понравился экскурсионный тур во Владивосток. Программа была очень разнообразная и насыщенная, организация была проведена на 5+
Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))
А
24 мар 2022
Всё очень понравилось. С самого первого дня до последнего. Очень интересный Приморский край. Много позновательного и интересного я для себя узнала.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыВесенниеНа автобусе

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