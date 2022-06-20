5 день

Музей Самовара, музей Женьшеня, Миллионка

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы в центральной части города.

Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.

Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.

Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.

В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.

«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку» работавшую на дровах.

Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны.

И, конечно, чаепитие с местными традициями.

Свободное время на обед.

15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.

Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.