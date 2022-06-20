Экскурсионный тур по Владивостоку
Нам надолго запомнится посещение Приморского Сафари-парка, единственного в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
А изюминкой путешествия на Дальний Восток станет посещение настоящей морской фермы, расположенной в двухэтажном корабле!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Размещение в гостинице.
Гарантированное заселение с 14:00.
Свободное время. Отдых.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в авто, выезд на маршрут.
Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья» (Музея трепанга).
Экскурсия рассказывает о морском организме, живущем на дне Японского моря, имеющего много полезных свойств.
Во Владивостоке трепанга называют «морским женьшенем».
Этот морской уникум по утверждению учёных появился примерно 500 млн лет назад и чудом сохранился до наших дней. Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.
Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.
Здесь расположено небольшое уютное кафес прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.
Мы расположимся на веранде второго этажа, послушаем небольшой рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).
За дополнительную плату обед из морепродуктов.
13:30 Возвращение на центральную площадь города.
14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
В программе: центральная площадь, Токаревский маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Трансфер в пос. Шкотово.
В пути 80–90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку, посетим:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
- Парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гарантированно наблюдаем тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).
Стоимость входного билета:
- взрослые — 400 руб.;
- дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Экскурсия на остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/в кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Музей Самовара, музей Женьшеня, Миллионка
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы в центральной части города.
Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.
Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.
Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.
В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.
«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку» работавшую на дровах.
Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны.
И, конечно, чаепитие с местными традициями.
Свободное время на обед.
15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.
Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.
Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
День моря, краба, сувениров и заката!
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
«Моряк» 2*
с 22.10.2023
46 550
47 000
82 000
«Экватор» 3*
с 22.10.2023
50 800
45 600
85 800
с 03.12.2023
47 900
43 650
81 600
с 07.01.2024
51 250
46 200
88 300
с 25.02.2024
55 450
49 000
92 500
«Версаль» 3*
с 22.10.2023
53 700
—
89 500
с 31.03.2024
56 700
—
95 500
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
с 22.10.2023
58 800
57 900
92 500
с 05.11.2023
56 700
56 800
88 300
с 07.01.2024
57 550
57 400
89 950
с 31.03.2024
60 500
59 900
95 900
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
AZIMUT Отель Владивосток
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Гостиница «Версаль»
Гостиница «Версаль» с фитнес-центром расположена во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами.
В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.
Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.
Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (6 ночей)
- Завтраки со второго дня проживания
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер: аэропорт - отель - 2 000 руб. отель - аэропорт - 1 500 руб
- Аэропорт - отель - 2 000 руб
- Отель - аэропорт - 1 500 руб
- Посещение парка львов: взрослые - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. дети до 3 лет - бесплатно
- Взрослые - 400 руб
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
- Дети до 3 лет - бесплатно
- Посещение приморского океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/в кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета)
- Дополнительные индивидуальные экскурсии для 1-3 чел: форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
- Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
- Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
- Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
Ваш тур – конструктор.
Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На городских экскурсиях вы можете быть в составе группы 40 человек.
Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.
Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats-app.
Что не понятно спрашивайте! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про вас.
Но свое свободное от экскурсий время – вы организуете сами!
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))