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Что вас ожидает: Край величественных гор, стремительных рек, густой тайги, белоснежных пляжей, заповедных островов, животных и растений, занесенных в красную книгу — все это Лазовский район. Место, где разнообразие флоры и фауны создают оптимальные условия для создания охранных территорий, призванных защитить хрупкую природу от антропогенного воздействия человека. Именно в этом уединенном месте нашего края и создана Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов Тигра». Остров Петрова является частью Лазовского заповедника и находится очень близко от материковой части. По форме остров, если смотреть со стороны бухты, напоминает огромного кита. Берег, обращенный к бухте, — пологий. Со стороны Японского моря остров Петрова высок и обрамлен скалистыми берегами. Рядом расположен еще один остров — Бельцова, открытый и описанный в 1860 году экспедицией подполковника В. М. Бабкина. На острове произрастает смешанный лес с большим разнообразием древесных пород, в составе которого имеется и тис остроконечный. Но здесь он не образует рощ и сплошных насаждений, как на соседнем острове Петрова, а встречается отдельными деревьями. Наслаждаясь отдыхом в бухте, мы сможем любоваться этими загадочными островами. Важная информация: