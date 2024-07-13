Мы предлагаем провести незабываемое время в уютном и красивом уголке Лазовского района, в одной из самых невероятных бухт Приморского края — бухте Петрова.
Прогуляться по белоснежному песку, освежиться в кристально чистых северных водах, налюбоваться поистине райскими пейзажами прибрежной полосы, посетить таинственный и, как будто замерший во времени, остров Петрова, хранящий тайны вековых крон реликтового дерева — тиса Остроконечного.
Прогуляться по белоснежному песку, освежиться в кристально чистых северных водах, налюбоваться поистине райскими пейзажами прибрежной полосы, посетить таинственный и, как будто замерший во времени, остров Петрова, хранящий тайны вековых крон реликтового дерева — тиса Остроконечного.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание тура
Что вас ожидает: Край величественных гор, стремительных рек, густой тайги, белоснежных пляжей, заповедных островов, животных и растений, занесенных в красную книгу — все это Лазовский район. Место, где разнообразие флоры и фауны создают оптимальные условия для создания охранных территорий, призванных защитить хрупкую природу от антропогенного воздействия человека. Именно в этом уединенном месте нашего края и создана Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов Тигра». Остров Петрова является частью Лазовского заповедника и находится очень близко от материковой части. По форме остров, если смотреть со стороны бухты, напоминает огромного кита. Берег, обращенный к бухте, — пологий. Со стороны Японского моря остров Петрова высок и обрамлен скалистыми берегами. Рядом расположен еще один остров — Бельцова, открытый и описанный в 1860 году экспедицией подполковника В. М. Бабкина. На острове произрастает смешанный лес с большим разнообразием древесных пород, в составе которого имеется и тис остроконечный. Но здесь он не образует рощ и сплошных насаждений, как на соседнем острове Петрова, а встречается отдельными деревьями. Наслаждаясь отдыхом в бухте, мы сможем любоваться этими загадочными островами. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в июле и августе в 05:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Петрова
- Заповедный остров Петрова или экскурсия «Тропою тигра»
- Бухта Киевка
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Ужин в 1 день
- Завтрак и обед во 2 день
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Завтрак и обед в 1 день
- Ужин во 2 день
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в июле и августе в 05:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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