Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Вы попробуете изысканные тихоокеанские деликатесы, понаблюдаете за тюленями, исследуете памятники культуры и истории и налюбуетесь неповторимыми закатами. Подарите себе незабываемые впечатления!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 7 лет под ответственность родителей.
Проживание. На яхте в 1-4-местной каюте. Наши яхты — двухмачтовые кетчи, крепкие и надёжные, оборудованные всем необходимым для дальних путешествий и океанских экспедиций, идеально подходят для формата морского похода. Уютные салоны и каюты, санузлы с душем и туалетом, полностью оборудованная кухня с газовой плитой, духовкой и холодильником. На борту есть пресная вода, походные принадлежности, резиновая лодка с мотором.
Есть 3 варианта размещения на яхтах: носовая каюта, 1-4-местная каюта, боковое место. В зависимости от варианта размещения меняется цена тура. Подробности уточняйте у организаторов.
Питание. Включено 3-разовое питание.
Связь и интернет. Присутствуют практически по всему маршруту
Программа тура по дням
Пролив Старка и остров Попова
Встречаемся в марине на острове Русский и после инструктажа по технике безопасности, который начнётся в 10:00, выходим в море.
В 12:30 зайдём в пролив Старка, разделяющий острова Русский и Попова. Пролив богат морскими водорослями и обитателями. Искупаемся, пообедаем и отправимся на остров Попова, куда можно добраться только по воде. Здесь кажется, что находишься в другом мире — настолько необычны морские ландшафты, мысы и скалы. А как приятно погулять на природе вдали от цивилизации! Мы пройдём по экологической тропе, желающие заглянут в естественно-исторический музей, который знакомит с удивительным миром моря.
После ужина в 19:00 возможно посещение сауны на турбазе.
Остров Рикорда: купание, прогулка и дегустация морепродуктов
После завтрака совершим переход до острова Рикорда. С одной стороны его украшают красные и чёрные скалы и крупные валуны, с другой — крутые каменные берега. Здесь манящие пляжи с прозрачной водой, в которой вы искупаетесь после обеда. Если повезёт, увидим тюленей, дельфинов или китов.
В 14:30 отправимся на прогулку по острову «100 шагов от Амурского залива к Уссурийскому». Дойдём до арт-объекта «Стул двух морей»: если забраться на сиденье, море становится видно с обеих сторон острова.
В 17:00 вас ждёт дегустация морепродуктов. Устрицы, трепанги, крабы, мидии и гребешки — где ещё пробовать всё это, как не на Дальнем Востоке?
В 19:30 снова подкрепимся уже за ужином.
Бухта Миноносок: снорклинг, катание на сапах, банька и рыбалка
Сегодня, позавтракав, перейдём в закрытую живописную бухту Миноносок, получившую такое название из-за того, что в прошлом служила базой для небольших судов, среди которых преобладали миноноски. Здесь особенно чувствуется гармония природы и дух свободы.
В 12:00 вас ждёт снорклинг, во время которого вы погрузитесь в завораживающий подводный мир с его разнообразными флорой и фауной, и катание на сапах.
В 13:30 пообедаем и отдохнём на побережье, а в 15:00 попаримся в баньке на воде, желающие порыбачат. Места настолько рыбные, что даже новички не остаются без улова. Вечером устроим ужин-барбекю.
Посёлок Славянка и мыс Брюса
В 10:30 начнём переход в посёлок Славянка, где окажемся уже через час. Вы посмотрите на космодром «Морской старт» — плавучий космодром для запуска ракет, который временно разместили на местном судоремонтном заводе. Зайдём в магазин, чтобы пополнить запасы продуктов и воды, и после обеда в 13:30 совершим экскурсию на мыс Брюса, разделяющий Славянский залив и бухту Баклан. Часть мыса покрыта застывшими потоками магмы и на ней нет растительности. В другой его части напротив — зелёные холмы.
На самой высокой точке мыса Брюса, на высоте около 70 метров, находится старинный маяк Буссе (маяк Брюса), одна из главных достопримечательностей Приморского края. Вход на территорию маяка запрещён, но мы полюбуемся им издалека.
В 19:00 ужин.
Острова Антипенко, Желтухина и Рейнеке
Сегодня отправляемся на прогулку по островам. В 10:00 окажемся у острова Антипенко, покрытого широколиственным лесом. Остров славится скалистым 12-метровым кекуром, похожим на зуб акулы, а между островами Сибирякова и Антипенко расположился кекур Колонна. Вы полюбуетесь причудливыми формами скал, понаблюдаете за нерпами в их естественной среде обитания и пофотографируете их.
В 13:30 дойдём до острова Желтухина, небольшого острова в заливе Петра Великого, вид которого примечателен красновато-желтыми оголёнными скалами. Пообедаем, погуляем по протоптанной тропе, желающие снова поныряют и полюбуются подводным миром.
В 17:30 прибудем на остров Рейнеке, на побережье которого обитают тюлени-ларга, иногда здесь можно увидеть китов и дельфинов. Поплаваем, насладимся пляжным отдыхом и поужинаем.
Переход на остров Путятина: кекуры, тюлени, прогулка
После завтрака начнём переход на остров Путятина. По пути, в проливе Аскольд, увидим живописные кекуры Пять пальцев. В пасмурную погоду они приобретают чёрную окраску, а в солнечные дни принимают желтоватый оттенок. Кекуры издают тихий шорох — это струи воздуха гуляют по расщелинам и скалам. Они привлекают стаи морских птиц, птичий гомон стихает тут только с наступлением темноты. Здесь всегда можно встретить тюленей-ларги. Они совсем не боятся людей и подплывают на расстояние вытянутой руки.
В 15:30 остановимся на одном из островов — Путятина или Аскольда. Пообедаем, вы займётесь снорклингом и сапсёрфингом, погуляете по острову.
В 19:30 ужин.
Остров Русский и бухта Новик
В 9:00 отправляемся на остров Русский, крупнейший остров залива Петра Великого. Вы увидите Океанариум, Золотой вантовый мост, второй по высоте в мире, изображённый на купюре номиналом 2000 рублей. Поразитесь масштабом кампуса Дальневосточного федерального университета, единственного российского вуза, имеющего аккредитованный японским Правительством филиал на территории Японии.
В 15:30 прибудем в бухту Новик, воды которой омывают остров Елены. Искупаемся, насладимся отдыхом и поужинаем. В 20:00-21:30 совершим прогулку, чтобы проводить запоминающийся закат, и совершим переход в марину.
Завершение программы
Завтракаем в 8:00, в 10:00 освобождаем яхту, прощаемся с командой и говорим друг другу «До новых встреч»!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги капитана и повара
- Финальная уборка
- Постельное бельё и полотенца
- Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
- Сап, виндсёрф, маски, трубки, ласты
- 3-разовое питание
- Резиновая лодка с мотором
- Стоянки
- Топливо
- При участии детей без дополнительного места в каюте стоимость тура для них составляет 5000 руб
- Скидки на тур при размещении в носовой каюте или на боковом месте (подробности по запросу)
- На заезды в июне скидка - 5400 руб
Что не входит в цену
- Трансфер
- Билеты до Владивостока и обратно
- Посещение бани
- Питание в кафе и ресторанах (в том числе питание капитана согласно морской традиции)
- Экскурсии и посещение музеев
- Дегустация морепродуктов