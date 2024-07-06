После завтрака совершим переход до острова Рикорда. С одной стороны его украшают красные и чёрные скалы и крупные валуны, с другой — крутые каменные берега. Здесь манящие пляжи с прозрачной водой, в которой вы искупаетесь после обеда. Если повезёт, увидим тюленей, дельфинов или китов.

В 14:30 отправимся на прогулку по острову «100 шагов от Амурского залива к Уссурийскому». Дойдём до арт-объекта «Стул двух морей»: если забраться на сиденье, море становится видно с обеих сторон острова.

В 17:00 вас ждёт дегустация морепродуктов. Устрицы, трепанги, крабы, мидии и гребешки — где ещё пробовать всё это, как не на Дальнем Востоке?

В 19:30 снова подкрепимся уже за ужином.