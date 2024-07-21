С воды увидим труднодоступные уголки залива Петра Великого, полюбуемся бескрайними морскими просторами
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 50% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — до 1 июля 2024 года.
Проживание. Двухместное размещение в каюте на одной из пяти комфортных парусных яхт. Каждая оборудована камбузом, санузлом, душем, наборами постельного белья и полотенец. Участников распределим по желаемому формату отдыха, возрасту и гендерному балансу на борту. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. Бортовое. Купим продукты заранее и будем готовить на яхте. Перед поездкой мы опросим всех участников о предпочтениях в еде. Обычно мы делимся по парам и определяем вахты по дням так, чтобы каждый дежурил не больше 1 раза за тур. По договорённости друг с другом один из пары готовит, второй — моет посуду.
Программа тура по дням
Знакомство, приветственный ужин
Вечером встретимся на борту яхты. Вы познакомитесь с командой, прослушаете инструктаж по технике безопасности и программу предстоящего путешествия.
Затем все вместе отправимся ужинать в ресторан яхт-клуба с красивой террасой и отличной дальневосточной кухней. Познакомимся друг с другом поближе и пообщаемся. Если повезёт, застанем закат, на фоне которого спортивные парусники возвращаются после традиционной гонки.
После ужина вернёмся на борт и продлим тёплый вечер беседами с бокалом вина или кружкой чая. Ночевать останемся в домашней гавани.
Переход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклинг
Позавтракав, начнём подготовку к выходу в Амурский залив. Распределимся по вахтам, при желании вы сможете поучаствовать в управлении яхтой.
В 10:00 покинем гавань и возьмём курс к необитаемому архипелагу Пахтусова, переход займёт около 3 часов. Будем неспешно скользить по водной глади под парусами, наслаждаясь морским бризом.
По пути сделаем остановку у фермы морепродуктов и купим свежайшие гребешки и трепанги. Прибыв к островам, встанем на якорь и перекусим приморскими деликатесами. До вечера будем купаться в прозрачной голубой воде, кататься на сапах и исследовать богатый подводный мир с маской.
Переход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляже
Утром позавтракаем, искупаемся и отправимся навстречу новым приключениям. Остановимся у живописного безлюдного острова Герасимова, где, если повезёт, понаблюдаем за дальневосточными нерпами.
Главной нашей целью сегодня станет бухта Миноносок в Славянском заливе. Это тихий уголок, со всех сторон укрытый от ветра и волн, любимый всеми яхтсменами Приморья.
Вечером сойдём на берег всей группой, разведём костёр на диком пляже и устроим барбекю-вечеринку. Музыкальное сопровождение нам обеспечит группа «Абордаж», которая исполнит каверы на песни с морской тематикой под аккомпанемент гитары и саксофона.
Острова, морские котики, рыбалка
Снимемся с якоря и продолжим путь. Пройдём мыс Брюса и с борта осмотрим маяк, возвышающийся на скалистом берегу.
Обогнём острова Антипенко и Сибирякова. В проливе между ними красуется огромная одиночная скала — кекур Колонна. Здесь устроили лежбище морские котики, и мы понаблюдаем за этими очаровательными животными прямо с яхты.
Конечной точкой сегодняшнего маршрута станет бухта Пограничная на острове Попова. Переход к ней будет самым долгим за это путешествие, поэтому мы успеем порыбачить. Ближе к вечеру прибудем на место, встанем на якорь и поужинаем свежим уловом.
Возвращение во Владивосток
Проведём утро, купаясь в бухте, а затем отправимся в обратный путь. К Владивостоку пойдём нестандартным маршрутом мимо необитаемого острова Шкота и мыса Тобизина. С воды эти места ещё красивее, чем с берега.
К 16:00 вернёмся в гавань. При желании можем пробыть на яхте до вечера, а затем все вместе отправиться в бар или ресторан, чтобы отпраздновать окончание поездки и обменяться впечатлениями.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Бортовое питание
- Работа профессионального шкипера
- Набор постельного белья и полотенец
- Аренда сапов, снаряжения для снорклинга и рыбалки
- Одно посещение плавучей бани
- Барбекю-вечеринка с концертом
- Подарок от парусного клуба (лонгслив)
Что не входит в цену
- Билеты во Владивосток и обратно
- Трансфер до/от яхт-клуба
- Страховка
- Посещение кафе и ресторанов
- Доплата за одноместное размещение - 85 000₽