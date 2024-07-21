После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 50% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — до 1 июля 2024 года.

Проживание. Двухместное размещение в каюте на одной из пяти комфортных парусных яхт. Каждая оборудована камбузом, санузлом, душем, наборами постельного белья и полотенец. Участников распределим по желаемому формату отдыха, возрасту и гендерному балансу на борту. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. Бортовое. Купим продукты заранее и будем готовить на яхте. Перед поездкой мы опросим всех участников о предпочтениях в еде. Обычно мы делимся по парам и определяем вахты по дням так, чтобы каждый дежурил не больше 1 раза за тур. По договорённости друг с другом один из пары готовит, второй — моет посуду.