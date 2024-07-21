С ветром в парусах: яхтинг по Приморью в составе флотилии

Отведать морепродукты с фермы, устроить пляжную барбекю-вечеринку и послушать кавер-группу
Под белоснежными парусами отправляемся исследовать самые красивые острова и бухты Приморского края. Будем путешествовать целой флотилией из пяти яхт.

С воды увидим труднодоступные уголки залива Петра Великого, полюбуемся бескрайними морскими просторами
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и живописными ландшафтами, на борту встретим рассветы и проводим закаты.

Вы сможете покататься на сапах и понырять с маской, порыбачить и сразу приготовить свой улов, попробовать свежие гребешки и трепанги с фермы морепродуктов.

Один вечер проведём на диком безлюдном пляже, где нас ждёт весёлая вечеринка с барбекю и концертом кавер-группы под аккомпанемент гитары и саксофона.

С ветром в парусах: яхтинг по Приморью в составе флотилии
С ветром в парусах: яхтинг по Приморью в составе флотилии
С ветром в парусах: яхтинг по Приморью в составе флотилии

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 50% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — до 1 июля 2024 года.

Проживание. Двухместное размещение в каюте на одной из пяти комфортных парусных яхт. Каждая оборудована камбузом, санузлом, душем, наборами постельного белья и полотенец. Участников распределим по желаемому формату отдыха, возрасту и гендерному балансу на борту. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. Бортовое. Купим продукты заранее и будем готовить на яхте. Перед поездкой мы опросим всех участников о предпочтениях в еде. Обычно мы делимся по парам и определяем вахты по дням так, чтобы каждый дежурил не больше 1 раза за тур. По договорённости друг с другом один из пары готовит, второй — моет посуду.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, приветственный ужин

Вечером встретимся на борту яхты. Вы познакомитесь с командой, прослушаете инструктаж по технике безопасности и программу предстоящего путешествия.

Затем все вместе отправимся ужинать в ресторан яхт-клуба с красивой террасой и отличной дальневосточной кухней. Познакомимся друг с другом поближе и пообщаемся. Если повезёт, застанем закат, на фоне которого спортивные парусники возвращаются после традиционной гонки.

После ужина вернёмся на борт и продлим тёплый вечер беседами с бокалом вина или кружкой чая. Ночевать останемся в домашней гавани.

Знакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужинЗнакомство, приветственный ужин
2 день

Переход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклинг

Позавтракав, начнём подготовку к выходу в Амурский залив. Распределимся по вахтам, при желании вы сможете поучаствовать в управлении яхтой.

В 10:00 покинем гавань и возьмём курс к необитаемому архипелагу Пахтусова, переход займёт около 3 часов. Будем неспешно скользить по водной глади под парусами, наслаждаясь морским бризом.

По пути сделаем остановку у фермы морепродуктов и купим свежайшие гребешки и трепанги. Прибыв к островам, встанем на якорь и перекусим приморскими деликатесами. До вечера будем купаться в прозрачной голубой воде, кататься на сапах и исследовать богатый подводный мир с маской.

Переход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклингПереход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклингПереход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклингПереход к островам Пахтусова, катание на сапах, снорклинг
3 день

Переход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляже

Утром позавтракаем, искупаемся и отправимся навстречу новым приключениям. Остановимся у живописного безлюдного острова Герасимова, где, если повезёт, понаблюдаем за дальневосточными нерпами.

Главной нашей целью сегодня станет бухта Миноносок в Славянском заливе. Это тихий уголок, со всех сторон укрытый от ветра и волн, любимый всеми яхтсменами Приморья.

Вечером сойдём на берег всей группой, разведём костёр на диком пляже и устроим барбекю-вечеринку. Музыкальное сопровождение нам обеспечит группа «Абордаж», которая исполнит каверы на песни с морской тематикой под аккомпанемент гитары и саксофона.

Переход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляжеПереход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляжеПереход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляжеПереход в бухту Миноносок, барбекю-вечеринка и концерт на пляже
4 день

Острова, морские котики, рыбалка

Снимемся с якоря и продолжим путь. Пройдём мыс Брюса и с борта осмотрим маяк, возвышающийся на скалистом берегу.

Обогнём острова Антипенко и Сибирякова. В проливе между ними красуется огромная одиночная скала — кекур Колонна. Здесь устроили лежбище морские котики, и мы понаблюдаем за этими очаровательными животными прямо с яхты.

Конечной точкой сегодняшнего маршрута станет бухта Пограничная на острове Попова. Переход к ней будет самым долгим за это путешествие, поэтому мы успеем порыбачить. Ближе к вечеру прибудем на место, встанем на якорь и поужинаем свежим уловом.

Острова, морские котики, рыбалкаОстрова, морские котики, рыбалкаОстрова, морские котики, рыбалкаОстрова, морские котики, рыбалка
5 день

Возвращение во Владивосток

Проведём утро, купаясь в бухте, а затем отправимся в обратный путь. К Владивостоку пойдём нестандартным маршрутом мимо необитаемого острова Шкота и мыса Тобизина. С воды эти места ещё красивее, чем с берега.

К 16:00 вернёмся в гавань. При желании можем пробыть на яхте до вечера, а затем все вместе отправиться в бар или ресторан, чтобы отпраздновать окончание поездки и обменяться впечатлениями.

Возвращение во ВладивостокВозвращение во ВладивостокВозвращение во ВладивостокВозвращение во Владивосток

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Бортовое питание
  • Работа профессионального шкипера
  • Набор постельного белья и полотенец
  • Аренда сапов, снаряжения для снорклинга и рыбалки
  • Одно посещение плавучей бани
  • Барбекю-вечеринка с концертом
  • Подарок от парусного клуба (лонгслив)
Что не входит в цену
  • Билеты во Владивосток и обратно
  • Трансфер до/от яхт-клуба
  • Страховка
  • Посещение кафе и ресторанов
  • Доплата за одноместное размещение - 85 000₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, яхт-клуб «Семь футов», 17:00
Завершение: Владивосток, яхт-клуб «Семь футов», после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияЛетниеАктивный отдыхОбзорныеРечные прогулкиОстроваРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеВсе туры5-дневные турыПриморский крайМыс БрюсаГастрономическиеНа ферму

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