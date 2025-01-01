Описание тура

Программа «Владивосток – город-крепость» - это отличная возможность оценить масштабность и уникальность настоящего чуда инженерной фортификации - единственной сохранившейся в мире крепости подобной военной архитектуры, раскрыть «подземные» тайны крепости, увидеть Владивосток сразу с нескольких сторон – как город-порт, как город-крепость, а также как современный, очень динамичный и невероятно красивый город! Что мы увидим? - Подземные галереи, тоннели, казармы и убежища - Рвы, казематы, пороховые погреба - Множество прекрасных видов с вершин господствующих высот, на которых находятся форты и батареи - В программе несколько объектов - как в городе, так и на Русском острове Что мы узнаем? - Как за удивительно короткое время были созданы самые мощные для своего времени оборонительные сооружения - Кто и почему сказал "Русские здесь остаются навсегда!" - Почему остров Русский - щит города - Кто придумал давать фортам имена членов династий Романовых и Рюриков и что из этого вышло? - Сколько получали обыкновенные рабочие, задействованные на строительстве крепости? И многое-многое другое!