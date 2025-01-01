Экскурсия «Владивосток – город-крепость» — это отличная возможность оценить масштабность и уникальность настоящего чуда инженерной фортификации – единственной сохранившейся в мире крепости подобной военной архитектуры, раскрыть «подземные» тайны крепости, увидеть Владивосток сразу с нескольких сторон – как город-порт, как город-крепость, а также как современный, очень динамичный и невероятно красивый город!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Программа «Владивосток – город-крепость» - это отличная возможность оценить масштабность и уникальность настоящего чуда инженерной фортификации - единственной сохранившейся в мире крепости подобной военной архитектуры, раскрыть «подземные» тайны крепости, увидеть Владивосток сразу с нескольких сторон – как город-порт, как город-крепость, а также как современный, очень динамичный и невероятно красивый город! Что мы увидим? - Подземные галереи, тоннели, казармы и убежища - Рвы, казематы, пороховые погреба - Множество прекрасных видов с вершин господствующих высот, на которых находятся форты и батареи - В программе несколько объектов - как в городе, так и на Русском острове Что мы узнаем? - Как за удивительно короткое время были созданы самые мощные для своего времени оборонительные сооружения - Кто и почему сказал "Русские здесь остаются навсегда!" - Почему остров Русский - щит города - Кто придумал давать фортам имена членов династий Романовых и Рюриков и что из этого вышло? - Сколько получали обыкновенные рабочие, задействованные на строительстве крепости? И многое-многое другое!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музеи: «Владивостокская крепость», Подлодка С-56, музей ТОФ
- Форты: форт №1 (Царя Михаила Федоровича), форт №12 Владимира Святого (форт-бабочка), форт Поспелова
- Батареи: Новосильцевская, Поспеловская, Великокняжеская, Петропавловская мортирная
- 13-й пороховой погреб
- Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея»
- Спецобъект №1 МПВО
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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