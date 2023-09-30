2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
25 авг в 08:00
19 900₽ за человека
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
29 000₽ за человека
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
80 000₽ за человека
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
13 авг в 07:30
10 сен в 07:30
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 сентября 2023Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Все»
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