Все – туры во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «Все» во Владивостоке, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
На машине
1 отзыв
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
25 авг в 08:00
19 900 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
На машине
1 отзыв
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
29 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
На машине
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
80 000 за человека
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
На машине
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
13 авг в 07:30
10 сен в 07:30
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  2. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  3. Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
  4. Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 19 900 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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