Что ещё посмотреть – экскурсии в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Волгограде, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
На машине
111 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
Завтра в 15:00
6 авг в 14:00
7 500 за всё до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
8 авг в 08:00
14 авг в 08:30
3 334 за всё до 4 чел.
Город имени Сталина
Пешая
73 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
8 авг в 08:30
14 авг в 08:00
3 334 за всё до 4 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 августа 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Игорь провёл отличную экскурсию. Часть прошла в городе, и во всех местах, которые посетили, мы заслушивались Игоря. Очень рекомендую!
  • А
    Андрей
    21 июля 2024
    Город имени Сталина
    21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для себя после этой экскурсии. Даниилу огромная благодарность.
    21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для
  • С
    Светлана
    19 июля 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Маргарита - очень грамотная, эрудированная экскурсовод. Поездка получилась интересной, много новой информации почерпнули из экскурсии. Будем предлагать друзьям данный ресурс для познавательных и захватывающих путешествий.
  • В
    Виктор
    14 июля 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Экскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было бы назвать "Волгоград индустриальный и
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    оборона Сталинграда". Материал хорошо распределён на протяжении четырёх часов, есть время впитать полученную информацию и даже пауза на отдых предусмотрена (хотя пока отдыхаем, тоже смотрим - на сусликов).

    Экскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было быЭкскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было бы
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Это была самая лучшая экскурсия в Волгограде! Эрудированный экскурсовод, много исторических справок,фотографий без труда можно представить, как выглядел и развивался
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    город за всю его историю! Мои дети подростки запомнили именно эту прогулку! Даниил ответил на все вопросы! 10 из 10! Рекомендуем!

  • Р
    Роман
    10 июня 2024
    Город имени Сталина
    Отличная экскурсия
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
  • Т
    Таня
    12 мая 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Спасибо большое за замечательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
  2. Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
  3. Город имени Сталина
  4. От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 334 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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