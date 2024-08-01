А Александр Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова» Игорь провёл отличную экскурсию. Часть прошла в городе, и во всех местах, которые посетили, мы заслушивались Игоря. Очень рекомендую!

А Андрей Город имени Сталина 21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для себя после этой экскурсии. Даниилу огромная благодарность.

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В Виктор Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова» читать дальше оборона Сталинграда". Материал хорошо распределён на протяжении четырёх часов, есть время впитать полученную информацию и даже пауза на отдых предусмотрена (хотя пока отдыхаем, тоже смотрим - на сусликов). Экскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было бы назвать "Волгоград индустриальный и

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Р Роман Город имени Сталина Отличная экскурсия

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