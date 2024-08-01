4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДва в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
Завтра в 15:00
6 авг в 14:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
8 авг в 08:00
14 авг в 08:30
3 334₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
8 авг в 08:30
14 авг в 08:00
3 334₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 августа 2024Игорь провёл отличную экскурсию. Часть прошла в городе, и во всех местах, которые посетили, мы заслушивались Игоря. Очень рекомендую!
- ААндрей21 июля 202421.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для себя после этой экскурсии. Даниилу огромная благодарность.
- ССветлана19 июля 2024Маргарита - очень грамотная, эрудированная экскурсовод. Поездка получилась интересной, много новой информации почерпнули из экскурсии. Будем предлагать друзьям данный ресурс для познавательных и захватывающих путешествий.
- ВВиктор14 июля 2024Экскурсия оказалась намного более содержательная, чем можно было ожидать по названию - её можно было бы назвать "Волгоград индустриальный и
- ММария13 июля 2024Это была самая лучшая экскурсия в Волгограде! Эрудированный экскурсовод, много исторических справок,фотографий без труда можно представить, как выглядел и развивался
- РРоман10 июня 2024Отличная экскурсия
- ООльга5 июня 2024Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
- ААнна13 мая 2024Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
- ТТаня12 мая 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Что ещё посмотреть»
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