2 часа
Групповая
до 15 чел.
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: У подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Сегодня в 17:45
7 авг в 18:30
от 1 200₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия на фоне памятников Сталинградской битвы
Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам, познакомиться с историей города и получить профессиональные снимки
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 августа 2024Для меня это было первое посещение ансамбля. Учитывая, что мы были с 5 летним ребенком, все прошло супер. Екатерина пошла нам на встречу, хотели успеть на смену часовых. И фотографии действительно удачные.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Экскурсии для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 249 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь