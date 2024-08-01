Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Волгограде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Пешая
248 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: У подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Сегодня в 17:45
7 авг в 18:30
от 1 200 за человека
Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия на фоне памятников Сталинградской битвы
Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам, познакомиться с историей города и получить профессиональные снимки
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
    Для меня это было первое посещение ансамбля. Учитывая, что мы были с 5 летним ребенком, все прошло супер. Екатерина пошла нам на встречу, хотели успеть на смену часовых. И фотографии действительно удачные.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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