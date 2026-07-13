Мои заказы

На китайском языке – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «На китайском языке» в Волгограде, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
16 июл в 08:00
17 июл в 08:00
от 33 000 ₽ за человека
Весь Волгоград: 100 км с севера на юг
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Волгоград: 100 км с севера на юг
Уникальная экскурсия по Волгограду, охватывающая 100 км исторических мест. Откройте для себя ключевые моменты города за 8 часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Изучая Волгоград: от Нулевого километра до Мамаева кургана
Пешая
4 часа
1 отзыв
Групповая
Изучая Волгоград: от Нулевого километра до Мамаева кургана
Путешествие по Волгограду, охватывающее ключевые исторические места и памятники. Узнайте больше о героической обороне города и его восстановлении
Начало: У Нулевого километра
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
6000 ₽ за человека
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
Эльтон и Приэльтонье манят редкими ландшафтами и древними легендами. Исследуйте соляные каньоны и насладитесь местной кухней на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 06:00
15 июл в 06:00
от 42 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо;
  2. Весь Волгоград: 100 км с севера на юг;
  3. Изучая Волгоград: от Нулевого километра до Мамаева кургана;
  4. Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли.
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мамаев Курган;
  2. Мельница Гергардта;
  3. Площадь Павших Борцов;
  4. Набережная;
  5. Дом Павлова;
  6. Нулевой километр;
  7. Музей-заповедник "Старая Сарепта";
  8. Центральная набережная Волгограда;
  9. Памятник Петру и Февронии;
  10. Храм Иоанна Предтечи.
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июле 2026
Сейчас в Волгограде в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 29 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2026 год на китайском языке, 47 ⭐ отзывов, цены от 29000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь