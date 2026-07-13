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Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
16 июл в 08:00
17 июл в 08:00
от 33 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Волгоград: 100 км с севера на юг
Уникальная экскурсия по Волгограду, охватывающая 100 км исторических мест. Откройте для себя ключевые моменты города за 8 часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Изучая Волгоград: от Нулевого километра до Мамаева кургана
Путешествие по Волгограду, охватывающее ключевые исторические места и памятники. Узнайте больше о героической обороне города и его восстановлении
Начало: У Нулевого километра
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
Эльтон и Приэльтонье манят редкими ландшафтами и древними легендами. Исследуйте соляные каньоны и насладитесь местной кухней на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 06:00
15 июл в 06:00
от 42 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Волгограде в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 29 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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