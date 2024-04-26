1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей26 апреля 2024Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
- ННадежда19 апреля 2024Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
- ННаталья16 июня 2023Старая Сарепта и Волго-Донской каналДобрый день! Обязательно надо посетить Старую Сарепту: это необычное поселение, самобытный уклад, свои ценности жизни, трагичная история людей. Отдельно надо
- ССветлана9 июля 2022Солёное озеро БаскунчакНеобыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.
- 33828 сентября 2019Казачий куреньБольшое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!
- 44027 сентября 2019Казачий куреньХочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
- ВВера16 августа 2019Казачий куреньСпасибо за поездку!! Всё хорошо организованно, нам всё понравилось!! Юля, нас опекала всю поездку и с погодой очень повезло!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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