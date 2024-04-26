А Алексей Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.

Н Надежда Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо читать дальше самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем! Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до

Н Наталья Старая Сарепта и Волго-Донской канал читать дальше сказать про персонал музея. Это люди, всей душой болеющие за свое дело, пытающиеся сохранить это уникальное место для потомков. На территории музея можно купить сувениры, местные знаменитые пряники, горчичное масло и другую необычную продукцию. Добрый день! Обязательно надо посетить Старую Сарепту: это необычное поселение, самобытный уклад, свои ценности жизни, трагичная история людей. Отдельно надо

С Светлана Солёное озеро Баскунчак Необыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.

3 38 Казачий курень Большое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!

4 40 Казачий курень Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!