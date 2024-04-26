Экскурсии на 1 день в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Волгограде, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Спасо-Преображенский монастырь - легенда донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
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    самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    16 июня 2023
    Старая Сарепта и Волго-Донской канал
    Добрый день! Обязательно надо посетить Старую Сарепту: это необычное поселение, самобытный уклад, свои ценности жизни, трагичная история людей. Отдельно надо
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    сказать про персонал музея. Это люди, всей душой болеющие за свое дело, пытающиеся сохранить это уникальное место для потомков. На территории музея можно купить сувениры, местные знаменитые пряники, горчичное масло и другую необычную продукцию.

  • С
    Светлана
    9 июля 2022
    Солёное озеро Баскунчак
    Необыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.
  • 3
    38
    28 сентября 2019
    Казачий курень
    Большое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!
  • 4
    40
    27 сентября 2019
    Казачий курень
    Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
  • В
    Вера
    16 августа 2019
    Казачий курень
    Спасибо за поездку!! Всё хорошо организованно, нам всё понравилось!! Юля, нас опекала всю поездку и с погодой очень повезло!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На весь день»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Волгоград на 1 день, гиды Волгограда подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Волгоград так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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