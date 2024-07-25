2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила25 июля 2024С экскурсоводом прошли по памятнику Мамаев курган. Экскурсовод информацию подавал в доступном формате. Детям очень понравилось.
- ААнна24 июля 2024Очень понравился экскурсовод Сергей. Рассказывал очень интересно про Мамаев Курган и историю Волгограда. Узнали очень много новых фактов про войну.
- ААлексей22 июля 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем всем!
- ССветлана16 июля 2024Всё понравилось
- ЕЕкатерина16 июля 2024Получили максимальное удовольствие от экскурсии, Сергей Михаилович очень интересно все рассказывал, интересный подход, много подробностей!!! Рекомендуем! 👍👍👍
- ССветлана29 апреля 2024Спасибо огромное Сергею Михайловичу! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Популярные экскурсии»
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