Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Волгограде, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Пешая
37 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Пешая
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
  2. Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
  3. Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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