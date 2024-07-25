Л Людмила Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану С экскурсоводом прошли по памятнику Мамаев курган. Экскурсовод информацию подавал в доступном формате. Детям очень понравилось.

А Анна Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану Очень понравился экскурсовод Сергей. Рассказывал очень интересно про Мамаев Курган и историю Волгограда. Узнали очень много новых фактов про войну.

А Алексей Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану Нам очень понравилось! Рекомендуем всем!

С Светлана Обзорная по центру города и Мамаеву кургану Всё понравилось

Е Екатерина Обзорная экскурсия по центру Волгограда Получили максимальное удовольствие от экскурсии, Сергей Михаилович очень интересно все рассказывал, интересный подход, много подробностей!!! Рекомендуем! 👍👍👍