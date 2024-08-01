2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
7 500₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия на фоне памятников Сталинградской битвы
Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам, познакомиться с историей города и получить профессиональные снимки
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
6 авг в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 августа 2024Для меня это было первое посещение ансамбля. Учитывая, что мы были с 5 летним ребенком, все прошло супер. Екатерина пошла нам на встречу, хотели успеть на смену часовых. И фотографии действительно удачные.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Все»
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