13:00 Встреча группы в холле отеля Владикавказ Интурист.
Заселение в отель.
Обед.
Пешая экскурсия по Владикавказу с посещением национального музея Северной Осетии.
Посещение авторской винодельни Константина Дзитоева и дегустация вин.
Возвращение в отель.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия по Куртатинскому ущелью и посещение основных достопримечательностей этих мест.
Дорога в высокогорное село Цимити.
Встреча с фуд-блогером Асланом Габуевым и гастрономическое шоу.
Мастер-класс по приготовлению осетинских блюд, дегустация осетинской кухни.
Ужин с алкоголем и экскурс по национальным традициям и обычаям осетинского застолья от Аслана Габуева.
Экскурсия в Урсдонское ущелье. Вы увидите место, где в средневековье восседал “Дагомский суд” и средневековую оборонительную Урсдонскую наскальную крепость.
Посетите Родовые Башни Цаллаговых и встретитесь с Асланом,который продолжит знакомить вас с кулинарными секретами национальной кухни.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и дзыкки.
Вечерний киносеанс с чайной церемонией под открытым небом Алагирского ущелья и шоу-программа.
Завтрак.
12:00 трансфер от отеля к местам отбытия.
Тур предполагает проживание в гостинице «Камелия» 3*. Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
В горных районах иногда прохладно, поэтому вы можете взять с собой одну любую тёплую вещь. Например, флисовой куртки будет более чем достаточно.
В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.