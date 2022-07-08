Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области

Экскурсионный тур «Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области» на 6 дней

5
3 отзыва
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
Ближайшие даты:
9
авг

Описание

Цветущие лотосы в дельте Волги, сайгаки в степи, поющие барханы и уникальные розовые озера, буддистские хурулы и столица Золотой Орды — кажется, невозможно объединить всё это в одном путешествии, но мы это сделали. Присоединяйтесь к нашему экотуру в Калмыкию и Астраханскую область — вас ждет множество удивительных мест. Этот тур понравится любителям экотуризма и отлично подойдет для семейного путешествия. С середины июля до середины сентября в дельте Волги цветут лотосы. Вы увидите целые «поля» этих необыкновенно красивых цветов, которые считаются символом чистоты в буддизме.

Преимущества этого путешествия:

  • вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной заповедников юга России: «Черные Земли» и Богдинско-Баскунчакского;
  • посетите один из самых больших буддийских храмов Европы — хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»;
  • погуляете по столице Калмыкии и древнему городу Сарай-Бату — реконструированной столице Золотой Орды;
  • познакомитесь с калмыцкой культурой, поучаствуете в традиционных мастер-классах и попробуете блюда национальной кухни;
  • встретите закат в степи у «Одинокого тополя» — это известный памятник природы и священное для буддистов место;
  • покатаетесь на верблюдах и послушаете «музыку» Поющих барханов;
  • побываете на уникальном соленом розовом озере;
  • увидите, как пасутся в степи сайгаки, как цветут лотосы в дельте Волги и как растут горы на месте древнего моря;
  • подниметесь на одну из самых древних гор Астраханского ханства — вершину Богдо, с которой открывается великолепный вид на озеро Баскунчак.

Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

После встречи в аэропорту Элисты мы едем на обед в кафе.

Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.

Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии – Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.

Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.

Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.

Протяженность: 100 км.

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»
2 день

Соленые озера, «Черные земли» и пос. Адык

Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.

Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.

Погибая, рачки оседают на дно и перерабатываются грязевой микрофлорой.

Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожный заболеваний и производства косметических средств.

В древние времена по берегам озер были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямной, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков.

После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.

Посетим калмыцкую юрту — традиционное жилище кочевника.

На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.

Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.

После едем на туристическую базу, расположенную в дельте реки Волга, заселяемся там и отдыхаем.

Протяженность маршрута: 450 км.

Соленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. АдыкСоленые озера, «Черные земли» и пос. Адык
3 день

Поездка по дельте Волги

Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.

После прогулки мы пообедаем и будет свободное время для отдыха, по желанию можно порыбачить или погулять, наслаждаясь красотами дельты реки Волги.

Далее возвращаемся на базу и ужинаем.

Протяженность: 100 км.

Поездка по дельте ВолгиПоездка по дельте ВолгиПоездка по дельте Волги
4 день

Астрахань, Сарай-Бату

Рано утром завтрак, собираем вещи и отправляемся в г. Астрахань по живописной дороге мимо проточных ильменей, расположенных вдоль реки Бахтемир.

Далее нас ждет прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.

Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.

Мы пообедаем и поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.

К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.

Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.

Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).

Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.

После ужина прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.

Протяженность: 450 км.

Астрахань, Сарай-БатуАстрахань, Сарай-БатуАстрахань, Сарай-Бату
5 день

Соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо

Завтрак.

После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности: уникальное соленое озеро Баскунчак и гору Большое Богдо.

Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.

Питание озера происходит главным образом за счет источников.

Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в озеро до 900 000 тонн солей в год.

После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.

Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.

Подножие которой лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина — примерно на 150 выше.

С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.

Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.

Высота Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей местностью и того больше.

Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.

В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.

Протяженность маршрута: 300 км.

Соленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое БогдоСоленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо
6 день

Волгоград

Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.

Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.

После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.

После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и туристических базах по пути следования.

Доплата за одноместное размещение по программе – 15 000 руб. /чел.

Первая ночь – гостиница в Элисте.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.

Во 2 и 3 день – туристическая база в дельте реки Волга.

Благоустроенные номера в деревянных домиках с двумя раздельными кроватями, кондиционером, мини-холодильник. На первом этаже кухня и санузел. На территории базы есть кафе, русская баня, оборудованный пляж, спортивные площадки.

В 4 день – в гостинице в Ахтубинске.

В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.

В 5 день тура – в стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области.

В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).

Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных стандартных номерах
  • Питание (кроме ужина в 4 день)
  • Все экскурсии по программе, сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах
  • Входные билеты, подношения
  • Экологические сбор
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
  • Этническая программа в п. Адык
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и из г. Волограда
  • Посещение бани рыбалка, услуги егеря и рыболовные снасти
  • Ужин в 4 день
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • брюки ветро-влагозащитные;
  • футболку с длинными рукавами;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • куртку ветро-влагозащитную с капюшоном;
  • личную аптечку;
  • крем от насекомых;
  • головной убор;
  • средства личной гигиены;
  • бинокль (желательно для наблюдения за птицами и сайгаками).

В Калмыкии климат резко-континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночнью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.

А там безопасно?

Да. Калмыкия безопасна для путешествия. Мало того, сами люди добродушны и гостеприимные. И с вами всегда будет гид компании.

А мы попадем внутрь храма? Там можно фотографировать?

Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов. Фотографировать снаружи можно и нужно), внутри, к сожалению, нельзя.

А на верблюдах не опасно кататься?

Нет не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.
Ю
17 ноя 2021
Поездка состоялась в сложный период - ноябрь 2021г. Но организация оказалась на высоте, и никаких проблем по питанию, проживанию, экскурсионной программе и передвижениям не возникло. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем организаторам и кураторами поездки. Особая благодарность нашему гиду Алексею, который подружил нас всех и показал любимый край с самой лучшей стороны.

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