Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Цветущие лотосы в дельте Волги, сайгаки в степи, поющие барханы и уникальные розовые озера, буддистские хурулы и столица Золотой Орды — кажется, невозможно объединить всё это в одном путешествии, но мы это сделали. Присоединяйтесь к нашему экотуру в Калмыкию и Астраханскую область — вас ждет множество удивительных мест. Этот тур понравится любителям экотуризма и отлично подойдет для семейного путешествия. С середины июля до середины сентября в дельте Волги цветут лотосы. Вы увидите целые «поля» этих необыкновенно красивых цветов, которые считаются символом чистоты в буддизме.
Преимущества этого путешествия:
Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.
После встречи в аэропорту Элисты мы едем на обед в кафе.
Заселяемся в гостинице, после чего нас ждет экскурсия по городу.
Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.
Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии – Золотая обитель Будды Шакьямуни и пагода Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Мы увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
После этого едем в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь мы посетим природный памятник «Одинокий тополь» с каскадом целебных родников.
Вам расскажут легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, мы поужинаем в ресторане и отдохнем в гостинице.
Важно: маршрут и транспортные средства передвижения по программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Протяженность: 100 км.
Утром вы позавтракаете в гостинице и отправитесь далее в путешествие по Калмыкии.
Маршрут будет проходить по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи.
Погибая, рачки оседают на дно и перерабатываются грязевой микрофлорой.
Соленая грязь – рапа – в этом озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом сероводорода, может применяться для лечения различных кожный заболеваний и производства косметических средств.
В древние времена по берегам озер были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямной, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На природе нас ждет обед-пикник после которого вы сможете поучаствовать в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Далее поедем к границе заповедника «Черные земли», где, если повезет, будем наблюдать сайгаков.
После мы поедем в поселок Адык на этническую программу.
Посетим калмыцкую юрту — традиционное жилище кочевника.
На мастер-классе вы узнаете, как правильно закидывать аркан на лошадь и научитесь завязывать калмыцкий узел.
Программа завершится ужином в юрте с блюдами национальной кухни.
После едем на туристическую базу, расположенную в дельте реки Волга, заселяемся там и отдыхаем.
Протяженность маршрута: 450 км.
Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.
После прогулки мы пообедаем и будет свободное время для отдыха, по желанию можно порыбачить или погулять, наслаждаясь красотами дельты реки Волги.
Далее возвращаемся на базу и ужинаем.
Протяженность: 100 км.
Рано утром завтрак, собираем вещи и отправляемся в г. Астрахань по живописной дороге мимо проточных ильменей, расположенных вдоль реки Бахтемир.
Далее нас ждет прогулка по территории Астраханского кремля – одной из главных и исторических достопримечательностей.
Это уникальный образец военно-инженерного искусства второй половины 16 в., памятник федерального значения.
Мы пообедаем и поедем в столицу Золотой Орды – Сарай-Бату, который был основан в 1250 году ханом Бату, внуком Чингисхана, древний город разросся из ставки для кочевников.
К концу XV века набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды.
Кирпич с развалин города был использован при строительстве Астраханского кремля.
Изначально на месте раскопок предполагался музей, но в 2010 году Сарай-Бату реконструировали для съемок фильма «Святитель Алексий» («Орда»).
Вечером мы приедем в Ахтубинск и заселимся в гостинице.
После ужина прогуляетесь по бульвару вдоль реки Ахтуба.
Протяженность: 450 км.
Завтрак.
После которого мы едем на территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника, чтобы увидеть его главные достопримечательности: уникальное соленое озеро Баскунчак и гору Большое Богдо.
Озеро Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород.
Питание озера происходит главным образом за счет источников.
Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в озеро до 900 000 тонн солей в год.
После посещения озера нас ждет обед в кафе и едем на гору Богдо.
Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности.
Подножие которой лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина — примерно на 150 выше.
С каждым годом гора Большое Богдо становится выше.
Дело в том, что внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм.
Высота Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей местностью и того больше.
Гора Большое Богдо донесла до нас остатки мезозойской эры.
В обрывах горы находится морской триас с окаменелыми останками животных, живших 200-250 млн. лет назад – это делает Большое Богдо настоящим геологическим раем.
Протяженность маршрута: 300 км.
Утром после завтрака мы поедем в Волгоград.
Там посетим знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Увидите главную скульптуру ансамбля «Родина-мать зовет!» и смену караула в зале воинской славы.
После нас ждет посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» и обед в кафе.
После которого едем в аэропорт к рейсу вылета.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и туристических базах по пути следования.
Доплата за одноместное размещение по программе – 15 000 руб. /чел.
Первая ночь – гостиница в Элисте.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, круглосуточная стойка регистрации. В вашем номере будут одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-гигиеническими принадлежностями.
Во 2 и 3 день – туристическая база в дельте реки Волга.
Благоустроенные номера в деревянных домиках с двумя раздельными кроватями, кондиционером, мини-холодильник. На первом этаже кухня и санузел. На территории базы есть кафе, русская баня, оборудованный пляж, спортивные площадки.
В 4 день – в гостинице в Ахтубинске.
В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.
В 5 день тура – в стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области.
В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).
Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.
В Калмыкии климат резко-континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночнью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.
Да. Калмыкия безопасна для путешествия. Мало того, сами люди добродушны и гостеприимные. И с вами всегда будет гид компании.
Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов. Фотографировать снаружи можно и нужно), внутри, к сожалению, нельзя.
Нет не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 10 лет предоставляется скидка 3 000 руб.