Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники

Групповой тур в Волгограде
Самый разгар весны, тепло, солнечно и хочется дышать полной грудью! Вы почувствуете себя настоящими исследователями, изучая местные ландшафты и удивительные формы рельефа. Подниметесь гору Богдо, где вашему взору откроются причудливые пейзажи.

Красота живописных закатов и восходов на озерах поразит вас своим очарованием, а ещё вы сможете побывать в гостях у местного жителя и приобщиться к казахской культуре!
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Эльтон и Баскунчак. Тур на майские праздники
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает:

Посетите Эльтон и Баскунчак
Посетите Эльтон и Баскунчак
Исследуете одни из самых соленых озер в мире и изучите производство соли
Подниметесь на гору Богдо
Подниметесь на гору Богдо
Рассмотрите пейзажи с самой высокой точки Прикаспийской низменности
Ощутите полезные свойства лечебной грязи
Ощутите полезные свойства лечебной грязи
Побываете на минеральных и сероводородных источниках
Встретите рассвет на озере Баскунчак
Встретите рассвет на озере Баскунчак
Вы сможете и полюбоваться впечатляющими видами на Эльтоне
Необычный отдых на майские
Необычный отдых на майские
Новые ландшафты и свежий воздух помогут зарядиться и отдохнуть с пользой
Ужин в гостях у местного жителя
Ужин в гостях у местного жителя
Изучите традиции и попробуете национальные казахские блюда

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курган

Прибытие участников группы в Волгоград.

Размещение в отеле.

Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган.

Ужин.

Обзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курганОбзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курганОбзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курган
2 день

Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней

Завтрак.

В 9:00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа).

Размещение в санатории.

Обед в кафе.

Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака.

Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя.

Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.

Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах.

Ночь в санатории.

Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней
3 день

Посещение горы Богдо

Завтрак.

Сегодня вы посетите гору Богдо, высочайшую гору Прикаспийской низменности.

Уникальные ландшафты красных оттенков и панорамные виды на бескрайние степи не оставят вас равнодушными!

Обед.

Ночь в санатории.

Посещение горы БогдоПосещение горы БогдоПосещение горы БогдоПосещение горы Богдо
4 день

Рассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на Эльтоне

Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям, пролегающим по самому озеру.

Завтрак.

Переезд на поезде на озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут).

Размещение в санатории.

Трансфер на озеро.

Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат!

Закаты на Эльтоне — это бренд озера.

Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком.

Ужин.

Ночь в санатории.

Рассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на Эльтоне
5 день

Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер

Завтрак.

Весь этот день вы проведете на озере Эльтон, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона.

Испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря.

Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне.

Ужин.

Ночь в санатории.

Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер
6 день

Выезд, трансфер в Волгоград

Завтрак.

Выезд из санатория.

Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов).

Окончание программы.

Выезд, трансфер в Волгоград

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 3* (Волгоград) и санаториях (Эльтон и Баскунчак).

Все номера по программе тура комфортабельные, оборудованы необходимыми удобствами.

Варианты проживания

Отель 3* Волгоград «Park Inn» или аналог

1 ночь

Проживание в комфортабельных двухместных номерах с собственным санузлом, Wi-Fi, кондиционером, телевизором с плоским экраном.

Отель 3* Волгоград «Park Inn» или аналогОтель 3* Волгоград «Park Inn» или аналогОтель 3* Волгоград «Park Inn» или аналог

Санаторий «Баскунчак»

2 ночи

Номера со спутниковым ТВ, душем, Wi-Fi, туалетом, холодильником и кондиционером.

На территории отеля – парковка, аптека, медицинский центр, столовая.

Санаторий «Баскунчак»Санаторий «Баскунчак»

Санаторий «Эльтон»

2 ночи

К основным удобствам номеров относятся собственная ванная комната, набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен, чайник, кондиционер, письменный стол.

Санаторий «Эльтон»Санаторий «Эльтон»Санаторий «Эльтон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 3* (Волгоград)
  • Питание:2,3,4,5 дни — завтрак, обед, 6 день-завтрак
  • Трансфер по всему маршруту
  • Экскурсии в г. Волгограде
  • Услуги гида, входные билеты
Что не входит
  • Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка – легкая с капюшоном;
  • ботинки треккинговые;
  • бейсболка;
  • трикотажные спортивные брюки;
  • предметы личной гигиены;
  • термос на 1 литр;
  • фонарик;
  • солнцезащитные очки;
  • губная помада гигиеническая;
  • средства от солнечных ожогов и для загара;
  • резиновые сапоги или удобная закрытая обувь для хождения по озеру.
Какой трансфер предусматривается во время тура?

По маршруту Волгоград – озеро Баскунчак и озеро Эльтон – Волгоград осуществляется групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. Время в пути составляет от 3 (туда) до 5 часов (обратно).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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