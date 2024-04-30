Красота живописных закатов и восходов на озерах поразит вас своим очарованием, а ещё вы сможете побывать в гостях у местного жителя и приобщиться к казахской культуре!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курган
Прибытие участников группы в Волгоград.
Размещение в отеле.
Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган.
Ужин.
Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней
Завтрак.
В 9:00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа).
Размещение в санатории.
Обед в кафе.
Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака.
Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя.
Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.
Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах.
Ночь в санатории.
Посещение горы Богдо
Завтрак.
Сегодня вы посетите гору Богдо, высочайшую гору Прикаспийской низменности.
Уникальные ландшафты красных оттенков и панорамные виды на бескрайние степи не оставят вас равнодушными!
Обед.
Ночь в санатории.
Рассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на Эльтоне
Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям, пролегающим по самому озеру.
Завтрак.
Переезд на поезде на озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут).
Размещение в санатории.
Трансфер на озеро.
Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат!
Закаты на Эльтоне — это бренд озера.
Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком.
Ужин.
Ночь в санатории.
Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер
Завтрак.
Весь этот день вы проведете на озере Эльтон, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона.
Испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря.
Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне.
Ужин.
Ночь в санатории.
Выезд, трансфер в Волгоград
Завтрак.
Выезд из санатория.
Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов).
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле 3* (Волгоград) и санаториях (Эльтон и Баскунчак).
Все номера по программе тура комфортабельные, оборудованы необходимыми удобствами.
Варианты проживания
Отель 3* Волгоград «Park Inn» или аналог
Проживание в комфортабельных двухместных номерах с собственным санузлом, Wi-Fi, кондиционером, телевизором с плоским экраном.
Санаторий «Баскунчак»
Номера со спутниковым ТВ, душем, Wi-Fi, туалетом, холодильником и кондиционером.
На территории отеля – парковка, аптека, медицинский центр, столовая.
Санаторий «Эльтон»
К основным удобствам номеров относятся собственная ванная комната, набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен, чайник, кондиционер, письменный стол.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 3* (Волгоград)
- Питание:2,3,4,5 дни — завтрак, обед, 6 день-завтрак
- Трансфер по всему маршруту
- Экскурсии в г. Волгограде
- Услуги гида, входные билеты
- Что не входит
- Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура
- Место начала и завершения?
- Волгоград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка – легкая с капюшоном;
- ботинки треккинговые;
- бейсболка;
- трикотажные спортивные брюки;
- предметы личной гигиены;
- термос на 1 литр;
- фонарик;
- солнцезащитные очки;
- губная помада гигиеническая;
- средства от солнечных ожогов и для загара;
- резиновые сапоги или удобная закрытая обувь для хождения по озеру.
- Какой трансфер предусматривается во время тура?
По маршруту Волгоград – озеро Баскунчак и озеро Эльтон – Волгоград осуществляется групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. Время в пути составляет от 3 (туда) до 5 часов (обратно).
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору