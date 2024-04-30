5 день

Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер

Завтрак.

Весь этот день вы проведете на озере Эльтон, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона.

Испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря.

Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне.

Ужин.

Ночь в санатории.