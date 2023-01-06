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Описание
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Встреча с экскурсоводом начнется с Площади Павших Борцов – самой большой в городе. Именно с нее отправлялись отряды на защиту города, а позднее здесь состоялись праздные шествия в честь победы. Ансамбль площади составляет Главпочтамт – монументальное пятиэтажное здание, знаменитая гостиница Интурист, центральный универмаг – памятное здание регионального значения, красивейший собор Александра Невского.
Вы пройдетесь к Вечному огню, который бережно хранит память о погибших защитниках, увидите Нулевой километр. А затем спуститесь к живописной и протяженной набережной. Здесь Вы своими глазами увидите дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы, а также рассмотрите руины мельницы Гергардта начала XX века.
Увлекательная и всеохватывающая экскурсия познакомит Вас с городом-героем и его атмосферой – величия, несгибаемости и твердости!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мира 12, Волгоград
Завершение: Площадь Ленина, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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