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Встреча с экскурсоводом начнется с Площади Павших Борцов – самой большой в городе. Именно с нее отправлялись отряды на защиту города, а позднее здесь состоялись праздные шествия в честь победы. Ансамбль площади составляет Главпочтамт – монументальное пятиэтажное здание, знаменитая гостиница Интурист, центральный универмаг – памятное здание регионального значения, красивейший собор Александра Невского.

Вы пройдетесь к Вечному огню, который бережно хранит память о погибших защитниках, увидите Нулевой километр. А затем спуститесь к живописной и протяженной набережной. Здесь Вы своими глазами увидите дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы, а также рассмотрите руины мельницы Гергардта начала XX века.

Увлекательная и всеохватывающая экскурсия познакомит Вас с городом-героем и его атмосферой – величия, несгибаемости и твердости!