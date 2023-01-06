Город-герой Волгоград

Волгоград - город, в котором произошло одно из важнейших событий Второй Мировой войны

Волгоград – город, в котором произошло одно из важнейших событий Второй Мировой войны – Сталинградская битва, изменившая ход исторических событий.

В ходе экскурсии Вы совершите путешествие во времени и узнаете историю Волгограда с момента основания как Царицына, времени, когда город прославился на весь мир как Сталинград, и до настоящих дней.
Город-герой Волгоград
Город-герой Волгоград
Город-герой Волгоград
Город-герой Волгоград
Город-герой Волгоград
Город-герой Волгоград
Ближайшие даты:
1
фев

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Павших Борцов
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Нулевой километр
  • Собор Александра Невского
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Встреча с экскурсоводом начнется с Площади Павших Борцов – самой большой в городе. Именно с нее отправлялись отряды на защиту города, а позднее здесь состоялись праздные шествия в честь победы. Ансамбль площади составляет Главпочтамт – монументальное пятиэтажное здание, знаменитая гостиница Интурист, центральный универмаг – памятное здание регионального значения, красивейший собор Александра Невского.
Вы пройдетесь к Вечному огню, который бережно хранит память о погибших защитниках, увидите Нулевой километр. А затем спуститесь к живописной и протяженной набережной. Здесь Вы своими глазами увидите дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы, а также рассмотрите руины мельницы Гергардта начала XX века.
Увлекательная и всеохватывающая экскурсия познакомит Вас с городом-героем и его атмосферой – величия, несгибаемости и твердости!

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мира 12, Волгоград
Завершение: Площадь Ленина, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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