Об экскурсии:

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала Волгограда. На его площади в 2013 году был восстановлен знаменитый фонтан «Детский хоровод». В далеком 1942 году фотография этого фонтана на фоне полыхающего здания вокзала облетела весь Мир, став визитной карточкой военного Сталинграда.

На Площади павших борцов — центральной площади города, вы увидите величественные постройки возрожденного города. Услышите рассказы о событиях Царицына и Сталинграда, происходящих на этом месте.

Проходя через площадь, вы подойдете к обелиску над братской могилой защитников Красного Царицына, к захоронению Героев Сталинграда с бронзовым венком на гранитной плите. Посмотрите смену юношеского почетного караула у вечного огня — это пост № 1 в городе-герое.

Руины мельницы Гергардта

Здание «призрак». Одно из трех невосстановленных зданий оставленных в Сталинграде после войны. Как безмолвный свидетель и участник тех событий, руины мельницы рассказывают нам о страшных боях за город.

Мамаев курган

Это место одно из самых посещаемых мест в городе-герое Волгограде. Поднимаясь на Высоту 102, вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский народ за победу в Сталинграде, о том, как строили скульптуры и возводили памятники героям.

Организационные моменты:

Экскурсия проходит на Мерседесах Спринтер

В связи с высоким спросом на майские праздники для подтверждения бронирования туркомпания попросит вас внести предоплату в размере 50%

Сеансы:

В 10:00 от Мамаева кургана до музея-панорамы

В 12:00 от Мамаева кургана до музея-панорамы

В 14:00 от музея-панорамы до Мамаева кургана

В 16:00 от музея-панорамы до Мамаева кургана

Внимание! В зависимости от времени место начало экскурсии разное.