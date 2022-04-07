Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала Волгограда. На его площади в 2013 году был восстановлен знаменитый фонтан «Детский хоровод». В далеком 1942 году фотография этого фонтана на фоне полыхающего здания вокзала облетела весь Мир, став визитной карточкой военного Сталинграда.
На Площади павших борцов — центральной площади города, вы увидите величественные постройки возрожденного города. Услышите рассказы о событиях Царицына и Сталинграда, происходящих на этом месте.
Проходя через площадь, вы подойдете к обелиску над братской могилой защитников Красного Царицына, к захоронению Героев Сталинграда с бронзовым венком на гранитной плите. Посмотрите смену юношеского почетного караула у вечного огня — это пост № 1 в городе-герое.
Руины мельницы Гергардта
Здание «призрак». Одно из трех невосстановленных зданий оставленных в Сталинграде после войны. Как безмолвный свидетель и участник тех событий, руины мельницы рассказывают нам о страшных боях за город.
Мамаев курган
Это место одно из самых посещаемых мест в городе-герое Волгограде. Поднимаясь на Высоту 102, вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский народ за победу в Сталинграде, о том, как строили скульптуры и возводили памятники героям.
Организационные моменты:
Экскурсия проходит на Мерседесах Спринтер
В связи с высоким спросом на майские праздники для подтверждения бронирования туркомпания попросит вас внести предоплату в размере 50%
Сеансы:
В 10:00 от Мамаева кургана до музея-панорамы
В 12:00 от Мамаева кургана до музея-панорамы
В 14:00 от музея-панорамы до Мамаева кургана
В 16:00 от музея-панорамы до Мамаева кургана
Внимание! В зависимости от времени место начало экскурсии разное.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Услуги транспорта
Что не входит
Личные расходы
Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мамаев курган, либо у музея-панорамы
Завершение: Мамаев курган, либо у музея-панорамы «Сталинградская битва»
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Согласно расписанию в календаре
Волга-Volga — ваш гид в Волгограде
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