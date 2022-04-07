Ожесточенные бои на Мамаевом кургане велись не только в годы Великой Отечественной войны.



И за всю историю он никому не покорился.



В чем его сила? Во время экскурсии на Мамаев курган вы подниметесь на главную высоту России и побываете у подножья скульптуры «Родина-мать зовет».



Гид расскажет историю этого места и детали Сталинградской битвы.



Важные сражения, известные и забытые герои, мистические тайны… Это самая важная, непростая, но очень интересная экскурсия в Волгограде.