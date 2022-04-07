Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
В ходе экскурсии Вы услышите рассказ об истории создания всего мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы, о том как создавался главный монумент России — «Родина-Мать зовёт», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула и посетить Храм Всех Святых. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: подножие Мамаева кургана-пр-кт. им В.И. Ленина,78 б
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Экскурсия пешая. Подъем удобный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Согласно расписанию в календаре
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