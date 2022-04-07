Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану

Ожесточенные бои на Мамаевом кургане велись не только в годы Великой Отечественной войны

Групповая
Ожесточенные бои на Мамаевом кургане велись не только в годы Великой Отечественной войны.

И за всю историю он никому не покорился.

В чем его сила? Во время экскурсии на Мамаев курган вы подниметесь на главную высоту России и побываете у подножья скульптуры «Родина-мать зовет».

Гид расскажет историю этого места и детали Сталинградской битвы.

Важные сражения, известные и забытые герои, мистические тайны… Это самая важная, непростая, но очень интересная экскурсия в Волгограде.
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану
Групповая экскурсия по Мамаеву Кургану

Что вас ожидает 🤩

  • Вводная композиция-горельеф «Память поколений»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь «Стоявших насмерть»
  • Стены-руины
  • Площадь Героев
  • Монументальный рельеф
  • Зал Воинской славы
  • Площадь Скорби
  • Главный монумент «Родина-Мать зовёт»
  • Храм Всех Святых
  • Воинское мемориальное кладбище
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
В ходе экскурсии Вы услышите рассказ об истории создания всего мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, об истории Сталинградской битвы, о том как создавался главный монумент России — «Родина-Мать зовёт», а также сможете посмотреть смену роты почётного караула и посетить Храм Всех Святых. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: подножие Мамаева кургана-пр-кт. им В.И. Ленина,78 б
Завершение: Вершина Мамаева кургана-Рокоссовского,102
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешая. Подъем удобный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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