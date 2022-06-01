Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Экскурсия в сборной группе состоится при количестве участников не менее 2 -ух человек.

Подъем на Мамаев курган начинается с вводной площади скульптурной композицией «Память поколений».

Аллея пирамидальных тополей встретит вас строгими рядами тополей.

Площадь «Стоявших насмерть!» Словно, из - под земли вырос воин – богатырь.

Стены – руины – это каменная книга.

Закончилась война, не слышны звуки боя, сводки информ. бюро и призывы командиров, теперь вокруг скорбная тишина. На площади Героев в своем стремительном порыве застыли защитники волжской земли

Зал воинской Славы! Более семи тысяч имен увековечены здесь на траурных красных знаменах. Здесь каждый день, в любую погоду солдаты стоят в почетном карауле. Звучит тихая печальная музыка. Это место скорби и памяти!

Площадь скорби - последняя площадь на пути к вершине Мамаева кургана. Скульптура Скорбящей матери передает нам всю горечь материнских слез.

Родина – мать зовет! Величественная скульптура венчает весь ансамбль комплекса. Словно птица в высоте парит она над Мамаевым курганом.

Обратите, внимание! По желанию гостей можем организовать посещение музеев, обеды, речные прогулки.