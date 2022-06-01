Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе

Посещая Волгоград, невозможно не побывать на главной высоте России - Мамаевом кургане

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3 оценки
Посещая Волгоград, невозможно не побывать на главной высоте России — Мамаевом кургане.

Мемориальный комплекс в честь Героев Сталинградской битвы является символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой отечественной войны. Он по праву входит в список «Семи чудес России» и в книгу рекордов Гиннеса.
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
«Мамаев курган» - экскурсия в сборной группе
Экскурсия в сборной группе состоится при количестве участников не менее 2 -ух человек.
Подъем на Мамаев курган начинается с вводной площади скульптурной композицией «Память поколений».
Аллея пирамидальных тополей встретит вас строгими рядами тополей.
Площадь «Стоявших насмерть!» Словно, из - под земли вырос воин – богатырь.

Стены – руины – это каменная книга.

Закончилась война, не слышны звуки боя, сводки информ. бюро и призывы командиров, теперь вокруг скорбная тишина. На площади Героев в своем стремительном порыве застыли защитники волжской земли
Зал воинской Славы! Более семи тысяч имен увековечены здесь на траурных красных знаменах. Здесь каждый день, в любую погоду солдаты стоят в почетном карауле. Звучит тихая печальная музыка. Это место скорби и памяти!
Площадь скорби - последняя площадь на пути к вершине Мамаева кургана. Скульптура Скорбящей матери передает нам всю горечь материнских слез.
Родина – мать зовет! Величественная скульптура венчает весь ансамбль комплекса. Словно птица в высоте парит она над Мамаевым курганом.
Обратите, внимание! По желанию гостей можем организовать посещение музеев, обеды, речные прогулки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр-кт. Ленина, 78 б, остановка «Мамаев курган»
Завершение: ул. Рокоссовского,102 вершина Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • С собой нужно иметь питьевую воду
  • Летом — головные уборы и солнцезащитные очки
  • Всегда — удобная обувь и хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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