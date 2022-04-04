Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь

Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской

Авторский тур
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской битвой — это прославленный Мамаев курган с «Историко-мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы».

Именно памятник-ансамбль, как высшая форма монументального искусства, позволил авторскому коллективу наиболее полно передать размах массового героизма, раскрыть смысл и значение Сталинградской битвы, многопланово и разносторонне, воплотив конкретные художественные образы в различных видах скульптуры, в ее синтезе с архитектурой и природой.
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь

Что вас ожидает 🤩

  • Посещение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
  • Центральная Набережная
  • Аллея Героев
  • Мемориальный сквер
  • Площадь Павших борцов
  • Ул. Мира, площадь Ленина
  • Руины Мельницы Гергардта
  • Дом сержанта Павлова
  • Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва»
  • Музей «Память»
  • Музей-заповедник «Старая Сарепта»
  • Первого шлюза Волго-Донского судоходного канала
  • Памятника В. И. Ленину
  • Мемориально-исторический музей

Программа тура:

    1 день, суббота
    09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана (табличка «Туркомпания Волгоград»)
    Начало экскурсионной программы — большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная Набережная, Аллея Героев, мемориальный сквер, площадь Павших борцов, ул. Мира, площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта, Дом сержанта Павлова
    Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Самостоятельная организация обеда
    Посещение музея «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса.
    Размещение в гостинице
    17:00 Окончание программы

    2 день, воскресенье

    Завтрак в гостиницах (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус)
    09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта», осмотр первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, памятника В. И. Ленину.
    Посещение мемориально-исторического музея, бывшего музея Обороны Царицына.
    Трансфер на вокзал.
    15:00 Окончание программы.

    Объекты размещения:

    • Гостиница «Царицынская» 2**
    • Гостиница «Южная» 3***
    • Гостиница «Hampton by Hilton» 4****
    • номера с удобствами на блок
    • стандартные номера
    • номера комфорт
    • стандартные номера
    • 2 местные номера Студия.
    • стандартные номера
    • Семейный номер
    • Семейный номер
    -Семейный номер

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: центральный вход вокзала у фонтана
    Завершение: Волгоград
    Когда и сколько длится
    Когда: Согласно расписанию
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Важная информация
    • Тел: 8960876799
    • 89616573115
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Согласно расписанию

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