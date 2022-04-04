Программа тура:
1 день, суббота
09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана (табличка «Туркомпания Волгоград»)
Начало экскурсионной программы — большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная Набережная, Аллея Героев, мемориальный сквер, площадь Павших борцов, ул. Мира, площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта, Дом сержанта Павлова
Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва»
Самостоятельная организация обеда
Посещение музея «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса.
Размещение в гостинице
17:00 Окончание программы
2 день, воскресенье
Завтрак в гостиницах (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус)
09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта», осмотр первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, памятника В. И. Ленину.
Посещение мемориально-исторического музея, бывшего музея Обороны Царицына.
Трансфер на вокзал.
15:00 Окончание программы.
Объекты размещения:
- Гостиница «Царицынская» 2**
- Гостиница «Hampton by Hilton» 4****
- номера с удобствами на блок
- стандартные номера
- номера комфорт
- стандартные номера
- 2 местные номера Студия.
- стандартные номера
- Семейный номер
-Семейный номер