Страшные и героические дни Сталинградской битвы действительно остались в истории как одно из величайших сражений Второй Мировой войны.
Мамаев курган, с его около 135 днями боев, стал символом несгибаемой воли и стойкости защитников Сталинграда.
Мамаев курган, с его около 135 днями боев, стал символом несгибаемой воли и стойкости защитников Сталинграда.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Вводная композиция «Память поколений»
- Аллея пирамидальных тополей
- Площадь «Стоять насмерть»
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской Славы
- Площадь Скорби
- Могила командующего 62-й армии В. И. Чуйкова
- Главный монумент «Родина-мать зовет!»
- Большая и малая братские могилы
- Храм Всех Святых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Бессмертный подвиг защитников Сталинграда.
- Я расскажу об этапах Сталинградской битвы, участвовавших в ней частях и соединениях, о подвигах героев. Вы узнаете, почему за Мамаев курган велись ожесточенные бои и увидите, где проходил передний край обороны 62-й армии В. И. Чуйкова. На Стенах-руинах Вы сможете воочию представить разрушенный город и людей, слившихся с этими стенами в одно целое и стоявших насмерть. А звуки боя, песни военных лет и сводки с фронта, звучащие из репродукторов, дополнят впечатления.
- Рассмотрев шесть скульптурных композиций на площади Героев, Вы узнаете о подвигах защитников Сталинграда, которые не сделали ни шагу назад. В Зале Воинской Славы мы почтим память погибших минутой молчания у Вечного огня, посмотрим смену солдат роты почетного караула.
- На площади Скорби склоним голову у могилы дважды Героя Советского Союза, маршала В. И. Чуйкова, погрустим вместе с матерью, потерявшей на войне сына, прочувствуем боль людских потерь. Поднявшись на вершину кургана, полюбуемся панорамой современного города, мысленно представим склоны кургана в дни битвы и ощутим масштаб и грандиозность памятника-ансамбля.
- Я расскажу о бессмертном подвиге защитников Сталинграда, стоявших здесь насмерть. Представлю историю и этапы создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на главной высоте России, раскрою образы скульптурных композиций. Рассказ проиллюстрируют воспоминания участников битвы и создателей мемориального комплекса.
Важная информация:
- Памятник-ансамбль расположен на открытой территории. Протяженность экскурсионного маршрута составляет 1,5 км. Надевайте удобную обувь, в жаркую погоду — головные уборы, берите с собой бутылочку воды. Зимой одевайтесь теплее.
- Если Вы хотите возложить цветы, то их нужно приобрести заранее, в городе.
- В зависимости от погоды, состава группы, Ваших пожеланий, длительность экскурсии может незначительно меняться.
по средам, пятницам, субботам и воскресеньям по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Сувениры и прочее
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Подножие Мамаева кургана, проспект им. Ленина,61Завершение: Вершина Мамаева кургана, Храм Всех Святых
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям по расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Памятник-ансамбль расположен на открытой территории. Протяженность экскурсионного маршрута составляет 1,5 км. Надевайте удобную обувь, в жаркую погоду — головные уборы, берите с собой бутылочку воды. Зимой одевайтесь теплее.
- Если Вы хотите возложить цветы, то их нужно приобрести заранее, в городе.
- В зависимости от погоды, состава группы, Ваших пожеланий, длительность экскурсии может незначительно меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда
Индивидуальные
Пешеходные
Мамаев Курган
Популярные места
Великая отечественная война
Похожие туры из Волгограда
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Подножие Мамаева кургана
Сегодня
Завтра
3 ноя
6 ноя
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
у Мамаева кургана
6 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
2 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Сегодня
3 ноя
6 ноя
8 ноя
950₽ за человека