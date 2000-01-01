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Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда

5
1 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳, расскажет Вам об истории 📖 мировых религий и о памятниках храмовой архитектуры города.

Вы познакомитесь с духовной жизнью города, увидите его храмы и церкви.

А гид расскажет об их истории и значении для городской жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда

Что вы увидите

  • Храм Иоанна Предтече
  • Храм Сергея Радонежского
  • Свято-Духов монастырь
  • Казанский кафедральный собор
  • Церковь святого Никиты Исповедника
  • Храм Всех Святых на Мамаевом кургане
Гордостью Волгограда являются не только его впечатляющие памятники, посвященные Сталинградской битве, но и храмы. Духовная часть городаДо революции в Царицыне было много православных храмов. Практически все они были разрушены в 20–30 годы. В конце ХХ века начала в стране возрождаться духовная культура. В Волгограде вновь засияли золотые купола. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите как уцелевшие, так восстановленные церкви и часовни, познакомитесь с их историей 📖, которая неразрывно связана с историей города.
Архитектура — каменная летопись мира, наглядное свидетельство уровня жизни, производства и культуры на каждом этапе его существования. Она позволяет воочию прикоснуться к прошлому, увидеть его во всей его сложности и многообразии. Важная информация:Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите питьевую воду и фотоаппарат.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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1 отзыв оставили туристы

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