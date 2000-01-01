Гордостью Волгограда являются не только его впечатляющие памятники, посвященные Сталинградской битве, но и храмы. Духовная часть городаДо революции в Царицыне было много православных храмов. Практически все они были разрушены в 20–30 годы. В конце ХХ века начала в стране возрождаться духовная культура. В Волгограде вновь засияли золотые купола. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите как уцелевшие, так восстановленные церкви и часовни, познакомитесь с их историей 📖, которая неразрывно связана с историей города.

Архитектура — каменная летопись мира, наглядное свидетельство уровня жизни, производства и культуры на каждом этапе его существования. Она позволяет воочию прикоснуться к прошлому, увидеть его во всей его сложности и многообразии. Важная информация:Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите питьевую воду и фотоаппарат.