Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги

Предлагаем посетить одно из самых необычных мест России

5
2 отзыва
Предлагаем посетить одно из самых необычных мест России – Калмыкию. Именно здесь вы увидите как переплетаются самобытная культура и современность.

Во время путешествия вы познакомитесь с калмыцкой национальной кухней и посетите лучшие музеи и мастер-классы.

Вы окунетесь в удивительный мир природы дельты Волги и полюбуетесь очаровательным цветением лотосов – «цветов Будды».Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Ближайшие даты:
21
июл
4
авг
25
авг
1
сен

Что вас ожидает 🤩

Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней.
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Увидим Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
Попробуем блюда национальной кочевой кухни
Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Понаблюдаем за большим стадом верблюдов, а желающие могут прокатиться.
Лотосовые поля
Лотосовые поля
Отправимся в Дельту Волги любоваться лотосами и сделаем множество эффектных фото

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40 в первый день программы.

13:00-13:30 Заселение в гостиницу “Марко Поло”.

14:00 Обед в кафе “Калмычка”.

15:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

16:00 Посещение старого хурула Сякюсн-Сюме.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

18:00 Переезд на Одинокий тополь.

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, закат, прогулка по месту силы.

19.00-19.30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута - 350 км.

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»
2 день

Поездка к Кочевникам и статуе Будды Матрейя

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезжаем к стойбищу кочевникам.

Около 100 км в пути.

11:00 Посетим семью кочевников, которые живут в юртах и выращивают сотни верблюдов.

Тут вы увидите, как живут настоящие кочевники, пришедшие из Монголии.

Дело в том, что калмыки и монголы исторически из одного рода.

И кочевой образ жизни у них сильно похож.

Однако есть и отличия, и здесь вы сможете наглядно увидеть, чем отличаются калмыцкая и монгольская кибитки, а также быт этих двух народов.

Попробуете блюда национальной кочевой кухни.

Вы увидите мастер класс: дойка верблюда.

Вы сможете понаблюдать за большим стадом верблюдов, желающие могут прокатиться.

Также Вас ждет общение с семьей, где будет возможность задать вопросы всем членам семьи о жизни и быте кочевников.

12:30-13:30 Обед.

После обеда мы прощаемся с семьей кочевников и едем на самую большую в Европе статую Будды Майтрейи.

Высота статуи 12,5 м, а вес – 30 тонн.

Едем около 3ч.

Матрейя - Будда грядущего времени, который прибудет в мир и станет следующим Буддой после Будды Шакьямуни и также, как и Будда Шакьямуни, дарует учение, избавляющее от страданий.

Монумент покрыт золотой краской и сделан с учетом всех канонов.

Внутри заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды.

Статуя возводилась на пожертвования жителей Республики и верующих.

17:00 Едем на туристическую базу на берегу Волги.

Здесь мы поужинаем и заселимся.

Общая протяженность маршрута - 350 км.

Поездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды Матрейя
3 день

Поездка к лотосам

8:00 Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.

9:00 Выезд на дельта.

Ваше путешествие по воде будет проходить на шестиместной моторной лодке, 20 км в одну сторону, около 4-5-часов на воде.

Во время прогулки вы сможете наблюдать большое разнообразие птиц (лебеди, орлы, утки нырки, утки кряква. разные породы чаек и др.), полюбоваться лотосами, сделать множество эффектных фото.

Сопровождающий гид расскажет вам истории про дельту, Каспий и традиционные промыслы здесь.

Обед.

После обеда у вас будет возможность искупаться и отдохнуть перед выездом в Элисту.

На берегу есть небольшой пляж.

Выезжаем с базы в 15.00-16.00ч.

Далее мы возвращаемся в г. Элисту.

Поездка к лотосамПоездка к лотосамПоездка к лотосамПоездка к лотосам
4 день

«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд

8:00 Завтрак в гостинице, выезд в Хурул.

9:00 Посещение службы в Хуруле - “Золотая обитель Будды Шакьямуни”.

Во время службы вы сможете помедитировать и ощутить спокойствие и единение с миром.

После службы вы посетите музей, который находится внутри Храма и прогуляетесь по окрестностям.

Затем мы вернемся в отель, заберем вещи и для вас будет организован трансфер в аэропорт Волгограда.

11:00-11.30 Трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.

По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.

«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Элиста и туристической базе на берегу Волги.

Доплата за одноместное размещение по программе – 10 000 руб. /чел.

Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.

Варианты проживания

Гостиница «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»

Туристическая база «Русская усадьба»

1 ночь

База отдыха «Русская усадьба» расположена в Астраханской области, селе Воскресеновка Лиманского района. Турбаза находится в дельте реки Волги, возле Каспийского моря. Отдыхающие могут остановиться в срубовых коттеджах. Коттеджи имеют все необходимые удобства:

  • оснащенная бытовой техникой кухня,
  • холодильник,
  • телевизор,
  • кондиционер.
Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта г. Волгоград в Элисту и в аэропорт г. Волгоград
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах (по желанию)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы в ООПТ
  • Этническая программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • шорты;
  • легкую футболку или майку;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • головной убор;
  • солнечные очки.

В Калмыкии климат резко-континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.

А там безопасно?

Да. Калмыкия безопасна для путешествия. Мало того, сами люди добродушны и гостеприимные. И с вами всегда будет гид компании.

А мы попадем внутрь храма? Там можно фотографировать?

Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов. Фотографировать снаружи можно и нужно), внутри, к сожалению, нельзя.

А на верблюдах не опасно кататься?

Нет, не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 500 руб.

Как организован трансфер?

Трансфер проводится на: Микроавтобус Спринтер, Мицубиси Спейсгир, Хонда Элюзион.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
17 ноя 2021
Поездка состоялась в сложный период - ноябрь 2021г. Но организация оказалась на высоте, и никаких проблем по питанию, проживанию, экскурсионной программе и передвижениям не возникло. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем организаторам и кураторами поездки. Особая благодарность нашему гиду Алексею, который подружил нас всех и показал любимый край с самой лучшей стороны.
О
8 ноя 2021
"Калмыкия Тур" - огромное спасибо за организацию. Важно, что фактически мы могли потерять информацию первого дня путешествия, т. к. самолёт задержали на 5 часов. Но мы увидели все объекты, которые были в программе. Важно, что организатор с пониманием отнёсся к сложившейся ситуации с туманом в пункте вылета и компенсировал пропущенный день.
Отдельную признательность хочется выразить сопровождающему группы Алексею Алехину и куратору поездки Светлане. Все чётко, слажено, профессионально.
И от "Большой страны" меня курировала Ксения Гришина. Уже второй тур работаю с этим менеджером. Очень нравится ответственное отношение и оперативные ответы на вопросы. Отдельное спасибо за возможность пересказать тур по программе кэшбека по карте МИР.

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