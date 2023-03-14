Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами

Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами

Описание
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Ответы на вопросы
Путешествие на яхте — это возможность оказаться в отдаленных природных местах и при этом не отказываться от комфорта.

Мы будем жить в каютах, наслаждаться видами Волгоградского водохранилища, которое во многом похоже на море, живописными оврагами на берегу и тихими уютными бухтами.

Капитан научит вас управлять яхтой, устроит увлекательный водный аттракцион и приготовит на обед вкуснейшую уху из судака.
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ближайшие даты:
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Минимальный список ваших вещей:
Легкую куртку на вечер
Если есть — ветровку
Кроксы (кеды)
Носки
Непромокаемые тапочки или сланцы
Костюм спортивный
2 Футболки
Шорты
Бейсболку, панаму или шляпу (всё белое)
Купальный костюм/плавки
Солнцезащитные очки (на веревочке)
Солнцезащитный крем
Белую рубашку с длинным рукавом
Предметы личной гигиены
Полотенце махровое
Личную аптечку (общая аптечка на яхте в комплекте)
Заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже)

P.S. Пожалуйста, не планируйте брать с собой на яхту чемоданы, огромные рюкзаки и сумки на колесах. Все вещи должны умещаться в небольшой мягкой сумке, так как на яхте ограничено пространство. В противном случае багаж будет перефасован, и «лишнее» мы оставим на берегу до вашего возвращения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
Завершение: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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