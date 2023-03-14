Минимальный список ваших вещей:
Легкую куртку на вечер
Если есть — ветровку
Кроксы (кеды)
Носки
Непромокаемые тапочки или сланцы
Костюм спортивный
2 Футболки
Шорты
Бейсболку, панаму или шляпу (всё белое)
Купальный костюм/плавки
Солнцезащитные очки (на веревочке)
Солнцезащитный крем
Белую рубашку с длинным рукавом
Предметы личной гигиены
Полотенце махровое
Личную аптечку (общая аптечка на яхте в комплекте)
Заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже)
P.S. Пожалуйста, не планируйте брать с собой на яхту чемоданы, огромные рюкзаки и сумки на колесах. Все вещи должны умещаться в небольшой мягкой сумке, так как на яхте ограничено пространство. В противном случае багаж будет перефасован, и «лишнее» мы оставим на берегу до вашего возвращения.