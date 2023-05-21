Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда

Погружение в купеческий Царицын начала 20 века с театрализованной прогулкой и чаепитием

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Русский Шанхай, Русское чудо, а можно просто — Царицын, или Волгоград! Приглашаем вас перенестись во времена расцвета города — начало 20 века, когда местных купцов знали во всей России.

Прогулка будет наполнена театрализованными элементами, поэтическими строчками, музыкой, ароматным чаем и, разумеется, увлекательными историями из жизни царицынского купечества.
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
Слово купечеству! Иммерсивная экскурсия по улочкам Волгограда
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Иммерсивный формат прогулки

После Сталинградской битвы в городе практически не сохранилось старой застройки — тем интереснее будет проникнуть в историю Царицына начала 20 века! Архивные аудиозаписи со звуками старого города, альбом исторической реконструкции, страницы пожелтевших газет 1910 года позволят нам по крупицам собрать образ провинциального города на Волге.

Что вас ожидает

На прогулке мы с головой погрузимся в купеческий быт: вы узнаете, как жили и кутили, пели и плясали купцы с Волги, как проходили чаепития и как купчихи постничали. «Познакомитесь» с купеческими династиями Царицына.

И всё это — в знаковых уголках города. Встретимся на Привокзальной площади: поговорим о первом почетном гражданине Царицына и строительстве первого вокзала в городе. Рассмотрим бывшие дома купцов Мишнина, Донцова, Алексеева. И конечно, вспомним интересные подробности из жизни царицынского купечества! А завершим променад в бывшем гостинице Царицына «Столичные номера».

Закончится экскурсия тоже по-купечески, в одном из уютных городских кафе: ведь самая яркая традиция русского купечества — любовь к чаепитию, конечно же!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Чаепитие оплачивается дополнительно: стоимость чайника чая — от 200 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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