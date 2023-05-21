Русский Шанхай, Русское чудо, а можно просто — Царицын, или Волгоград! Приглашаем вас перенестись во времена расцвета города — начало 20 века, когда местных купцов знали во всей России. Прогулка будет наполнена театрализованными элементами, поэтическими строчками, музыкой, ароматным чаем и, разумеется, увлекательными историями из жизни царицынского купечества.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Иммерсивный формат прогулки

После Сталинградской битвы в городе практически не сохранилось старой застройки — тем интереснее будет проникнуть в историю Царицына начала 20 века! Архивные аудиозаписи со звуками старого города, альбом исторической реконструкции, страницы пожелтевших газет 1910 года позволят нам по крупицам собрать образ провинциального города на Волге.

Что вас ожидает

На прогулке мы с головой погрузимся в купеческий быт: вы узнаете, как жили и кутили, пели и плясали купцы с Волги, как проходили чаепития и как купчихи постничали. «Познакомитесь» с купеческими династиями Царицына.

И всё это — в знаковых уголках города. Встретимся на Привокзальной площади: поговорим о первом почетном гражданине Царицына и строительстве первого вокзала в городе. Рассмотрим бывшие дома купцов Мишнина, Донцова, Алексеева. И конечно, вспомним интересные подробности из жизни царицынского купечества! А завершим променад в бывшем гостинице Царицына «Столичные номера».

Закончится экскурсия тоже по-купечески, в одном из уютных городских кафе: ведь самая яркая традиция русского купечества — любовь к чаепитию, конечно же!

Организационные детали