Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо

Путешествие из Волгограда к главным природным феноменам Астраханской области

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Всего в паре часов от Волгограда расположилось озеро, которое словно перенесет вас на другую планету.

Вы проведете день у соляных берегов Баскунчака, примете лечебные ванны и откроете секрет происхождения озера.

А после прогуляетесь 👣 по тропам горы ⛰️ Большое Богдо, заглядывая в карстовые лабиринты и слушая легенды этого священного места.

1600 за человека

Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи озера Баскунчак
Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.

Загадки горы Богдо
Следом вас встретит еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическая гора Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.

Организационные детали

  • Экскурсия по горе Богда оплачивается отдельно (по желанию): для взрослых — 500 руб./чел., детям — 400 руб./чел.
  • Экскурсия по горе проводится, если в группе не меньше 20 человек, в ином случае вы сможете добраться до горы самостоятельно
  • С собой необходимо взять оригиналы документов, купальные принадлежности, коралловые тапочки, головной убор, солнцезащитный крем, перекус и воду
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо
Соленое озеро Баскунчак и гора Богдо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.
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