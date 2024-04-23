2 день

Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней

Завтрак.

В 9:00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе.

Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака.

Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.

Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах.

Ночь в санатории.