Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур

Групповой тур в Волгограде

Соляные озера Эльтон и Баскунчак

Предлагаем вам побывать на необычных соляных озерах юга России.

Концентрация соли здесь даже выше, чем в Мертвом море, а небо сливается с водной гладью в единый красочный холст.

Вы почувствуете себя настоящими исследователями, изучая кристаллы соли, марсианские ландшафты и удивительные формы рельефа.

Посетите охраняемый Богдинско-Баскунчакский заповедник и подниметесь гору Богдо, где вашему взору откроются причудливые пейзажи.

Природа наполнит все пространство запахами цветов и пением птиц, а потрясающие закаты и рассветы погрузят вас в блаженство. С программой тура на майские праздники вы можете ознакомиться по ссылке.
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Соляные озера Эльтон и Баскунчак. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
23
апр

Что вас ожидает:

Посетите Эльтон и Баскунчак
Посетите Эльтон и Баскунчак
Исследуете одни из самых соленых озер в мире и изучите производство соли
Неземные ландшафты
Неземные ландшафты
Увидите багровую реку, причудливые формы рельефа и бескрайние степи
Подниметесь на гору Богдо
Подниметесь на гору Богдо
Рассмотрите пейзажи с самой высокой точки Прикаспийской низменности
Встретите рассвет на озере Баскунчак
Встретите рассвет на озере Баскунчак
… и полюбуетесь закатами на Эльтоне!
Окунетесь в мир нетронутой природы
Окунетесь в мир нетронутой природы
Посетите заповедник, являющийся домом для диких птиц, растений и животных
Ощутите пользу лечебной грязи
Ощутите пользу лечебной грязи
Ощутите на себе все полезные свойства лечебной грязи и сможете искупаться в соленом озере

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курган

Прибытие участников группы в Волгоград.

Размещение в отеле.

Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган.

Обзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курганОбзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курганОбзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курганОбзорная экскурсия по Волгограду, музей Сталинградской битвы, Мамаев курган
2 день

Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней

Завтрак.

В 9:00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе.

Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака.

Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.

Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах.

Ночь в санатории.

Озеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухнейОзеро Баскунчак, ужин в гостях у местного жителя, знакомство с национальной казахской кухней
3 день

Богдинско-Баскунчакский заповедник, гора Богдо, Горькая речка

Завтрак.

Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо.

Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами.

Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия охраняемой фауны и флоры.

Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник, питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко-оранжевого до фиолетовых оттенков.

Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы.

Если повезет, вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект «поплавка» как на Мертвом море.

Богдинско-Баскунчакский заповедник, гора Богдо, Горькая речкаБогдинско-Баскунчакский заповедник, гора Богдо, Горькая речкаБогдинско-Баскунчакский заповедник, гора Богдо, Горькая речкаБогдинско-Баскунчакский заповедник, гора Богдо, Горькая речка
4 день

Рассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на Эльтоне

Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям, пролегающим по самому озеру.

Завтрак.

Переезд на поезде на озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут). Размещение в санатории. Трансфер на озеро.

Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат! Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком.

Ужин. Ночь в санатории.

Рассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на ЭльтонеРассвет на озере Баскунчак, переезд на поезде, закат на Эльтоне
5 день

Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер

Завтрак.

Весь этот день вы проведете на озере Эльтон, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера.

Понаблюдаете за фауной этого региона и, конечно же, испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря.

Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня, проведенного на Эльтоне.

Ужин. Ночь в санатории.

Озеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озерОзеро Эльтон, посещение минерального источника и сероводородных озер
6 день

Выезд, трансфер в Волгоград

Завтрак.

Выезд из санатория.

Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов).

Окончание программы.

Выезд, трансфер в Волгоград

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 3* (Волгоград) и санаториях (Эльтон и Баскунчак).

Все номера по программе тура комфортабельные, оборудованы необходимыми удобствами.

Варианты проживания

Отель 3* Волгоград «Park Inn» или аналог

1 ночь

Проживание в комфортабельных двухместных номерах с собственным санузлом, Wi-Fi, кондиционером, телевизором с плоским экраном.

Отель 3* Волгоград «Park Inn» или аналогОтель 3* Волгоград «Park Inn» или аналогОтель 3* Волгоград «Park Inn» или аналог

Санаторий «Баскунчак»

2 ночи

Номера со спутниковым ТВ, душем, Wi-Fi, туалетом, холодильником и кондиционером.

На территории отеля – парковка, аптека, медицинский центр, столовая.

Санаторий «Баскунчак»Санаторий «Баскунчак»

Санаторий «Эльтон»

2 ночи
К основным удобствам номеров относятся собственная ванная комната, набор полотенец, тапочки, средства личной гигиены, фен, чайник, кондиционер, письменный стол.
Санаторий «Эльтон»Санаторий «Эльтон»Санаторий «Эльтон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 3* (Волгоград)
  • Питание по программе тура: 1 день – без питания 2-5 дни — завтрак, обед, 6 день – завтрак
  • Трансфер по всему маршруту
  • Экскурсии в г. Волгоград
  • Услуги гида, входные билеты в музеи и заповедник
Что не входит
  • Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка – легкая с капюшоном;
  • ботинки треккинговые;
  • бейсболка;
  • трикотажные спортивные брюки;
  • предметы личной гигиены;
  • термос на 1 литр;
  • фонарик;
  • солнцезащитные очки;
  • губная помада гигиеническая;
  • средства от солнечных ожогов и для загара;
  • резиновые сапоги или удобная закрытая обувь для хождения по озеру.
Какой трансфер предусматривается во время тура?

По маршруту Волгоград – озеро Баскунчак и озеро Эльтон – Волгоград осуществляется групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. Время в пути составляет от 3 (туда) до 5 часов (обратно).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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