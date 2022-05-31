Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"

Баскунчак в переводе с казахского языка означает «Собачья голова»

4.7
3 отзыва
Баскунчак в переводе с казахского языка означает «Собачья голова».

Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников.
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"
Субботние экскурсии "Баскунчак - "солонка " России"

Что вас ожидает 🤩

  • Памятный камень городу Сарай-Берке
  • Национальный Богдинско-Баскунчакский заповедник
  • Гора Большое Богдо
  • Озеро Баскунчак

Программа:

  • 08:00 — Отправление.
  • От Волгограда до поселка Нижний Баскунчак 200 км. Путевая информация познакомит вас с интересными фактами, историей края, легендами и былями далеких времен.
  • Когда-то на этих территориях находились города и поселения Золотой орды! Проезжаем мимо села Царев, по желанию, вы можете сделать остановку у памятного камня второй столице Золотой орды городу Сарай-Берке.
Время в пути пройдет увлекательно и незаметно!
По прибытии в поселок Нижний Баскунчак, вы проедете до Национального Богдинско-Баскунчакского заповедника, который был образован 1997 г. Подниметесь на вершину горы Большое Богдо. По пути сделаем остановку у карьера, с высоты котлована открывается вид на Мраморное озеро.

Гора Большое Богдо

На фоне бесконечных степей в Астраханской области возвышается земляной купол, высотой 150 метров — это гора Большое Богдо. Среди степных равнин она кажется настоящим гигантом. Это самая высокая точа Прикаспийской низменности и самая маленькая гора — лилипут среди всех гор. Высота горы меняется, она постоянно растет, так как внутри находится растущий соляной купол. Соль движется вверх, вытесняя на уровень земли массы, появившиеся более двух миллионов лет назад.
В ветреную погоду вы услышите необычное «пение» горы. За долгие столетия ветер сточил мягкую горную породу и вырезал в ней множество отверстий — пещер и воронок. Когда воздух проходит через них, раздается гул, похожий на пение.

Cоленое озеро Баскунчак

Завершением маршрута будет остановка, и пикник на берегу удивительного соленого озера Баскунчак. (Продукты для пикника нужно взять с собой самостоятельно. Организованный обед по запросу).
В летний сезон, вы сможете принять солевые ванны, полежать на поверхности воды, ощутить маслянистый соленый состав уникального озера. (Малое мелкое озеро в пешей доступности. Добраться до среднего и дальнего озера вы сможете, воспользовавшись услугами местных перевозчиков — рикшей. На УАЗах или мотоциклах с ветерком вас доставят к любому из озер. Оплата за наличный расчет от 1000 р. за машину (вместимость 5 чел.)
Озеро пополняется из многочисленных источников. Вода удерживает тело человека на поверхности из-за высокой концентрации соли. Концентрация соли в озере не уступает Мертвому морю — на литр воды приходится 300 граммов соли. При этом в баскунчакской соли почти нет примесей, на 98% она состоит из хлорида натрия. Именно поэтому ванны из баскунчакской рапы и сульфидно-иловые грязи пользуются большой популярностью при лечении различных заболеваний.

17:00 — Выезд с озера Баскунчак

20:00-21:00 — Прибытие в Волгоград

С собой необходимо иметь:

  • паспорт/ св. о рождении;
  • обувь для хождения по соляной поверхности и купания (лучше всего резиновые шлепки);
  • купальные принадлежности (старый купальник, плавки, которые не жалко);
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • желательно иметь с собой 1,5-2 л. питьевой воды;
  • воду для обмывки с собой брать по желанию;
  • (на стоянке у озера работает платный душ (50 руб. /чел. за доп. плату).

Организационные моменты:

  • Продолжительность экскурсионной программы 12-15 часов.
  • В связи с высоким спросом на майские праздники для подтверждения бронирования туркомпания попросит вас внести предоплату в размере 50%;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билеты в заповедник
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Трансфер до озер
  • Душ
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь ИМ.В.И. Ленина у памятника
Завершение: площадь ИМ.В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: каждую субботу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Уважаемые туристы
  • Для организации программы с транспортным обслуживанием
  • Необходимо внести предоплату организатору экскурсионный программы. Менеджер компании"Волга-Volga" свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. Благодарим за понимание!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждую субботу

Отзывы от туристов

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