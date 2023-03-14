Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария

Тур специально задуман для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткие выходные

5
3 отзыва
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Программа по дням
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Тур специально задуман для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткие выходные.

Всего за пять дней вы сможете по достоинству оценить очарование маленького курортного города Пятигорска с прекрасными видами на главный Кавказский хребет, посетить такие уникальные природные объекты как Черекская теснина, урочище Уштулу и Кармадонское ущелье, побывать в Верхней Балкарии и Осетии с их величественными средневековыми башнями и крепостями и конечно же доехать до Голубых Озер, которые поразят вас своей чистотой и необыкновенным цветом бирюзы.
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • будем поражены красотой Голубых Озер, одно из которых является третьим по глубине озером в России и дна его не смог достигнуть сам Жак Ив Кусто;
  • посетим Черекскую теснину – ущелье являющееся жемчужиной здешних мест;
  • насладимся видами величественных гор Кавказского хребта в урочище Уштулу и Кармадонском ущелье;
  • ознакомимся с историческими строениями времен Тамерлана в Верхней Балкарии, такими как замок Курнаят, родовая башня Абаевых и башня Амирхана;
  • увидим памятники средневекового зодчества в Осетии в виде башен Курта и Тага в Куртатинском ущелье;
  • искупаемся в горячих ваннах Пятигорска, Акшегера и Алагира;
  • оценим блюда национальной балкарской и осетинской кухни.

Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 10:00.

Встреча с гидом, трансфер в гостиницу "Голубые озера".

Размещение.

Экскурсия по ближайшим окрестностям.

Ночь отеле.

Обед и ужин оплачиваются самостоятельно.

Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озераПрибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера
2 день

Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер

Ранний выезд из гостиницы "Голубые озера".

Продолжаем исследовать Верхнюю Балкарию.

Вы увидите великолепное озеро Церик-Кёль.

Это нижнее озеро, третье по глубине озеро России.

Сероводород содержащийся в его водах придал ему красивый зелено-голубой оттенок.

Верхние озера не такие глубокие, но не менее интересны.

Осмотрев все подробно во второй половине дня вы посетите удивительное место – Черекскую теснину – красивейшее ущелье, вдоль которого вы сможете прогуляться по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.

После насыщенного дня и долгих переездов вас ждет купание в горячих источниках Аушигера.

Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники АушигерОзеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники АушигерОзеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер
3 день

Средневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище Уштулу

Сегодня вы увидите древние башни и оборонительные сооружения Верхней Балкарии, трехъярусную крепость и склепы на старом кладбище.

Для этого вы совершите треккинг к средневековому феодальному замку Курнаят, который находится на правобережье Черека-Балкарского.

Также вы осмотрите родовую башню самого древнего Балкарского рода – Абаевых и башню Амирхана, следуя по красивой серпантинной дороге до урочища Уштулу, где вы сможете насладиться незабываемыми горными пейзажами.

Возвращение в гостиницу.

Средневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище УштулуСредневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище Уштулу
4 день

Куртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущелье

Сегодня после завтрака, вам предстоит переезд в Осетию, прогулки по Куртатинскому ущелью, с посещением уникальных памятников архитектуры, башен Курта и Тага, также посещение Кармадонского ущелья, поражающего воображение своей масштабностью и величием.

Ну а после насыщенных прогулок вас ждет релаксационное купание в горячих источниках Алагира.

В этот день вы можете почувствовать разницу между осетинской и балкарской кухней.

Вечером возвращение в "Голубые озера".

Куртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущелье
5 день

Отъезд в Минеральные воды

Сегодня по красивым горным дорогам вы вернетесь в город, напоследок полюбовавшись великолепными видами Кавказского хребта.

Переезд в аэропорт Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения:
2 чел. 3 чел. 4 чел.
2-местный стандарт 49 400 46 400 36 150
2-местный комфорт без дивана 50 300 49 600 37 100
2-местный комфорт с диваном 51 900 52 800 38 650
2-местный люкс 53 000 55 000 39 750

Варианты проживания

Гостиница «Голубые озера»

4 ночи

Гостиница "Голубые озера" расположена в одном из живописнейших мест Черекского района Кабардино-Балкарской республики. Отель построен в 1964 году.

В отеле круглосуточно работают сауна, бассейн. Также в отеле есть кафе, где постояльцы могут получить завтрак, обед и ужин, в меню которых включены блюда национальной кухни, и бар, где в уютной обстановке могут отдохнуть все желающие.

В отеле есть конференц-зал на 40 человек, полностью оборудованный для проведения всевозможных семинаров, собраний, презентаций.

Сам отель представляет собой большое каменное трехэтажное здание.

Всего в отеле доступно 40 номеров разных категорий:

  • 2-ух местные номера класса «стандарт» с двумя раздельными кроватями;
  • 2-ух местные номера класса «комфорт» с одной двуспальной кроватью;
  • номер класса «люкс», представляющий из себя комфортабельный номер, площадью 60 м2, с балконом, камином, выполненный в старинном стиле;
  • несколько 1-местных номеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 2-местное размещение в стандартном номере
  • Экскурсионная программа
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание гостинице и в кафе на выходах - от 300 руб. - 500 руб.
  • Все расходы, не включенные в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда и обувь:
    • пуховка или теплая куртка;
    • шапка;
    • перчатки;
    • треккинговые брюки;
    • ветро- и водо-защитные куртка и брюки;
    • бейсболка или бандана;
    • треккинговые ботинки;
  • туристическое снаряжение:
    • небольшой рюкзак;
    • бахилы (те же гамаши, фонарики, снегозащитные гетры);
    • палки для ходьбы;
    • сидушка;
    • фонарик (желательно налобный) (батарейки запасные);
    • личная аптечка (индивидуальные лекарства);
    • средства личной гигиены;
    • солнцезащитный крем;
    • гигиеническая губная помада;
    • крем от загара;
    • солнцезащитные очки;
  • документы: паспорт РФ (для детей - свидетельство о рождении), полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 мар 2023
Все понравилось. Но на базе очень большая слышимость. Соседи попались шумные,до поздна шумели и просыпались рано. И никто им не делал замечание. В итоге все туристы в дороге на экскурсии отсыпались.
Л
14 мар 2023
Середина марта 2023
Невероятно красиво, солнечно и ветрено
Познакомились с льдами, скалами, гротами, наплесками, шаманизмом
Отличная база отдыха с видом на Малое море
Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023
Е
12 мар 2023
Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии. Спасибо нашему гиду Ольге и за интересные истории и за организацию быта))
Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.

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