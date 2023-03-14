Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

Преимущества этого путешествия:
Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 10:00.
Встреча с гидом, трансфер в гостиницу "Голубые озера".
Размещение.
Экскурсия по ближайшим окрестностям.
Ночь отеле.
Обед и ужин оплачиваются самостоятельно.
Ранний выезд из гостиницы "Голубые озера".
Продолжаем исследовать Верхнюю Балкарию.
Вы увидите великолепное озеро Церик-Кёль.
Это нижнее озеро, третье по глубине озеро России.
Сероводород содержащийся в его водах придал ему красивый зелено-голубой оттенок.
Верхние озера не такие глубокие, но не менее интересны.
Осмотрев все подробно во второй половине дня вы посетите удивительное место – Черекскую теснину – красивейшее ущелье, вдоль которого вы сможете прогуляться по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.
После насыщенного дня и долгих переездов вас ждет купание в горячих источниках Аушигера.
Сегодня вы увидите древние башни и оборонительные сооружения Верхней Балкарии, трехъярусную крепость и склепы на старом кладбище.
Для этого вы совершите треккинг к средневековому феодальному замку Курнаят, который находится на правобережье Черека-Балкарского.
Также вы осмотрите родовую башню самого древнего Балкарского рода – Абаевых и башню Амирхана, следуя по красивой серпантинной дороге до урочища Уштулу, где вы сможете насладиться незабываемыми горными пейзажами.
Возвращение в гостиницу.
Сегодня после завтрака, вам предстоит переезд в Осетию, прогулки по Куртатинскому ущелью, с посещением уникальных памятников архитектуры, башен Курта и Тага, также посещение Кармадонского ущелья, поражающего воображение своей масштабностью и величием.
Ну а после насыщенных прогулок вас ждет релаксационное купание в горячих источниках Алагира.
В этот день вы можете почувствовать разницу между осетинской и балкарской кухней.
Вечером возвращение в "Голубые озера".
Сегодня по красивым горным дорогам вы вернетесь в город, напоследок полюбовавшись великолепными видами Кавказского хребта.
Переезд в аэропорт Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения:
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|2-местный стандарт
|49 400
|46 400
|36 150
|2-местный комфорт без дивана
|50 300
|49 600
|37 100
|2-местный комфорт с диваном
|51 900
|52 800
|38 650
|2-местный люкс
|53 000
|55 000
|39 750
Гостиница "Голубые озера" расположена в одном из живописнейших мест Черекского района Кабардино-Балкарской республики. Отель построен в 1964 году.
В отеле круглосуточно работают сауна, бассейн. Также в отеле есть кафе, где постояльцы могут получить завтрак, обед и ужин, в меню которых включены блюда национальной кухни, и бар, где в уютной обстановке могут отдохнуть все желающие.
В отеле есть конференц-зал на 40 человек, полностью оборудованный для проведения всевозможных семинаров, собраний, презентаций.
Сам отель представляет собой большое каменное трехэтажное здание.
Всего в отеле доступно 40 номеров разных категорий:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.