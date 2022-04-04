Программа тура:
1 день, пятница
09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана (табличка «Турокомпания «Волгоград»)
Начало экскурсионной программы — Большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев, Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, храм благоверного князя Александра Невского, нулевой километр, ул. Мира.
Самостоятельная организация обеда
Продолжение экскурсионной программы: площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта, Дом сержанта Павлова,
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва
Размещение в гостинице
17:00 Свободное время
2 день, суббота
Завтрак в гостиницах. Пешеходный музейный день.
09:30 Встреча с гидом. (Весь день на городском транспорте, 25 руб/поездка оплачивается самостоятельно, все музеи расположены в 10-15 мин ходьбы друг от друга)
Посещение Краеведческого музея
Пешеходная прогулка по верхним террасам Набережной: Храм Иоанна Предтечи, памятник святым благоверным Петру и Февронье, бюст Петра Великого, фонтан «Искусство», Аллея Героев
Самостоятельная организация обеда
Храм святого благоверного князя Александра Невского, Александровский сквер.
Посещение мемориально-исторического музея.
Посещение Волгоградского планетария
3 день, воскресенье
Завтрак в гостиницах (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус)
09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта», осмотром первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, памятника В. И. Ленину
Посещение музея «Память» — место пленения фельдмаршала Паулюса
Трансфер на вокзал.
15:00 Окончание программы.
Объекты размещения:
- Гостиница «Царицынская» 2**
- Гостиница «Hampton by Hilton» 4****
- номера с удобствами на блок
- стандартные номера
- номера комфорт
- стандартные номера
- 2 местные номера Студия.
- стандартные номера
- Семейный номер
-Семейный номер