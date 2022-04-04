Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи

Царицын - Сталинград - Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства

Авторский тур
Царицын — Сталинград — Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства.

Вы побываете в самых памятных местах и увидите главные достопримечательности города, которые бережно хранят свидетельства прошлого.
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи

Что вас ожидает 🤩

  • Памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
  • Центральная набережная
  • Аллея Героев
  • Мемориальный сквер
  • Площадь Павших Борцов
  • Храм благоверного князя Александра Невского
  • Нулевой километр, ул. Мира
  • Площадь Ленина
  • Руины Мельницы Гергардта
  • Дом сержанта Павлова
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Краеведческий музей
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Памятник святым благоверным Петру и Февронье
  • Бюст Петра Великого
  • Фонтан «Искусство»
  • Храм святого благоверного князя Александра Невского
  • Александровский сквер
  • Мемориально-исторический музей
  • Волгоградский планетарий
  • Музей «Память»

Программа тура:

    1 день, пятница
    09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана (табличка «Турокомпания «Волгоград»)
    Начало экскурсионной программы — Большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев, Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, храм благоверного князя Александра Невского, нулевой километр, ул. Мира.

    Самостоятельная организация обеда

    Продолжение экскурсионной программы: площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта, Дом сержанта Павлова,
    Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва
    Размещение в гостинице
    17:00 Свободное время
    2 день, суббота
    Завтрак в гостиницах. Пешеходный музейный день.
    09:30 Встреча с гидом. (Весь день на городском транспорте, 25 руб/поездка оплачивается самостоятельно, все музеи расположены в 10-15 мин ходьбы друг от друга)

    Посещение Краеведческого музея

    Пешеходная прогулка по верхним террасам Набережной: Храм Иоанна Предтечи, памятник святым благоверным Петру и Февронье, бюст Петра Великого, фонтан «Искусство», Аллея Героев

    Самостоятельная организация обеда

    Храм святого благоверного князя Александра Невского, Александровский сквер.
    Посещение мемориально-исторического музея.
    Посещение Волгоградского планетария

    3 день, воскресенье

    Завтрак в гостиницах (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус)
    09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта», осмотром первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, памятника В. И. Ленину
    Посещение музея «Память» — место пленения фельдмаршала Паулюса
    Трансфер на вокзал.
    15:00 Окончание программы.

    Объекты размещения:

    • Гостиница «Царицынская» 2**
    • Гостиница «Южная» 3***
    • Гостиница «Hampton by Hilton» 4****
    • номера с удобствами на блок
    • стандартные номера
    • номера комфорт
    • стандартные номера
    • 2 местные номера Студия.
    • стандартные номера
    • Семейный номер
    • Семейный номер
    -Семейный номер

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание
    • Услуги гида
    • Входные билеты в музеи
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: центральный вход вокзала у фонтана
    Завершение: Волгоград
    Когда и сколько длится
    Когда: Согласно расписанию
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Важная информация
    • Тел: 8960876799
    • 89616573115
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Согласно расписанию

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