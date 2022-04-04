Программа тура:

1 день, пятница

09:00 Встреча с гидом перед центральным входом вокзала у фонтана (табличка «Турокомпания «Волгоград»)

Начало экскурсионной программы — Большая обзорная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане: Центральная набережная, Аллея Героев, Мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, храм благоверного князя Александра Невского, нулевой километр, ул. Мира.

Самостоятельная организация обеда

Продолжение экскурсионной программы: площадь Ленина, руины Мельницы Гергардта, Дом сержанта Павлова,

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва

Размещение в гостинице

17:00 Свободное время

2 день, суббота

Завтрак в гостиницах. Пешеходный музейный день.

09:30 Встреча с гидом. (Весь день на городском транспорте, 25 руб/поездка оплачивается самостоятельно, все музеи расположены в 10-15 мин ходьбы друг от друга)

Посещение Краеведческого музея

Пешеходная прогулка по верхним террасам Набережной: Храм Иоанна Предтечи, памятник святым благоверным Петру и Февронье, бюст Петра Великого, фонтан «Искусство», Аллея Героев

Самостоятельная организация обеда

Храм святого благоверного князя Александра Невского, Александровский сквер.

Посещение мемориально-исторического музея.

Посещение Волгоградского планетария

3 день, воскресенье

Завтрак в гостиницах (освобождение номеров, вещи забираются с собой в автобус)

09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея-заповедника «Старая Сарепта», осмотром первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, памятника В. И. Ленину

Посещение музея «Память» — место пленения фельдмаршала Паулюса

Трансфер на вокзал.

15:00 Окончание программы.

Объекты размещения:

Гостиница «Царицынская» 2**

Гостиница «Южная» 3***

Гостиница «Hampton by Hilton» 4****

номера с удобствами на блок

стандартные номера

номера комфорт

стандартные номера

2 местные номера Студия.

стандартные номера

Семейный номер

Семейный номер

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