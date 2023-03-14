1 день

Прибытие в Волгоград. Обзорная экскурсия по городу, Мамаев Курган и Родина мать зовет

Прибытие в аэропорт Волгограда.

Встреча с гидом, посадка в автобус.

Обзорная экскурсия по Волгограду познакомит нас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.

Мы увидим, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города.

А также услышим интересные факты о ее основателе и первых жителях.

Погрузимся в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаем, какую деятельность вел на этой территории Петр I.

Современный Волгоград — живописный и очень приятный город.

Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии – главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост № 1, Вечный огонь, проедем по улице Мира – символу возрожденного послевоенного города.

Обед.

Мамаев курган.

Мы увидим перед собой величественный памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Вершину Кургана венчает самый большой монумент нашей страны -"Родина-мать зовет!".

За 200 дней и ночей в боях за Сталинград пали сотни тысяч советских бойцов, в память об их героическом подвиге было решено соорудить на вершине Мамаева кургана величественный монумент, олицетворявший стойкость и мужество защитников города, а также его значение в ходе войны.

Пройдя по всему мемориалу, мы вернемся в центр города.

Расселение в отеле.

Вечером, по желанию, самостоятельная теплоходная прогулка по Волге (зависит от погоды).

Ночь в отеле.