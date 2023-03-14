Прибытие в аэропорт Волгограда.
Встреча с гидом, посадка в автобус.
Обзорная экскурсия по Волгограду познакомит нас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу.
Мы увидим, где находилась сторожевая крепость — место, откуда началась история города.
А также услышим интересные факты о ее основателе и первых жителях.
Погрузимся в эпоху восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева и узнаем, какую деятельность вел на этой территории Петр I.
Современный Волгоград — живописный и очень приятный город.
Мы посетим Центральную набережную им. 62-ой Армии – главные ворота в город со стороны Волги, Аллею Героев – волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост № 1, Вечный огонь, проедем по улице Мира – символу возрожденного послевоенного города.
Обед.
Мамаев курган.
Мы увидим перед собой величественный памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.
Вершину Кургана венчает самый большой монумент нашей страны -"Родина-мать зовет!".
За 200 дней и ночей в боях за Сталинград пали сотни тысяч советских бойцов, в память об их героическом подвиге было решено соорудить на вершине Мамаева кургана величественный монумент, олицетворявший стойкость и мужество защитников города, а также его значение в ходе войны.
Пройдя по всему мемориалу, мы вернемся в центр города.
Расселение в отеле.
Вечером, по желанию, самостоятельная теплоходная прогулка по Волге (зависит от погоды).
Ночь в отеле.
Ранний завтрак.
Переезд в п. Иловля (83 км).
Экскурсия в этнографический музей казачьего быта «Казачий Курень».
Музей представляет собой усадьбу среднего казака кон. XIX – нач. XX вв., в которой нашли отражение элементы традиционной материальной культуры донского казачества: курень, летняя кухня, хозяйственные постройки, прекрасно вписавшиеся в ландшафт местности.
Подлинные экспонаты, собранные дореволюционного времени.
В программе музея – показ элементов традиционного казачьего фольклора, календарных и обрядовых праздников.
Входные билеты приобретаются дополнительно.
Обед.
Переезд в Серафимович (174 км).
Станица Усть-Медведицкая переименована в 1933 году в город Серафимович, где до наших дней сохранились старинные здания купеческих жилых домов, церкви, монастыри, училища.
Но главная ценность – это дух, культура и быт местного казачества.
Недалеко от города располагается «жемчужина Дона» – Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь, являющийся одним из самых посещаемых мест, расположенных на правобережье Дона.
Преображенский монастырь был первым монастырём на земле донских казаков.
В келье матушки Арсении находится чудотворный камень с отпечатками ладоней и коленей Богородицы.
Считается, что, если припасть к этому камню в проникновенной молитве, можно исцелиться от самых разных недугов и болезней.
Возвращение в Волгоград (256 км).
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в Дубовку (50 км).
Обзорная экскурсия.
С давних времен красуется на берегах Волги посад Дубовка.
Сюда привозили товары из северных губерний России, а дубовские извозчики переправляли их на Дон и Кавказ.
Посещение Свято-Вознесенского женского монастыря.
Храм Иоанна Предтечи – историческое здание келейной, монастырской церкви – сейчас главный храм святой обители.
В каждой духовной обители есть особый, главный образ.
Здесь это Тихвинская икона Божьей Матери.
В Дубовку икону привезли из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.
Она неоднократно помогала и помогает молящимся, возле нее молятся об исцелении от тяжелых болезней, а еще чаще к ней приезжают те, кто не может завести детей.
Многочисленные чудеса, сотворенные ею, монахини записывают, но считают, что их гораздо больше.
Ведь не все люди, приходящие в храм за помощью, возвращаются о них рассказать.
На территории монастыря работает свой молочный цех, а это значит, что здесь можно приобрести знаменитые монастырские сыры, сметану и другие молочные продукты.
Главная отличительная особенность монастырской продукции в том, что она натуральная и необыкновенно вкусная.
Обед в трапезной.
Экскурсия на Винодельню и сыроварню.
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России?
А что Регион Нижняя Волга самый молодой на винной карте нашей страны?
Пора с ним познакомиться!
Здесь после осмотра обширных виноградников с разными, в том числе местными, сортами винограда нам предложат посетить винодельню для дегустации вин собственного производства.
Но прежде опытные виноделы проведут нас по самому производству, раскрывая все секреты превращения обычного винограда в ароматное вино.
Дубовка располагается в самом узком месте между реками Волга и Дон, что создает свой микроклимат, благоприятно влияющий на выращиваемый виноград.
Дегустация оплачивается дополнительно.
Возвращение в Волгоград.
Ночь в отеле.
ВЕСНОЙ (заезд 22.04.2023)
Завтрак сухим пайком.
Взять с собой питьевую воду и головные уборы.
Ранний выезд к озеру Эльтон.
Посещение Этнографического центра «Алтын-нур» — музея казахской культуры на Эльтоне, открытого учителем одной из местных школ С. Мунтаевым.
Здесь вы увидите предметы быта и традиционное жилище казахов.
В программу входит посещение казахской юрты и русской избы.
Мы узнаем о быте и культуре казахского народа, историю поселка и озера Эльтон.
В русской избе в полной мере сохранены все древние традиции русского народа.
Озеро Эльтон находится в 17 км от границы с Казахстаном.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Национальный казахский обед.
Казахская кухня — это блюда, которые славятся сочностью и нежным вкусом.
Вы попробуете вкуснейший бешбармак, баурсаки, местный суп, казахский чай.
Переезд на озеро, самостоятельный осмотр и фотосессия.
Эльтон — это не просто водоем на территории Российской Федерации, но и крупнейшее минеральное озеро Европы.
Еще со времен царствования Ивана Грозного здесь добывали соль.
В озеро «Эльтон», площадью 152 квадратных километра, впадает семь минеральных рек.
Бездонное лазурное небо, упоительный запах степных трав, нега и праздник в душе, обилие красоты, ошеломляющее своей реальностью – вот, что испытываешь, впервые увидев его озёрную гладь.
Но удержаться от этой магии невозможно!
Охватывает непреодолимое желание окунуться в этот природный «чан», заполненный рапой малинового цвета.
Рапа – это перенасыщенный хлоридный натриево-магниевый рассол со значительным содержанием брома, обладающая общеукрепляющим, противовоспалительным, антисептическим, заживляющим и омолаживающим действием.
А под соляной коркой находится черная, с синеватым отливом, пахнущая сероводородом, органоминеральная грязь.
Эльтонские грязи – единственные в мире по составу и лечебным свойствам аналогичные грязям Мертвого моря, и в тоже время превосходящие по содержанию сульфидов и органических веществ, экологичности и степени воздействия.
В конце апреля эту местность украшает цветение тюльпанов, здесь получаются отличные кадры.
Не забывайте головные уборы, от солнца в степях Волгограда спрятаться практически негде.
Возвращение в Волгоград около 23:30 ч.
Ночь в отеле.
ОСЕНЬЮ (заезд 07.10.2023)
Завтрак.
Переезд в Сады Придонья.
«Сады Придонья» – широко известная марка соков и детского питания, это же название носит и красивый поселок с богатой историей, добрыми традициями и щедрой природой.
Экскурсия на производство «Сады Придонья».
Специалисты производства расскажут и покажут нам, как перерабатываются яблоки, создаются соки, детское питание и продукты на растительной основе Nemoloko.
Здесь можно увидеть настоящих роботов, которые помогают быстро загрузить продукцию с автоматизированных линий, и многое другое.
Отдельный пункт программы – посещение дегустационного зала, где гостям предлагают ознакомиться со всем ассортиментом продукции компании и попробовать ее.
Входные билеты и дегустация оплачиваются дополнительно.
Уникальный Храм Святого Мученика Иоанна Воина.
Оригинальная архитектура, яркие краски настенной живописи и иконостаса выдающихся мастеров Палеха проникают глубоко в сердце.
В монументальных настенных образах представлены сюжеты Георгия Победоносца, а также образы великих полководцев: Дмитрия Донского, Александра Невского, Фёдора Ушакова – тех, кто всячески способствовал историческому подвигу и славной победе русского народа.
На одной из стен храма находится отреставрированная уникальная Августовская икона Божией матери – покровительницы казаков-воинов, особо почитаемую на Дону.
Обед.
Посещение конного завода.
Мы познакомимся с историей создания конного завода, увидим настоящих чистокровных лошадей, современную конюшню, место тренировок.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Возвращение в Волгоград.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Посещение Ботанического сада.
Научные коллекции ботанического сада – более 3,5 тыс. видов, сортов и разновидностей.
В ботаническом саду представлено все разнообразие мировой флоры.
Многие коллекции уникальны и не имеют аналогов на территории России.
Такова, например, крупнейшая в стране коллекция клематисов, которая насчитывает более 300 видов и сортов.
Крупнейшими коллекциями являются ирисы (219 видов и сортов), розы (140 сортов), хосты (38 видов и сортов), лилейники (35 сортов), пионы (15 сортов).
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Обед.
Обзорная экскурсия по музею-заповеднику "Старая Сарепта", где вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях сарептян, побываете в сарептской кирхе, посетите "Дом сарептского аптекаря", прогуляетесь по церковной площади XVIII века, спуститесь в винный подвал конца XVIII века.
А также нас ждёт рассказ о горчичном производстве в Сарепте, достижениях современных производителей горчичной продукции и отжим масла на ручном прессе.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Трансфер в аэропорт к рекомендованному вечернему рейсу.
Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в центре г. Волгограда.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от даты заезда и размещения:
|Дата заезда/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|22.04.2023
|38 600
|45 600
|07.10.2023
|38 200
|45 200
«COSMOS Volgograd» (бывш. Park Inn by Radisson Volgograd) – современный отель, который расположен в Волгограде, недалеко от железнодорожного вокзала. На территории открыт доступ к высокоскоростному Интернету, а также оборудованная парковка. Все желающие могут посетить фитнес-центр с современными тренажерами. Для маленьких туристов оборудована игровая зона в помещении, имеются детские телеканалы.
Для размещения доступны двухместные номера различной категории. Во всех вариантах размещения сделан современный ремонт, установлены удобные кровати, система кондиционирования, телевизор. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники, феном, средствами гигиены.
В отеле работает ресторан «4STARS», где можно приятно провести время, насладиться вкуснейшими блюдами баварской, русской и европейской кухни. В летний период посетители могут разместиться на уютной террасе. Также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отправление из Санкт-Петербурга:
Рекомендуем рейс с вылетом из СПб в 08:55 и прибытием в Волгоград в 11:25.
Обратный рейс с вылетом из Волгограда в 19:25 и прибытием в СПб в 21:55.
Отправление из Москвы:
Рекомендуем рейс с прибытием в Волгоград в 11:25 или раньше.
Обратный рейс с вылетом из Волгограда в 19:25 или позже (трансфер к рейсу в СПб).
ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.